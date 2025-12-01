Trend Galeri Trend Magazin Şarkıcı Tayfun Duygulu o paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Babasını görenler gözlerine inanamadı...

90'lı yılların popüler şarkıcısı Tayfun Duygulu, babası Erol Duygulu ile yan yana geldiği anların karesini paylaştı. İkilinin beraber pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Babasına olan benzerliği ile dikkat çeken Duygulu'nun fotoğrafına sevenlerinden beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 01.12.2025 14:33 Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 14:40
Ünlü şarkıcı Tayfun, 8 Nisan 1969'da Erol - İclal Duygulu çiftinin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi.

90'lı yıllara damga vuran şarkılarıyla herkesin hafızasında yer edinen şarkıcı Tayfun, özellikle "Hadi Yine İyisin" şarkısıyla yükselişe geçmişti.

2020 yılında Bella Duygulu ile dünyaevine giren Tayfun Duygulu, bu evliliğiyle magazin mansetlerini süslemişti.

Annesini yakın zamanda kaybeden ünlü şarkıcı, babasıyla omuz omuza vererek bu zor günleri atlatmaya çalışıyor. Son olarak babasıyla paylaştığı fotoğraf, kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulanları arasına girdi.

İKİLİNİN BU KARESİ SOSYAL MEDYAYA BOMBA GİBİ DÜŞTÜ!

Annesini akciğer kanseri nedeniyle 30 Nisan'da kaybeden Duygulu, bu zorlu süreçte gözlerden uzak kalmıştı. Son olarak babası Erol Duygulu ile bir araya gelen şarkıcı Tayfun, bu kareyle sevenlerinin yüreğini ısıttı.

ANNESİNİN VEFATIYLA SARSILMIŞTI!

Annesi İclal Duygulu'yu yakın zamanda kaybeden Tayfun Duygulu, bu acı kaybıyla sarsılmıştı.

Annesi İclal Duygulu ile çocukluğundan kalan bir fotoğraf paylaşan şarkıcı paylaşıma, "Dünya güzelim, zarif asil kraliçem, beni var eden canım anneciğimi bugün sonsuzluğa uğurladık. Nurlar içinde uyu, Seni kalbimin attığı son ana kadar çok seveceğim🌹💔" notunu bırakmıştı.