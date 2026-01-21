Şarkıcı Yıldız Tilbe’den Gazze’ye 300 bin dolarlık bağış!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den Gazze'ye yardım! Ünlü şarkıcı, orada yaşayanlara yardım elini uzattı. Şarkıcı Yıldız Tilbe, Kudüs Gönüllüleri Derneği'nin Gazze'de yürüttüğü Çadırkent projesine 300 bin dolar bağış yaptı. Tilbe, Gazze yararına konser düzenleyeceğini de açıkladı. Geçtiğimiz yılda 4 bin kişiye iftar vermişti Kudüs Gönüllüler Derneği, Tilbe'nin yaptığı yardımı sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda, 'Ülkemizin önde gelen değerli ses sanatçılarından Yıldız Tilbe hanımefendi Kudüs Gönüllüleri'nin Gazze'de sürdürdüğü Çadırkent projelerine büyük bir katkı sunarak 300 bin dolarlık bir bağışta bulundu. Yıldız hanım bu bağışı ile Gazze'inin iki ayrı bölgesinde tam teşekküllü iki büyük Çadırkent kurulmasının finansını sağlamış oldu. Yıldız Tilbe hanımefendi ayrıca Çadırkentlerdeki Filistinli ailelerin aş ihtiyacını karşılamak üzere 'Gazze yararına konser' düzenleyeceklerini de belirtti. Yıldız hanım bu emsalsiz cömertliği ve yardımseverliği ile Gazze'deki kardeşlerimiz için GAZZE'NİN ABLASI haline geldi ve gönüllerde taht kurdu. Yıldız Tilbe hanımefendi geçen yıl Ramazan ayında da Gazze'de Kudüs Gönüllüleri eliyle toplamda 20 bin kişilik iftar sofraları kurmuştu. Böylesi yardım abidesinin sergilediği emsalsiz şefkat, merhamet ve cömertlik ülkemiz ve milletimiz adına büyük bir gurur olduğu gibi her bir yürekli vicdan sahibi için de büyük bir örneklik teşkil etmektedir.' ifadeleri kullanıldı. Daha önce 'Hayatımın film olmasını asla istemiyorum. Beni yaşarken kimse anlamadı, öldükten sonra da bir şey ifade etmez. Yasaklıyorum' diyen Yıldız Tilbe'den yeni açıklama gelmişti. Ünlü sanatçı 'Hayatınızı yazmayı düşünüyor musunuz?' sorusuna şu yanıtı verdi: 'Ben yaşarken çok yoruldum. Bir de yaşadıklarımı yazacak mıyım? Yazmam. Zaten hayatımı çekecek bir yönetmen de yok!' Arabesk müziğin güçlü ve kendine has seslerinden biri olan Yıldız Tilbe, tarzı ve enerjik performansları kadar açıklamalarıyla da sık sık magazin gündemine geliyor. Güçlü sesi, samimi yorumları ve sahnedeki enerjisiyle adından söz ettiren usta sanatçı, geçtiğimiz günlerde de katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarıyla adından söz ettirmişti. 'KARDEŞLERİM BİLE BENİ TANIMAMIŞ' Ailesinden bahseden ve 6 kardeşin en küçüğü olduğunu söyleyen Yıldız Tilbe, çocukken geçirdiği kazayı şu sözlerle anlattı: 'Beni her gören 'Ne kadar güzel bir çocuk' dermiş. Sonra bir gün nazarı değen biri bize misafirliğe gelmiş, 'Ay bu kız ne kadar güzel' derken; küçüğüm tabi gaz ocağında kaynayan çay dolu çaydanlığı üstüme çekivermişim ve yanmışım. 6 ay hastanede kalmışım, hatta kardeşlerim ziyarete geldiğinde beni tanıyamamış. Doktorlar 'yaşayamaz' demişler ama yaşamışım.' 'NAZARA ÇOK İNANIRIM' Ünlü şarkıcı, sözlerine 'Bu yüzden nazara çok inanırım, üzerimde hep çörek otu taşırım. Çünkü çörek otu taşıyan kimseye nazar değmezmiş' diye devam etti. 'SAĞ KULAĞIMI KAYBETTİM' Sağ kulağının duymadığını söyleyen 59 yaşındaki Tilbe, 'Üzerime çay döküldükten sonra sağ kulağımı kaybettim' ifadelerini kullandı. 'ÇOK ALDATILDIM' İlk aşkının mahalledeki bir çocuk olduğunu söyleyen ünlü sanatçı, 'Platonikti sadece bakışmayı biliyorduk. Bir gün kız kaçırdığını duydum şoka girdim. Onu zor unuttum. İlk aşkım oydu, son aşkımı hatırlamıyorum. Samimi söylüyorum 15-20 yıldan fazla oldu. Babam öldüğümden beri hayatımda kimse yok. 98 yılından beri yalnızım. Çok aldatıldım, davranışlarından anlarım'' şeklinde konuştu. HAYAT MÜCADELESİ DE ÇOK ZORLU GEÇMİŞ... Şimdilerin en güçlü kadın sesleri arasında gösterilen Yıldız Tilbe'nin müzik öncesi hayatı, hayranlarını şaşırtacak cinsten. Meğer ünlü sanatçı, sahnelerin tozunu yutmadan önce bambaşka işlerde çalışmış. Genç yaşlarında kendi ayakları üzerinde duran Tilbe, tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı gibi farklı işlerde çalışarak hem ailesine destek olmuş hem de hayata dair önemli deneyimler kazanmış. BAKIN İMAPARATOR'UN İLK MESLEĞİ NEYMİŞ... 1952 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelen İbrahim Tatlıses'in hayatı, doğduğu anda bile kolay olmamıştır. Babası cezaevinde olan Tatlıses, çocukluk yıllarında hiçbir zaman okula gidemedi. Bu durumla ilgili olarak 'Urfa'da sanki Oxford vardı da biz mi gitmedik?' diyerek durumu esprili bir dille anlattı. ÇOCUK YAŞTA ÇALIŞMAYA BAŞLADI Okuma yazma öğrenememesine rağmen hayata tutunmak için çalışmak zorunda kalan Tatlıses, daha çocuk yaşlarda çeşitli işlerde çalışmaya başlamıştır. Su satıcılığı yapmış, çığırtkanlık yaparak sinemalarda 'Haydi buz gibi su!' diye bağırarak insanlara su satmaya çalışmıştır. Bu dönemde karşılaştığı zorluklar ve haksızlıklar onun hayatına yön vermiştir. Tatlıses'in kendi ifadesiyle, su satarken bir gün sinemada oturan bir adamın kendisine tokat attığı an hayatındaki dönüm noktalarından biridir: 'Bir gün koltukta oturan bir adam birden yerinden kalktı. 'Sus ulan eşek, seni mi dinleyeceğiz.' diye suratıma dört tokat attı. Ve o yediğim tokatlar beni buralara kadar getirdi.' Bu yaşananlar, onun hem mücadelesini hem de karakterinin şekillenmesini sağlamıştır. İŞTE İLK MESLEĞİ! Gençlik yıllarında inşaatlarda soğuk demir ustalığı yapmıştır. Zor ve ağır iş koşullarına rağmen hayatı boyunca çalışmaktan vazgeçmemiştir. İnşaatlarda çalışırken türkü söylemeyi de ihmal etmeyen Tatlıses, sesini ve yeteneğini orada keşfetmiştir. Adanalı bir sinemacı tarafından bu yeteneği fark edilmiştir. Bu keşif, onun hayatının dönüm noktalarından biri olmuştur. İbrahim Tatlıses, ilk olarak Adana'da çeşitli mekanlarda sahne almaya başlamıştır. Daha sonra Ankara'ya gelerek, burada gazino ve pavyonlarda sahne deneyimi edinmiştir. 1974 yılında söylediği 'Ayağında Kundura' türküsü ile geniş kitlelerce tanınmaya başlamıştır. Bu başarı onun radyoya ve televizyona çıkmasını sağlamış, böylece sanat kariyeri ivme kazanmıştır. 70'li yılların ortalarında ise İstanbul'a geçerek sahne hayatını burada sürdürmüştür. İstanbul'daki müzik ve eğlence dünyasında kendisine önemli bağlantılar kurmuş, özellikle kendisine soyadını veren müzisyen Yılmaz Tatlıses ile tanışmıştır. Tüm bu aşamalar, İbrahim Tatlıses'in zorluklarla dolu hayat yolculuğunun bir parçası olmuştur. İbrahim Tatlıses'in ünlü olmadan önceki hayatı, disiplin, sabır ve çalışma azmiyle doludur. Okula gitmeden, zorlu işlerde çalışarak ve hayatın ona getirdiği tüm engellere rağmen yılmadan yoluna devam eden Tatlıses, başarıyı hak etmiş ve bugün Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biri olmuştur. Onun hikayesi, pek çok kişiye ilham veren, emek ve azimle hayatta neler başarılabileceğinin somut bir örneğidir. FERDİ TAYFUR DA İLK MESLEĞİ İLE ŞAŞIRTAN İSİMLERDEN! Arabesk müzik denildiğinde akıllara ilk gelen isimlerden biri olan Ferdi Tayfur, müzik kariyerinde başarısına ulaşmadan önce zorlu bir hayat mücadelesi vermişti. Adana'da doğup büyüyen Tayfur, çocukluk yıllarından itibaren ailesine destek olmak adına birçok işte çalışmıştı. EĞİTİM-ÖĞRETİM HAYATINA ARA VERMEK ZORUNDA KALDI Maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim-öğretim hayatına ara vermek zorunda kalan sanatçı, geçimini sağlamak için küçük yaşından itibaren ter dökmeye başlamıştı. Hayatın ona sunduğu bu zorlayıcı yollardan asla pes etmeden ilerleyen Tayfur, farklı işlerde çalışarak deneyimlerine deneyim eklemişti. ÜNLÜ İSMİN ESKİ MESLEĞİ HERKESİ ŞOKE ETTİ Müzik kariyerine atılmadan önce çaycılık yaparak ailesinin geçimine katkıda bulunan genç Ferdi, hayata tutunmak adına çok çaba sarf etmişti. YALNIZCA ÇAYCI DEĞİL BİR DE TRAKTÖR ŞÖFÖRÜYMÜŞ Arabesk müziğin öncülerinden olan Tayfur, müzik kariyerine adım atmadan önce yalnızca çaycı değil, bir de traktör şoförlüğü de yapmıştı. Diğer ünlü isimlerinde merak edilen mesleklerini sizler için derledik... KADİR EZİLDİ Çılgın tarzı ve temizlik aşkıyla tanındıktan sonra geniş bir kitleye ulaşan ünlü sunucu Kadir Ezildi, şimdilerde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Fenomen sunucu, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi Gamze Türkmen'e evlilik teklifinden bulundu. Ezildi, Türkmen ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Özel hayatı mercek altına alınan sempatik sunucu, Kadir Ezildi'nin asıl mesleğini biliyor musunuz? Ezildi, daha önce özel bir hastanede arşiv sorumlusuydu... DENİZ CAN AKTAŞ Bugüne kadar; 'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Avlu' ve 'Hayat Bazen Tatlıdır' gibi sevilen dizilerde rol alan Aktaş'ın Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduğu ortaya çıktı. 'ADIM DA BURADAN GELİYOR' Aktaş, 'Denizcilik bizim dede mesleğimiz, ailem de 30 yıldır bu geleneği devam ettiriyor. Böyle bir yapı içerisinde denizden uzak durmam mümkün değildi tabii. Bu yüzden gemi makineleri işletme mühendisliği okudum. Şimdi sektörün dışına çıkan az sayıda aile üyesinden biri de benim. Adım da buradan geliyor.' demişti. DİZİ İÇİN DOKTORLUĞU BIRAKTI Selma Ergeç de babasının izinden giderek doktor olmaya karar verdi ve Tıp Fakültesi'ne girdi. Yurt dışında eğitim gören Ergeç, eğitiminin 3. yılında staj için Türkiye'ye geldi ve kendisini setlerde buldu. 1997 yılında Böyle mi Olacaktı dizisiyle kamera karşısına geçen Ergeç, kariyeri boyunca Asi, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin, Atiye, Yaşamayanlar gibi güçlü projelerde rol aldı. İLHAN ŞEN 19 Aralık 1987 Bulgaristan doğumludur. Ailesi ile birlikte 2 yaşında iken İstanbul'a yerleşmiştir. İlköğretim ve Ortaokulu İstanbul'da tamamlamış ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. NUR FETTAHOĞLU Fettahoğlu verdiği bir röportajda 'Oyunculuk hep vardı aklımda. Ama ailem izin vermedi işte. Ablam çok erken yaşta işe başladı bankada. Bir gün ziyaretine gittim. Müdürleri oradaydı, tamamen tesadüf... 'Sen de bankacı olacak mısın' diye dalga geçtiler benimle. Ben de sınavına girdim ve kazandım. Kazanınca beş sene orada çalıştım' demişti. Bir süre spikerlik görevini üstlenen Nur Fettahoğlu oyunculuk kariyerine Benden Baba Olmaz dizisi ile adım atmış, daha sonra Gönül Salıncağı dizisinde oynamış, Kurtlar Vadisi Filistin sinema filminde başrol, Hayat Yolunda dizisine Şafak, Filinta dizisinde Süreyya karakterlerini canlandırmıştı. BURAK ÖZÇİVİT Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğrafçılık eğitimi alarak hayata bu meslekle 'Merhaba' diyen Burak Özçivit için her şey babasının ondan habersiz Best Model Yarışması'na başvurmasıyla başladı. FAHRİYE EVCEN Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi'nde sosyoloji okuyan Fahriye Evcen, İstanbul'a geldiği bir yaz tatilinde Oya Aydoğan'la tanışınca oyunculuk macerasına ilk adımını atmış oldu. KEREM BURSİN Oyuncu Kerem Bursin daha önce yaptığı açıklamada ''Amerika'da yaşadığım yıllarda şoförlük, spor hocalığı, bodyguardlık yaptım. Harçlığımı çıkarmak için tuvalet temizledim'' demişti. HADİSE Hadise şimdilerin en popüler ve en çok kazanan şarkıcılarının başında gelen Hadise, bugünlere kolay gelmediğini, küçük yaşlardan beri birçok işte çalıştığını söyledi. Hadise 'Markette, fırında çalıştım. Birçok mağazada tezgahtarlık yaptım. Ailemizin maddi durumu çok iyi olmadığı için kendi harçlığımı her zaman kendim çıkardım. Bunları yaptığım için de asla utanmıyorum, bence çalışmak en büyük erdemdir.' dedi. ARAS BULUT İYNEMLİ Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaya başladı. KIVANÇ TATLITUĞ Oyunculuktan önce yüreği basketbol için çarpan Kıvanç Tatlıtuğ, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı. Sakatlanıp spora veda edince hayatı bir anda değişti ve bugünün başarılı oyuncusu oldu. BARIŞ ARDUÇ Barış Arduç oyunculuk öncesi cankurtaran olduğunu söyleyip, 1000'den fazla insanın hayatını kurtardığını dile getirdi. KENAN İMİRZALIOĞLU Kenan İmirzalıoğlu Ünlü bir aktör olmasaydı belki de iyi bir akademisyen olurdu. Kenan İmirzalıoğlu, Yıldız Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu. DENİZ SEKİ Deniz Seki, ünlü olmadan önce bir güzellik uzmanıydı. ERCAN KESAL Usta oyuncu Ercan Kesal'in gerçek mesleği bakın neymiş. Ercan Kesal'ın asıl mesleği doktorluk. MERVE BOLUĞUR Merve Boluğur Lise yıllarında utangaç ve içe dönük olarak bilinen Merve Boluğur'un hayatı kuzeninin ajansına gitmesiyle değişti. Ajansta ona yapılan fotoğraf çekiminden sonra bir ajans sahibinin ona kartını vermesi üzerine güzel yıldızın hayatı bir anda değişti. DAVUT GÜLOĞLU DEMET AKALIN Ünlü popçu Demet Akalın, şarkıcı olmadan önce mankenlik yapıyordu. ÖZCAN DENİZ Yakışıklı oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, ünlü olmadan önce pavyonlarda şarkı söylemiş. YAVUZ SEÇKİN Radyo ve TV programcısı, oyuncu olan Yavuz Seçkin, ünlü olmadan önce hediyelik eşya dükkanında satıcılık yapmış. İBRAHİM TATLISES İbrahim Tatlıses onun geçmişte inşaat işçisi olduğunu artık bilmeyen yok YAŞAR Yaşar ünlü olmadan önce bir dönem turist rehberliği yaptı. İZZET ALTINMEŞE İzzet Altınmeşe ünlü bir türkücü olmadan önce berberlik yapıyordu. MİRKELAM Mirkelam, Aslında bir mühendis ama o şarkıcılığı tercih etti. BUĞRA GÜLSOY Buğra Gülsoy'un asıl mesleği mimarlık. Gülsoy, Doğu Akdeniz Üniveristesi'nden mezun... KIRAÇ Ünlü rockçı Kıraç bir dönem müzik öğretmenliği yaptı. FERHAT GÖÇER Ferhat Göçer O da bir doktor. Aynı zamanda konservatuarın şan bölümünde de eğitim gördü. Şimdi çok sevilen şarkıları seslendiren bir şarkıcı. ŞEBNEM FERAH Şebnem Ferah İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okudu. Şimdi ünlü bir rockçı... PINAR AYLİN Pınar Aylin İzmir'li olan Pınar Aylin, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nü bitirdi. Mezun olduktan sonra bir süre, TRT İzmir Televizyonu ve çeşitli özel kanallarda sunuculuk ve yapımcılık yapan Aylin, klibini bir kamyonet kasasında çektiği 'Deliler Gibi' şarkısıyla bir anda şöhret oldu. ROBER HATEMO Rober Hatemo şarkıcı olmadan önce kuyumculuk yapıyordu. SİBEL CAN FADİK SEVİN ATASOY SERDAR ORTAÇ Serdar Ortaç Babasının da isteğiyle tornacılık yapıyordu. ESRA EROL Ünlü sunucu Esra Erol, katıldığı bir yarışma programında esas mesleğinin çini desinatörlüğü olduğunu açıkladı. MURAT HAN Murat Han, oyuncu olmadan önce bahçıvandı. RAFET EL ROMAN Rafet El Roman Ünlü olmadan önce müezzinlik yapıyordu. Şimdi ünlü bir şarkıcı… MURAT KEKİLLİ Murat Kekilli ünlü bir şarkıcı olmadan önde hamallık yapıyordu. NİHAT ALPTUĞ ALTINKAYA Nihat Alptuğ Altınkaya gece kulüplerinde çalışırken keşfedildi. Bir gün İstiklal Caddesi'nde yürürken bir cast ajansı sahibi peşinden koşarak onu durdurdu ve bu gün elde ettiği üne kavuştu. HANDE YENER Hande Yener müzik dünyasına girebilmek için pek çok ünlüden yardım isteyen Yener'in hayatı oğlu ve kendisini geçindirmek için girdiği modaevinde değişti. Hülya Avşar'ın modaevine gelerek onu keşfetmesiyle başlayan müzik kariyeri hala devam ediyor. HANDE SORAL Yeteneği sayesinde 5 dakika kalması gereken sahnede 45 dakika kalan oyuncuyu yapımcılar keşfetti. NURİ ALÇO Seçeneklerde yer alan cevaplardan doğru olanı seçmeye çalışan yarışmacılar Alço'nun eski işine motor ustası yanıtını verdi. Yanlış şıkı seçen yarışmacılar ünlü oyuncunun eski işinin ilaç mümessili olduğunu öğrenince şaşırdı. MABEL MATİZ Şimdilerde şarkıları ile milyonlara ulaşan Mabel Matiz'in asıl mesleğinin dişçilik olduğu ortaya çıktı. Mabel Matiz, üniversite yıllarına ait otoğrafı Instagram hesabından ''İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi... Diş Hekimleri Günü'nüz kutlu olsun. Evet, yeni haberim oldu. Evet, gençliğimde punk'tım. (2008 ocak, ortodonti stajı galiba)'' notuyla paylaştı. CÜNEYT ARKIN Sinemanın efsane ismi Cüneyt Arkın, oyunculuk uğruna doktorluk mesleğinden vazgeçti. NURSEL KÖSE Nursel Köse yurt dışına okumak için gitti ve oyuncu olmak için bir meslek edinmesi gerektiğinden mimarlık okudu. Diplomasını aldıktan sonra özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi. MEG RYAN Meg Ryan O da gazetecilik eğitimi gören ünlülerden. Eğer bir yıldız olmasaydı gazeteci olacaktı. ASHTON KUTCHER Yakışıklı aktör Ashton Kutcher aslında biyokimya mühendisi... TOLGA SARITAŞ Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, liseyi bitirdikten sonra, annesi tarafından mobilyacıya çırak olarak verilince bir süre çıraklık yaptı. Sonrasında ise bir arkadaşının babasına yardım etmek için pazarcılık yaptı. SAVAŞ ÖZDEMİR Yaptığı bestelerle dikkat çeken Savaş Özdemir, albümündeki üç şarkıyı da kendisi yazdı. EMİR BENDERLİOĞLU Emir Benderlioğlu; yaptığı yağlı boya ve kara kalem tablolarla usta ressamlara taş çıkarıyor. Emir Benderlioğlu, dizi çekimlerinden arta kalan vaktini tuvalin başında geçiriyor.