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Seda Bakan derin yırtmaçlı elbisesiyle mest etti!

Altı yıl önce müzisyen Ali Erel ile dünyaevine giren ve 2019 yılında da kızı Leyla'yı kucağına alarak anneliği tadan ünlü oyuncu Seda Bakan, son olarak katıldığı bir davetten paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi. Seda Bakan, beyaz kombiniyle çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. Güzelliğiyle dikkat çeken Bakan'a kısa sürede yorum yağdı.