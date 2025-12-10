Trend Galeri Trend Magazin Şarkıcı Mehmet Erdem’in acı günü: Babasını kaybettiğini duyurdu

'Acıyı Sevmek Olur mu?', 'Hakim Bey' ve 'Bir Elmanın Yarısı' şarkılarıyla çıkış yakalayan Mehmet Erdem aldığı acı haberle yıkıldı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından babasını kaybettiğini duyurdu.