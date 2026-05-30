Şarkıları gibi kendisi de yıllara meydan okuyor! 18 yıl geçti ama Aslı Güngör güzelliğinden bir nebze ödün vermemiş...

"Kalp Kalbe Karşı" şarkısının unutulmaz sesi Aslı Güngör, yıllar sonra paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiriyor. Güzelliğiyle adeta zamana kafa tutan ünlü sanatçı, son haliyle "Güzelliğinden bir nebze bile ödün vermemiş" dedirtti. İşte ünlü ismin çok konuşulan o kareleri...

Giriş Tarihi: 30.05.2026 16:23
Türk pop müziğinin duru sesi Aslı Güngör, popülaritesini ve zarafetini geçen yıllara rağmen korumayı başaran isimler arasında yer alıyor.

Profesyonel müzik yolculuğuna 2007'de "İzmir Bilir Ya" ile başlayan ve 2008 yılında Enbe Orkestrası birlikteliğinden doğan "Kalp Kalbe Karşı" düetiyle geniş kitlelere ulaşan sanatçı, romantik şarkıların ikonik yorumcularından biri haline geldi.

Özellikle aşk temalı besteleriyle bir dönemin hafızasında yer eden Güngör, müzikal duruşuyla dinleyicilerin kalıcı bağ kurduğu bir isim oldu.

Şarkılarındaki başarıyı üretim sürecinin samimiyetine ve doğallığına bağlayan ünlü sanatçı, müzikal çizgisinden ödün vermeden kariyerine devam etti.

İlk çıkış yaptığı yıllardaki görüntüsünü aradan geçen zamana rağmen muhafaza etmesi ise onu magazin gündeminde hayranlık uyandıran bir figür haline getirdi.

Şu an 46 yaşında olan 1979 doğumlu başarılı müzisyen, üretimlerine devam ederken diğer yandan dijital dünyada da aktif bir profil çiziyor.

Instagram'da 117 bin kişilik bir takipçi kitlesine hitap eden ve dinleyicileriyle bağını hep canlı tutan Güngör'ün paylaşımları, adeta zamanı geriye sarıyor.

Sosyal medyada "Yıllar güzelliğine dokunamamış" şeklinde yoğun övgü dolu yorumlar alan sanatçı, hem doğal görünümü hem de dinmeyen enerjisiyle yıllara meydan okuyor.

Pop müziğin popüler ismi, güncel fotoğraflarıyla da adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

"HAYALET SEVGİLİM" ŞARKISININ GENÇ SESİ DE DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTTI!

İrem Yağcı da 15 yıl önce 'Hayalet Sevgilim' hayatımıza giriş yapmıştı.

Bir akşam arkadaşlarına bu şarkıyı söylerken, arkadaşlarından biri telefonuna kaydetmiş, internete yüklemiş ve İrem Yağcı fenomen haline gelmişti.
Bu şarkıyı intihar eden eski sevgilisine yazdığını söyleyen de oldu, öldürdüğü sevgilisine yazdığını söyleyen de... Ama hepsi birer şehir efsanesiydi.

İrem Yağcı da peşinden koşan yapımcıları elinin tersiyle itti, "herkes ünlü olmak zorunda değil" demişti.

İrem Yağcı Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra avukatlık yapmaya başlamıştı.

Evlendi ve bir kızı oldu. Şimdi kameralardan uzak bir hayat yaşıyor.

Sosyal medyadan gelen 'Abla o kadar ünlü olup bu kadar ünsüz olmayı nasıl başardın?' sorusuna ise bakın ne cevap vermişti…

'Abla o kadar ünlü olup bu kadar ünsüz olmayı nasıl başardın? Yazmış biri bana, aşırı haklı bir soru, cevabını anlatayım da dinleyin.

Bursa'da Anadolu Lisesinden Koç Hukuk'u %50 burslu kazanmışım, ailem "Gerekirse arabayı satarız" demiş göndermiş İstanbul'a. Yurt bursum yok (o da okula ödediğimizin yarısı kadar) harçlığım da 500TL. Babam demiş ki "50 liran kalınca haber ver para göndereyim, parasız kalma aman"

Poğaça 2 lira, 3 öğün okulda yiyorum, okul Sarıyer tepelerinde, şimdiki ulaşım imkanı yok. Taksim'e ayda 2 kere gitsek 15. günde cepler boş. Babamı aramaya utanıyorum tabi. Kahve 7 lira demişim anneme, "çay iç yavrum" demiş Işıltıyla gülümseyen yüz Kitap bursum var ama çok havalıyım.

Neyse Toefl sınavıyla ilk dönem sonunda hazırlığı geçtim. Kampüsteki kütüphanede çalışmaya başladım, saati o zaman 10 dolar, misssss. Ama belli bi limiti var "ben bugün derse girmeyeyim 8 saat çalışayım" yok, zaten derse devam ayrı, katılım ayrı puan, yoksa geçmek hayal.

İlk sene (2004) arabamızı satıp okula parasını okula ödediğimizin rüyasını çok görmüşümdür. 2005 yazında şarkının yayılmasıyla albüm teklifleri almaya başladım. Ailem "önce okulun" dedi ve ekledi "ne yaparsan yanındayız ama okulunu sakın ihmal etme bozuşuruz"

Önce neredeyse tüm büyük yapım şirketleri ile görüştüm. Şahin Özer (o zamanların meşhur yapımcısı) "Martta 150bin, Eylül'de 150bin cebinde" demiş mesela. Ooffff. Ama hakkıyla çalışırsam okula devam etmem mümkün değil belli, tabi babamın lafı çınlıyor kulaklarda;

"Yavrum, güzel kızım, ben seni para kazanmak için milletin içkisine meze olmak zorunda kal diye göndermedim İstanbul'a. Seçimini ona göre yap" Türkan Şoray Kanunlarımı kabul eden bir yapım şirketi ile çıkmışım yola (2006), sözleşmeme göre zaten para kazanmam mümkün değil

Konser verdikçe 3-5 para kazanıyorum atıyorum kenara, hedefim diğer senenin okul ve yurt parasını ödemek. Tabii ki hemen Anayasa ve Medeni Hukuk'tan kaldım. HAKİM OLMAYI HAYAL EDERKEN ANAYASADAN KALMAK? Ortalamam 1.31. Annemin kalbine inecek diye söylememişim.

Zaten okuldakilerin yarısından fazlası inanmıyor o İrem'in ben olduğuma. TV, radyo 7/24 Hayalet Sevgilim çalıyor şarkıyı bilmeyene "yuuuoook artık" diyolar ama ne altımda araba var ne kolumda Chanel, durakta otobüs bekliyorum. "Söyle madem" diyorlar söylüyorum da inanıyorlar