Trend Galeri Trend Magazin Şarkıcı Simge Sağın'ın nereli olduğunu biliyor musunuz? Güzelliğini annesinin memleketinden almış...

Şarkıcı Simge Sağın'ın nereli olduğunu biliyor musunuz? Güzelliğini annesinin memleketinden almış...

Son günlerde Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Simge Sağın, bu kez özel hayatıyla değil kökeniyle konuşuluyor. Ünlü şarkıcının memleketi merak konusu olurken, güzelliğinin sırrının annesinin memleketinden geldiği ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 23.12.2025 16:10 Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:25
Şarkıcı Simge Sağın’ın nereli olduğunu biliyor musunuz? Güzelliğini annesinin memleketinden almış...

Son dönemin başarılı ve güçlü sesli isimlerinden Simge Sağın, hem müzik kariyeri hem de yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.

Şarkıcı Simge Sağın’ın nereli olduğunu biliyor musunuz? Güzelliğini annesinin memleketinden almış...

Uzun yıllardır çıkardığı hit şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı, sahne performansı ve yorum gücüyle Türk pop müziğinin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

Şarkıcı Simge Sağın’ın nereli olduğunu biliyor musunuz? Güzelliğini annesinin memleketinden almış...

Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde futbolcu Mauro Icardi hakkında yaptığı esprili açıklamayla magazin gündemine oturmuştu. Ünlü şarkıcı, "Icardi bana bir işaret gönderseydi, ben de belki ona yürüyebilirdim" sözleriyle dikkat çekmiş, bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Şarkıcı Simge Sağın’ın nereli olduğunu biliyor musunuz? Güzelliğini annesinin memleketinden almış...

Icardi açıklamalarının ardından bu kez özel hayatı değil, kökeni merak konusu oldu. Başarılı şarkıcının memleketi ve ailesi araştırılmaya başlandı.

Şarkıcı Simge Sağın’ın nereli olduğunu biliyor musunuz? Güzelliğini annesinin memleketinden almış...

Simge Sağın'ın, İstanbul Şişli'de ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldiği öğrenildi. Annesinin Arnavut kökenli olduğu ortaya çıkan ünlü şarkıcının güzelliğinin de ailesinden ve köklerinden geldiği yorumları yapıldı.

Şarkıcı Simge Sağın’ın nereli olduğunu biliyor musunuz? Güzelliğini annesinin memleketinden almış...

PEKİ YAKIŞIKLI OYUNCUNUN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Türk televizyonlarının yıldız ismi Kıvanç Tatlıtuğ, sadece yakışıklılığı ve oyunculuğuyla değil, ailesinin kökeniyle de dikkat çekiyor.

Şarkıcı Simge Sağın’ın nereli olduğunu biliyor musunuz? Güzelliğini annesinin memleketinden almış...

27 Ekim 1983'te Adana'da dünyaya gelen Tatlıtuğ, kökeniyle adeta Balkanlar'dan Anadolu'ya uzanan bir kültür mozaiğini temsil ediyor. Annesi ve babasının kökenleri, ünlü oyuncunun karizmatik duruşunun ve eşsiz fiziksel çekiciliğinin ardındaki sırları gözler önüne seriyor.

Şarkıcı Simge Sağın’ın nereli olduğunu biliyor musunuz? Güzelliğini annesinin memleketinden almış...

Annesi Edirneli bir Türk olan ünlü oyuncunun babası ise oldukça ilginç bir geçmişe sahip. Baba tarafının kökeni, Balkanlar'ın kalbinde yer alan Arnavutluk'un başkenti Priştine'ye kadar uzanıyor. Bu eşsiz kültürel karışım, Kıvanç Tatlıtuğ'un hem karakterine hem de duruşuna benzersiz bir derinlik katıyor.

Şarkıcı Simge Sağın’ın nereli olduğunu biliyor musunuz? Güzelliğini annesinin memleketinden almış...

Tatlıtuğ'un büyükbabası Priştineli bir Arnavut, babaannesi ise Saraybosnalı bir Boşnak. Bu eşsiz aile yapısı, Kıvanç Tatlıtuğ'un hem Balkan hem de Trakya kültüründen izler taşıyan bir ortamda yetiştiğini gösteriyor.

Şarkıcı Simge Sağın’ın nereli olduğunu biliyor musunuz? Güzelliğini annesinin memleketinden almış...

Bu çok kültürlü aile yapısı, belki de Kıvanç Tatlıtuğ'un farklı rollerindeki başarısını etkileyen en önemli etkenlerden biri. Hem Anadolu'nun sıcaklığını hem de Balkanların coşkusunu içinde barındıran Tatlıtuğ, bu benzersiz karışımıyla ekranlarda unutulmaz performanslar sergiliyor. Tüm bu özellikleri, onu bugün Türkiye'nin en tanınan ve sevilen oyuncularından biri haline getirmiş durumda.

Şarkıcı Simge Sağın’ın nereli olduğunu biliyor musunuz? Güzelliğini annesinin memleketinden almış...

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEYEN TÜRKAN ŞORAY NERELİ?

Türkan Şoray'ın sanat kariyeri kadar, kökenine dair bilinmeyen detaylar da yıllardır merak uyandırıyor. Türk sinemasının en fazla filmde rol alan kadın oyuncularından biri olarak tarihe geçen usta ismin ailesi ve geçmişine dair bilgiler de sık sık gündeme taşınıyor. Şoray'ın kökenine ilişkin ortaya çıkan gerçekleri öğrenen hayranları, ünlü sanatçıya duydukları hayranlığı bir kez daha pekiştiriyor. Zarafeti ve duruşuyla Yeşilçam'ın simge isimlerinden biri haline gelen Türkan Şoray'ın geçmişine dair bu yeni bilgi ise adeta sevenlerini şaşkına çeviren bir ayrıntı niteliğinde…

Şarkıcı Simge Sağın’ın nereli olduğunu biliyor musunuz? Güzelliğini annesinin memleketinden almış...

28 Haziran 1945'te İstanbul'un köklü semtlerinden Eyüpsultan'da dünyaya gelen Türkan Şoray, memur bir ailenin ilk evladı olarak hayata gözlerini açtı.

Şarkıcı Simge Sağın’ın nereli olduğunu biliyor musunuz? Güzelliğini annesinin memleketinden almış...

İŞTE KÖKENLERİ!

Usta oyuncu, baba tarafından Kabartay Çerkez kökenlerine sahipken; anne tarafından ise Selanik'ten gelen bir ailenin evladı. Bu iki farklı kültürün birleşimi, Şoray'ın hem karakterine hem de duruşuna ayrı bir zarafet kattığı yorumlarına neden oluyor.

Şarkıcı Simge Sağın’ın nereli olduğunu biliyor musunuz? Güzelliğini annesinin memleketinden almış...

Bu köklü ve zengin aile geçmişinin, Türkan Şoray'ın sanatına ve duruşuna da yansıdığı sıkça dile getiriliyor. Nazan ve Figen adlı iki kız kardeşi olan Şoray, babasının vefatından sonra ailesine omuz veren isim oldu. Yeşilçam'ın "Sultan"ı olarak hafızalara kazınan usta oyuncu, toplam 222 filmde rol alarak dünyanın en çok film çeken kadın oyuncusu unvanına sahip olmayı başardı.

Şarkıcı Simge Sağın’ın nereli olduğunu biliyor musunuz? Güzelliğini annesinin memleketinden almış...

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın'la birlikte Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası"nı oluşturan Türkan Şoray, sinema tarihine adını altın harflerle kazımayı başardı.

Şarkıcı Simge Sağın’ın nereli olduğunu biliyor musunuz? Güzelliğini annesinin memleketinden almış...

Türk sinemasının efsaneleri kuşaktan kuşağa ilham olurken, yeni nesil oyuncular da ekranlarda yükselişini sürdürüyor. Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarının ardından bugün genç isimler sinema ve dizi dünyasına yön veriyor. Bu yeni jenerasyonun dikkat çeken yeteneklerinden biri de Kuruluş Orhan dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Mert Yazıcıoğlu…

Şarkıcı Simge Sağın’ın nereli olduğunu biliyor musunuz? Güzelliğini annesinin memleketinden almış...

Lise yıllarının ardından İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü'ne kaydolan oyuncu, eğitim hayatı sırasında oyunculuk tutkusunu keşfetti.

Şarkıcı Simge Sağın’ın nereli olduğunu biliyor musunuz? Güzelliğini annesinin memleketinden almış...

Bir arkadaşının dizi setine ziyarete gittiği sırada oyunculuğa adım atmaya karar veren Yazıcıoğlu, bu süreçte işletme eğitimini yarıda bırakarak profesyonel oyunculuk eğitimleri almaya başladı.

Şarkıcı Simge Sağın’ın nereli olduğunu biliyor musunuz? Güzelliğini annesinin memleketinden almış...

İlk sinema deneyimini "Dedemin İnsanları" filmindeki kısa bir sahneyle gerçekleştiren genç oyuncu, ardından "Kayıp Şehir" dizisiyle televizyon ekranlarında boy göstermeye başladı. Bu süreçte hem set tecrübesi kazandı hem de oyunculuk eğitimlerini sürdürdü.

Şarkıcı Simge Sağın’ın nereli olduğunu biliyor musunuz? Güzelliğini annesinin memleketinden almış...

İŞTE MEMLEKETİ!

Yazıcıoğlu'nun kökeni ise hayranlarını şaşırtıyor. Aslen Denizli kökenli olan genç oyuncu, tüm hayatını İstanbul'da geçirdi ve ailesiyle birlikte hâlen İstanbul'da yaşamını sürdürüyor.

Şarkıcı Simge Sağın’ın nereli olduğunu biliyor musunuz? Güzelliğini annesinin memleketinden almış...

İstanbul doğumlu olmasına rağmen Denizli kökeniyle tanınan Yazıcıoğlu, hem genç oyuncular arasında örnek bir kariyer hikâyesi sunuyor hem de hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Şarkıcı Simge Sağın’ın nereli olduğunu biliyor musunuz? Güzelliğini annesinin memleketinden almış...

AŞK VE GÖZYAŞI'NIN YILDIZI BARIŞ ARDUÇ'UN MEMLEKETİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Baba tarafından Arnavut kökenli olan Arduç'un ailesi Ordu Fatsa'ya, anne tarafından ise Artvin'e dayanıyor. Bu kökenlerin birleşimi, hayranlarının "memleketini duyan inanamıyor" yorumlarını beraberinde getiriyor.

Şarkıcı Simge Sağın’ın nereli olduğunu biliyor musunuz? Güzelliğini annesinin memleketinden almış...

Henüz 8 yaşındayken ailesiyle birlikte yurtdışından Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, çocukluk yıllarını Sakarya ve Gölcük'te geçirdi.

Şarkıcı Simge Sağın’ın nereli olduğunu biliyor musunuz? Güzelliğini annesinin memleketinden almış...

1999'daki büyük deprem sonrası ailesiyle birlikte Bolu'ya taşınmak zorunda kalan oyuncu, eğitim hayatına burada devam etti. Daha sonra lise yıllarında İstanbul'a yerleşerek hayallerine giden yolu aralamış oldu.

Şarkıcı Simge Sağın’ın nereli olduğunu biliyor musunuz? Güzelliğini annesinin memleketinden almış...

Sporla iç içe büyüyen Barış Arduç, yıllarca profesyonel olarak yüzme ve futbol başta olmak üzere birçok branşta yer aldı.