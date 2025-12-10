Trend Galeri Trend Magazin Şarkıcı Mehmet Erdem’in acı günü: Babasını kaybettiğini duyurdu 

Şarkıcı Mehmet Erdem’in acı günü: Babasını kaybettiğini duyurdu 

'Acıyı Sevmek Olur mu?', 'Hakim Bey' ve 'Bir Elmanın Yarısı' şarkılarıyla çıkış yakalayan Mehmet Erdem aldığı acı haberle yıkıldı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından babasını kaybettiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 10.12.2025 11:01 Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 11:32
Şarkıcı Mehmet Erdem’in acı günü: Babasını kaybettiğini duyurdu

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Mehmet Erdem, aldığı acı haberle adeta yıkıldı.

Şarkıcı Mehmet Erdem’in acı günü: Babasını kaybettiğini duyurdu

Kendine has tarzı ve duygu dolu şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı, babası Sücaattin Erdem'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Şarkıcı Mehmet Erdem’in acı günü: Babasını kaybettiğini duyurdu

Erdem sosyal medya hesabında paylaşım yaparak, "Babam Sücaattin Erdem'i kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazına müteakiben Ataköy 5. Kısım Ömer Durak Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Mehmet Erdem’in acı günü: Babasını kaybettiğini duyurdu

Ünlü şarkıcıya sevenlerinden taziye mesajı aldı.

Şarkıcı Mehmet Erdem’in acı günü: Babasını kaybettiğini duyurdu

BABA ACISI YAŞAYAN BİR BAŞKA İSİM: AYDAN ŞENER

Yeşilçam'ın usta oyuncularından olan Aydan Şener Instagram hesabından acı haberi takipçilerine duyurdu.

Şarkıcı Mehmet Erdem’in acı günü: Babasını kaybettiğini duyurdu

62 yaşındaki Şener, bir süredir hastanede tedavi gören babası Nezir Şener'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şarkıcı Mehmet Erdem’in acı günü: Babasını kaybettiğini duyurdu

Sosyal medya hesabında peş peşe babasının fotoğraflarını paylaşan usta oyuncu, ''Yakışıklım benim. İlk aşkım... Yol arkadaşım canım babam. Güle güle. Mekanın cennet olsun'' notunu düştü.

Şarkıcı Mehmet Erdem’in acı günü: Babasını kaybettiğini duyurdu

Aydan Şener'e sevenlerinden çok sayıda 'başın sağolsun' yorumları geldi.