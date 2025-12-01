Trend
Galeri
Trend Magazin
Şarkıcı Tayfun Duygulu o paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Babasını görenler gözlerine inanamadı...
Şarkıcı Tayfun Duygulu o paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Babasını görenler gözlerine inanamadı...
90'lı yılların popüler şarkıcısı Tayfun Duygulu, babası Erol Duygulu ile yan yana geldiği anların karesini paylaştı. İkilinin beraber pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Babasına olan benzerliği ile dikkat çeken Duygulu'nun fotoğrafına sevenlerinden beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 01.12.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 14:40