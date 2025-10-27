Trend Galeri Trend Magazin Şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kurmuştu! Elindeki gitarıyla bu miniği tanıdınız mı?

Hafızalardan silinmeyen şarkıları, sempatik tavırları ve güçlü sesiyle bir dönemin efsane sesleri arasında yer almıştı. Peki siz elindeki gitarıyla ve tonton yanaklarıyla bu küçüğü tanıyabildiniz mi?

Giriş Tarihi: 27.10.2025 22:03
Henüz bebeklik yıllarında sevimliliğiyle gönüllere dokunan bu minik, yuvarlak yanakları ve masum bakışlarıyla herkesin kalbini fethetmişti.

Ailesiyle çekilen bu eski kareler, efsane sanatçının yaşamından sıcacık anılar sunuyor.

Öyle ki, daha 1,5 yaşındayken annesi tarafından televizyon ekranına çıkarılan bu küçük çocuk, ilk kez mikrofonla tanışmış.

Yıllar sonra milyonlara ilham verecek bu sevimli yüz, 90'ların unutulmaz sesi Barış Manço'nun ta kendisiydi.

Ortaya çıkan çocukluk fotoğrafları, sanatçının hayranlarını duygusal bir nostalji yolculuğuna çıkardı.

İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...

Amine Gülşe

Seda Sayan

Ezo Sunal- Ali Sunal

Ezo Sunal

Petek Dinçöz

Kenan Doğulu

Haluk Bilginer

Bergüzar Korel

Bergüzar Korel

Ara Güler

Afra Saraçoğlu

Demet Özdemir

Hande Erçel

Hande Erçel

Sibel Can

Hayko Cepkin

Zeynep Çamcı

Hadise

Hadise

Demet Evgar