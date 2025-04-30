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Şarkıcı Tayfun Duygulu annesinin vefatıyla sarsılmıştı! Annesini gözyaşları içerisinde son kez böyle uğurladı!

90'lı yıllara damga vuran şarkılarıyla ön plana çıkan Tayfun Duygulu, annesinin vefatıyla sarsıldı. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından acı haberi duyuran Tayfun Duygulu, bugün düzenlenen cenaze töreni sonrası annesini uğurladı. Ünlü şarkıcıyı Ozan Orhon da yalnız bırakmadı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 30.04.2025 20:59 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 20:59
Şarkıcı Tayfun Duygulu annesinin vefatıyla sarsılmıştı! Annesini gözyaşları içerisinde son kez böyle uğurladı!

1990 yılında çıkardığı 'Hadi Yine İyisin' şarkısıyla hafızalara kazınan Tayfun Duygulu annesinin vefatıyla sarsıldı.

Şarkıcı Tayfun Duygulu annesinin vefatıyla sarsılmıştı! Annesini gözyaşları içerisinde son kez böyle uğurladı!

Annesi İclal Duygulu ile çocukluğundan kalma bir fotoğraf paylaşan şarkıcı paylaşıma, "Dünya güzelim, zarif asil kraliçem, beni var eden canım anneciğimi bugün sonsuzluğa uğurladık. Nurlar içinde uyu, Seni kalbimin attığı son ana kadar çok seveceğim🌹💔" notunu bıraktı.

Şarkıcı Tayfun Duygulu annesinin vefatıyla sarsılmıştı! Annesini gözyaşları içerisinde son kez böyle uğurladı!

Ardından annesinin cenazesinin bugün olduğuna dair bir paylaşım yaptı. "Biricik annemiz 30.04.2005 günü Zincirlikuyu Camii'nden ikindi namazına müteakiben Feriköy Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi.

Şarkıcı Tayfun Duygulu annesinin vefatıyla sarsılmıştı! Annesini gözyaşları içerisinde son kez böyle uğurladı!

Tayfun Duygulu babası ile...

Şarkıcı Tayfun Duygulu annesinin vefatıyla sarsılmıştı! Annesini gözyaşları içerisinde son kez böyle uğurladı!

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Annesinin vefatıyla sarsılan Tayfun Duygulu, bugün düzenlenen cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.