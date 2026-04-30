Sarp Apak’tan kahkahaya boğan itiraf! Yıllarca krem sanıp yüzüne sürmüş...Gerçek öyle bir şey çıktı ki!

"Avrupa Yakası", "Kavak Yelleri", "Yalan Dünya", "Jet Sosyete" ve "Kaderimin Oyunu" gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Sarp Apak, konuk olduğu programda yaptığı samimi açıklamayla gündem oldu. Apak, yaklaşık bir yıl boyunca yüzüne yanlışlıkla farklı bir bakım kremi sürdüğünü anlattı.

Giriş Tarihi: 30.04.2026 09:17 Güncelleme Tarihi: 30.04.2026 09:23
Sarp Apak’tan kahkahaya boğan itiraf! Yıllarca krem sanıp yüzüne sürmüş...Gerçek öyle bir şey çıktı ki!

Ünlü oyuncu Sarp Apak, konuk olduğu programda yaptığı samimi açıklamayla gündem oldu. Avrupa Yakası, Kavak Yelleri, Yalan Dünya, Jet Sosyete ve Kaderimin Oyunu gibi yapımlarla tanınan Apak, yaklaşık bir yıl boyunca yüzüne yanlışlıkla başka bir kremi sürdüğünü anlattı.

Sarp Apak’tan kahkahaya boğan itiraf! Yıllarca krem sanıp yüzüne sürmüş...Gerçek öyle bir şey çıktı ki!

Set temposunda cildini nemlendirmek için evde bulunan bir kremi kullanmaya başladığını söyleyen oyuncu, kremi uzun süre düzenli şekilde yüzüne sürdüğünü belirtti.

Sarp Apak’tan kahkahaya boğan itiraf! Yıllarca krem sanıp yüzüne sürmüş...Gerçek öyle bir şey çıktı ki!

Daha sonra eşi Bengi Apak tarafından bunun aslında topuk kremi olduğunun söylenmesiyle büyük şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

Sarp Apak’tan kahkahaya boğan itiraf! Yıllarca krem sanıp yüzüne sürmüş...Gerçek öyle bir şey çıktı ki!

"BELKİ DE YENİ BİR BULUŞ YAPTIM"

Yaşadığı olayı esprili bir dille anlatan Apak, "Belki de yeni bir buluş yaptım, cildimde hiç çatlak yok" sözleriyle izleyenleri güldürdü.

Sarp Apak’tan kahkahaya boğan itiraf! Yıllarca krem sanıp yüzüne sürmüş...Gerçek öyle bir şey çıktı ki!

Sosyal medyada yapılan yorumlara da kayıtsız kalmayan oyuncu, kendisine Fransızca uyarılar yazıldığını söyleyerek, "Ayak resmi olsa tabii ki kullanmazdım. Yine dünya saçması bir konuyla huzurlarınızdayım" ifadeleriyle takipçilerini güldürdü.

Sarp Apak’tan kahkahaya boğan itiraf! Yıllarca krem sanıp yüzüne sürmüş...Gerçek öyle bir şey çıktı ki!

BİR DİĞER İTİRAF DA HALE CANEROĞLU'NDAN

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırarak Türk televizyon tarihinin en sevilen komedi yapımlarından biri haline gelen Avrupa Yakası, güçlü oyuncu kadrosu ve karakterleriyle uzun süre konuşulmuştu. Dizide "Yaprak" karakterine hayat veren Hale Caneroğlu ise bu rolle hafızalara kazınmıştı.

Sarp Apak’tan kahkahaya boğan itiraf! Yıllarca krem sanıp yüzüne sürmüş...Gerçek öyle bir şey çıktı ki!

Dizinin ardından oyunculuğa ara veren ve uzun süredir gözlerden uzak sakin bir yaşam sürdüren Caneroğlu, katıldığı bir televizyon programında yıllar sonra ilk kez dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sarp Apak’tan kahkahaya boğan itiraf! Yıllarca krem sanıp yüzüne sürmüş...Gerçek öyle bir şey çıktı ki!

Günler önce yaptığı TEDx konuşmasında "bipolar" olduğunu açıkladığını hatırlatan oyuncu, sürece dair samimi ifadeler kullandı.

Sarp Apak’tan kahkahaya boğan itiraf! Yıllarca krem sanıp yüzüne sürmüş...Gerçek öyle bir şey çıktı ki!

"BENİ YARGILAMANIZDAN KORUYORUM"

Hastalığını ilk kez açıklayan Caneroğlu , "Kendimi güvende hissettiğim bir programla açılış yapmak istedim. Çok büyük bir sırrım var, gerçeği açıkladığımda beni yargılamanızdan, dışlamanızdan, bana olan inancınızı ve saygınızı yitirmenizden korkuyorum. Ben Bipolarım. Hayatım boyunca taşımam gereken, toplum tarafından damgalanma ihtimali çok yüksek bir kimlik" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

Sarp Apak’tan kahkahaya boğan itiraf! Yıllarca krem sanıp yüzüne sürmüş...Gerçek öyle bir şey çıktı ki!

İÇİNDE TUTTUĞU HASTALIĞINI AÇIKLAYAN DİĞER İSİM MÜGE BOZ OLMUŞTU!

Basketbolcu eşi Caner Erdeniz, kızları Vina ve kucaklarına yeni aldıkları oğulları Rika ile mutlu aile tablosunun simgesi haline gelen Müge Boz, bu kez neşeli bir tatil karesiyle değil, duygusal bir itirafla gündemde.

Sarp Apak’tan kahkahaya boğan itiraf! Yıllarca krem sanıp yüzüne sürmüş...Gerçek öyle bir şey çıktı ki!

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yıllardır gizlediği hastalığını tüm çıplaklığıyla anlattı.

Müge Boz 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı: "Öldürmez ama süründürür..." | Video

Sarp Apak’tan kahkahaya boğan itiraf! Yıllarca krem sanıp yüzüne sürmüş...Gerçek öyle bir şey çıktı ki!

"VÜCUDUMDAKİ İZLERİ GİZLEMEKTEN YORULDUM"

Tam 20 yıldır Sedef hastalığı ile mücadele ettiğini açıklayan Boz, hastalığın fiziksel etkileri kadar psikolojik yüküne de değindi.

Sarp Apak’tan kahkahaya boğan itiraf! Yıllarca krem sanıp yüzüne sürmüş...Gerçek öyle bir şey çıktı ki!

"Yaz aylarında vücudundaki izleri gizlemeye çalışmanın ağırlığını bilen bilir" diyerek yaşadığı zorluğu ifade eden oyuncu, yıllarca süren inkar sürecinin ardından artık kabulleniş aşamasına geçtiğini belirtti.

Sarp Apak’tan kahkahaya boğan itiraf! Yıllarca krem sanıp yüzüne sürmüş...Gerçek öyle bir şey çıktı ki!

DETOKS KAMPININ GERÇEK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Müge Boz, son günlerde katıldığı detoks kampıyla ilgili yanlış anlaşılmaları da düzeltti.

Sarp Apak’tan kahkahaya boğan itiraf! Yıllarca krem sanıp yüzüne sürmüş...Gerçek öyle bir şey çıktı ki!

Bu kampa keyiften veya zayıflama kaygısıyla katılmadığını vurgulayan Boz; "Kendim için, iyileşmek için geldim" dedi. Artık bu süreçteki deneyimlerini paylaşarak, aynı dertten muzdarip takipçilerine ışık olmayı hedefliyor.

Sarp Apak’tan kahkahaya boğan itiraf! Yıllarca krem sanıp yüzüne sürmüş...Gerçek öyle bir şey çıktı ki!

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ŞARKICI AYDİLGE DE KENDİ HASTALIĞINA DAİR ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI!

2018 yılında keman sanatçısı Utku Barış Andaç ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Aydilge'nin yllardır mutlu süren bir evliği var. Zaman zaman sosyal medyadan yaptığı açıklamalarıyla gündem olan ünlü şarkıcı cilt rengine yapılan zorbalığa sessiz kalmadı.

Sarp Apak’tan kahkahaya boğan itiraf! Yıllarca krem sanıp yüzüne sürmüş...Gerçek öyle bir şey çıktı ki!

Ünlü sanatçı Aydilge, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlara yanıt verdi. Dış görünüşü, makyajı ve cilt rengi üzerinden gelen eleştirilere değinen Aydilge, vitiligo hastası olduğunu açıkladı.

Sarp Apak’tan kahkahaya boğan itiraf! Yıllarca krem sanıp yüzüne sürmüş...Gerçek öyle bir şey çıktı ki!

"KİMSEYE MAKUL BİR GÜZELLİK BORCUM YOK"

Sanatçı, yaptığı paylaşımda beden algısı üzerinden yapılan yorumların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Kimseye makul bir güzellik borcum yok" ifadelerini kullandı.

Sarp Apak’tan kahkahaya boğan itiraf! Yıllarca krem sanıp yüzüne sürmüş...Gerçek öyle bir şey çıktı ki!

"VİTİLİGO HASTASIYIM"

Aydilge, şunları söyledi: Bazı yorumlar dikkatimi çekti. Makyajımı iyi yapmadığım, yüzümün çok beyaz olduğuna dair yorumlardı bunlar. Daha önce de başka bir videomda, Harry Potter'daki beyaz suratlı, korkutucu Voldemort'a benzetenler olmuştu. Üzüldüm mü? Hayır ama önceleri çok üzülürdüm. Çünkü ben Vitiligo hastasıyım. Benim yüzümdeki pigmentler ölü ve kimseye makul bir güzellik borcum olmadığı için bazen rengini kendi hâline bırakıyorum.

Sarp Apak’tan kahkahaya boğan itiraf! Yıllarca krem sanıp yüzüne sürmüş...Gerçek öyle bir şey çıktı ki!

BİRBİRİMİZE ZORBALIK YAPIYORUZ

Aydilge, sözlerine şöyle devam etti; "Bakın, ellerimde de aynı durum var; yarısı beyaz, yarısı daha koyu. Bazen canım isteyince profesyonel makyaj yaptırıyorum, bazen de kendimce bir şeyler yapıyorum. Tabii ki eleştiriler olur, yorumlar yapılır. Benim için hiç sorun değil ama sizleri de üzenlerin çok olduğuna eminim. O yüzden bir kardeş ve abla gibi, şu an sizlere sarılmak istedim. Çünkü sistemin bize dayattığı gerçekçi olmayan ve sürekli değişen güzellik idealleri yüzünden kendi bedenimize yabancılaşıyoruz. Yetmiyor, bir de birbirimize zorbalık yapıyoruz. Estetik yaptıranlar, estetik yaptırdıkları için; yaptırmayanlar ise yaşlı göründükleri için zorbalanıyor. Yani ne yaparsak yapalım, bedenimiz üzerinden sürekli söz sahibi olmaya çalışan bir sistem var."

"Peki, ne yapacağız? Bence kendimizi güzel hissetmek istememiz, beğenilmek istememiz çok doğal ve normal. Ben de istiyorum. Ama ne olur, incindiğimiz yerlerden başkalarını incitmeyelim. Güzel olalım elbette ama güzelliğin ne olduğunu sadece nasıl göründüğümüz üzerine inşa etmeyelim.

Sarp Apak’tan kahkahaya boğan itiraf! Yıllarca krem sanıp yüzüne sürmüş...Gerçek öyle bir şey çıktı ki!

İşte diğer ünlü isimlerin bilinmeyen hastalıkları...

SEZEN AKSU

'Minik Serçe' lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu, günümüzde oldukça yaygın olan bir hastalıkla mücadele ediyor.

Sarp Apak’tan kahkahaya boğan itiraf! Yıllarca krem sanıp yüzüne sürmüş...Gerçek öyle bir şey çıktı ki!

Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.

Sarp Apak’tan kahkahaya boğan itiraf! Yıllarca krem sanıp yüzüne sürmüş...Gerçek öyle bir şey çıktı ki!

KIVANÇ TATLITUĞ

Türkiye'nin en başarılı ve yakışıklı oyuncularından biri olarak kabul edilen Kıvanç Tatlıtuğ, hem yeteneği hem de karizmasıyla milyonların kalbini kazanmayı başardı.

Sarp Apak’tan kahkahaya boğan itiraf! Yıllarca krem sanıp yüzüne sürmüş...Gerçek öyle bir şey çıktı ki!

Oyunculuğuyla takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'un hastalığını belki de duyunca çok şaşıracaksınız.

Sarp Apak’tan kahkahaya boğan itiraf! Yıllarca krem sanıp yüzüne sürmüş...Gerçek öyle bir şey çıktı ki!

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi.