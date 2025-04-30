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Şarkıcı Tayfun Duygulu annesinin vefatıyla sarsılmıştı! Annesini gözyaşları içerisinde son kez böyle uğurladı!
Şarkıcı Tayfun Duygulu annesinin vefatıyla sarsılmıştı! Annesini gözyaşları içerisinde son kez böyle uğurladı!
90'lı yıllara damga vuran şarkılarıyla ön plana çıkan Tayfun Duygulu, annesinin vefatıyla sarsıldı. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından acı haberi duyuran Tayfun Duygulu, bugün düzenlenen cenaze töreni sonrası annesini uğurladı. Ünlü şarkıcıyı Ozan Orhon da yalnız bırakmadı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 30.04.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 20:59