Şarkıcı Umut Akyürek'ten 'zehir' tepkisi! Uyuşturucu operasyonlarına tam destek verdi: "Toplumsal temizlik şart"

"Toplum önünde kadın elbisesi ile gezen adamlar, sosyal medyada kanaat önderi gibi ahkam kesiyor. Bunları da ne yazık ki gençlerimiz izliyor, etkileniyor. Şimdi bazıları çıkmış Melek Bal'ın yaşadıklarından dolayı beni ve eşimi suçluyor, ahkam kesiyor. Biz anne ve babası olarak Melek Bal'ın her zaman yanında olduk, sevgimizi de ilgimizi de eksik etmedik. Biz de bu süreçte çok yıprandık. Eşim psikolojik destek görüyor. Anaların ciğeri yanıyor. Eşimin de öyle."