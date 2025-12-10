Şarkıcı Mehmet Erdem’in acı günü: Babasını kaybettiğini duyurdu 

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Mehmet Erdem, aldığı acı haberle adeta yıkıldı. Kendine has tarzı ve duygu dolu şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı, babası Sücaattin Erdem'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Erdem sosyal medya hesabında paylaşım yaparak, 'Babam Sücaattin Erdem'i kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazına müteakiben Ataköy 5. Kısım Ömer Durak Camii'nden kaldırılacaktır' ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcıya sevenlerinden taziye mesajı aldı. BABA ACISI YAŞAYAN BİR BAŞKA İSİM: AYDAN ŞENER Yeşilçam'ın usta oyuncularından olan Aydan Şener Instagram hesabından acı haberi takipçilerine duyurdu. 62 yaşındaki Şener, bir süredir hastanede tedavi gören babası Nezir Şener'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabında peş peşe babasının fotoğraflarını paylaşan usta oyuncu, ''Yakışıklım benim. İlk aşkım... Yol arkadaşım canım babam. Güle güle. Mekanın cennet olsun'' notunu düştü. Aydan Şener'e sevenlerinden çok sayıda 'başın sağolsun' yorumları geldi.