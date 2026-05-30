Şarkıcı Şimal vefatıyla herkesi üzmüştü! Eşi Necati Arıcı’dan acı dolu paylaşım: Seni hiç unutamadım!

Genç yaşta kansere yenilen ünlü şarkıcı Şimal, vefatıyla herkesi hüzne boğmuştu. Şimal'in eşi Necati Arıcı, bugün yaptığı yeni paylaşımla acısını takipçileriyle paylaştı. Eşinin vefatının birinci yılını anan Arıcı, paylaşımıyla hüzne boğdu. İşte o paylaşım!

Giriş Tarihi: 30.05.2026 22:17 Güncelleme Tarihi: 30.05.2026 22:31
Ünlü şarkıcı Şimal, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığında bir kez daha zorlu bir sürece girdi. 2021 yılında meme kanserine yakalanan ve tedavinin ardından hastalığı yendiğini açıklayan Şimal, 2024'te yapılan rutin kontrollerde beyninde tümör tespit edilmesiyle ikinci kez mücadeleye başlamıştı.

Geçirdiği yaklaşık 8 saatlik bir beyin ameliyatıyla yeniden sağlığına kavuşmak için önemli bir adım atan Şimal, 4 Mayıs'ta aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakım ünitesinde ışın tedavisine alınmıştı.

Herkes gelecek iyi haberi beklerken, Şimal'in durumunun kritik olduğu bilgisi yayılmıştı. 39 yaşındaki şarkıcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak geçtiğimiz mayıs ayında hayatını kaybetmişti.

Şimal'in ölüm haberini acılı eşi Necati Arıcı, 'Şimal Gülen hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası'na defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir.' sözleriyle duyurmuştu.

Mayıs ayında hayatını kaybeden Şimal, ardında derin bir hüzün bıraktı. Eşi Necati Arıcı ise duygularını kaleme almayı sürdürüyor.

"ŞİMDİ SANA SADECE HASRETİM"

Arıcı, son olarak Şimal'in doğum gününde yaptığı paylaşımıyla duygulandırmıştı.

"Geçen sene bu saatte sana sürpriz yapıyordum. Şimdi sana sadece hasretim. Zaman aynı, saat aynı ama hayat bambaşka. İyi ki doğdun Şimal'im. Ben hala o ilk anın içindeyim. Seni çok seviyorum." ifadelerini kullanan Arıcı yürekleri yakmıştı.

ÜNLÜ ŞARKICININ SON PAYLAŞIMI DA DOĞUM GÜNÜNDEYDİ...

Öte yandan Şimal son paylaşımını da doğum günü olan 25 Nisan'da yapmıştı:

"Bugün benim doğum günüm!
Bugün, sadece doğduğum günü değil, her şeye rağmen vazgeçmeyişimi kutluyorum!
Gücümle, sabrımla, inancımla yeniden doğuyorum.
Yeni yaşım, yepyeni bir sayfa ve ben bu defteri umutla, sağlıkla ,cesaretle yazacağım!
İyi ki doğdum ,
Kendime: "İyi ki vazgeçmedin."
Hayata: "Daha yeni başlıyoruz."
Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim iyi ki varsınız"

1'İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE EŞİNİ ANDI

Ünlü şarkıcının kocası Necati Arıcı, bugün Şimal'in öldüğü günün yıl dönümünde eşini andı.

HÜZÜNLENDİREN PAYLAŞIM!

Bir yıl önce eşinin vefatıyla sarsılan Arıcı, acı dolu yeni paylaşımıyla herkesi hüzünlendirdi.

"BİR YIL ÖNCE BUGÜN HAYATIMIN EN BÜYÜK ACISINI YAŞADIM"

Arıcı eşiyle en mutlu olduğu anlardan bir video paylaşarak altına ise, "Bugün… tarif etmesi en zor günlerden biri. Tam bir yıl oldu. Bir yıl önce bugün hayatımın en büyük acısını yaşadım Sanki zaman geçti diyorlar ama bazı acıların üzerinden zaman geçmiyor. Sadece insan, o acıyla yaşamayı öğrenmeye çalışıyor."

"SENİ HİÇ UNUTMADIM"

Ayrıca Arıcı, "Ama bende bıraktığın şey ne bir güne sığdı, ne de bir yıla. Sesin hala kulağımda. Gülüşün hala gözümün önünde. Birlikte yaşadığımız her an, her bakış, bugün bile ilk günkü kadar canlı. Seninle kurduğumuz hayaller, konuştuğumuz yarınlar, birlikte güldüğümüz anlar... Hepsi kalbimin en özel yerinde duruyor. Ne unutuldu, ne eksildi, ne de bir gün eksilecek. Seni çok özledim. Seni hiç unutmadım. Ve seni hep seveceğim. Prensesim mekanın cennet olsun 🙏🏻♥️"

ŞİMAL İLE YAŞADIĞI EVDEN TAŞINDI

Arıcı, ayrıca Şimal ile yaşadığı evden ayrılarak aldığı karar ile herkesi hüzünlendirmişti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Genç yaşta yaşamını yitiren sanatçı için Karacaahmet Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlenmişti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenleri, yakın dostları ve sanat camiasından isimler Şimal'i son yolculuğuna uğurlamıştı.

EŞİ AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Törende büyük üzüntü yaşayan Arıcı, gözyaşlarına boğuldu ve ayakta durmakta zorlanmıştı.

Sanatçıyı bu son yolculuğunda yalnız bırakmayanlar arasında Merve Özbey, Derya Uluğ ve Murat Dalkılıç gibi ünlü isimler de yer almıştı.

Ünlü şarkıcı Şimal'in son röportajı ise tekrar gündeme gelmişti.

Karacaahmet Mezarlığı Gasilhanesi'nde bir araya gelen dostları, Şimal'e veda ederken duygusal anlar yaşanmıştı.

'İYİLEŞTİĞİNİ DUYDUĞUM İÇİN İCRA YOLLADIM'

Şarkıcı röportajında, "En yakın arkadaşlarımdan biri avukat bir beyefendiydi… Birlikte kahve içiyoruz, çay içiyoruz. Magazinde peruğumu attığım bir görüntüm vardı, raporlarım temiz gelmişti. Sevindiğim bir haberdi. Beni arayıp, 'ben sana bu belgeleri yolladım ama (icra) iyileştiğini duyduğum için yolladım' dedi bana" ifadelerini kullanmıştı.

Yakın arkadaşının icra yollamasıyla şaşkına dönen Şimal, bu anları üzülerek anlatmıştı.

EŞİ AĞIR BİR CEVAP VERDİ

Şimal'in eşi Necati Arıcı ise bu görüntülerin tekrar basına yansıması sonrası bir paylaşım yaparak cevap vermişti.

"VEFA HERKESTEN BEKLENMEZMİŞ"

Necati Arıcı, "Ölüm hayatın en büyük gerçeği olsa da kabullenmesi en zor acıların başında gelir. 30 Mayıs Cuma günü biz de bunu en acı şekilde yaşadık. Perşembe gecesi şifa bulması için dua ettiğim eşime Cuma günü rahmet diledim. Tarifi çok zor bir acı yaşıyor, zor zamanlardan geçiyoruz.

Zor zamanlarımızda yanımızda olan tüm dostlarımıza, akrabalarımıza, Şimal'ime duasında yer veren, onun için üzülen bizi hiç tanımasa da bize sabır dileyen herkese içten sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim. Bu süreçte nasıl hiç tanımadığımız insanların dualarını duyduysak, can ciğer sanıp evimizi, soframızı paylaştığımız insanların taziye dileklerini duymadık. Şimal'im kendi derdiyle uğraşırken bir yandan da bu konulara içerleniyordu.

Eşimin bunu düşünmemesi için elimden gelen her şeyi yaptım ancak prensesimi ebedi istirahatine uğurladıktan sonra anladım neler düşündüğünü. Vefa herkesten beklenmezmiş. Bunu da bu derin acı ile anlamış olduk. Arayan soran, bu zor günlerde yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ederiz. Sizlerden tek dileğim dualarınızda da eşime yer vermeniz... Şimal' imi unutmayın.." ifadelerini kullandı.

ŞİMAL KİMDİR?

25 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Şimal, müzik kariyerine 2012 yılında başladı. Kısa sürede dikkat çeken sanatçı, bugüne kadar 400'e yakın besteye imza attı. İlk albümü Başlangıç'ta prodüktörlüğü Özken Ulusoy, aranjörlüğü ise Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlendi.

Albümde yer alan "Şimal Yıldızı" adlı şarkının sözleri Şimal Tebessüm Eden'e aitken, klip yönetmenliğini Enmir Khalilzadeh yaptı. Başarılı işbirlikleri ve özgün eserleriyle Şimal, müzik kariyerinde istikrarlı bir yükseliş sergiledi.

