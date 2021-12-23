Seda Bakan derin yırtmaçlı elbisesiyle mest etti!

Altı yıl önce müzisyen Ali Erel ile dünyaevine giren ve 2019 yılında da kızı Leyla'yı kucağına alarak anneliği tadan ünlü oyuncu Seda Bakan, son olarak katıldığı bir davetten paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi. Seda Bakan, beyaz kombiniyle çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. Güzelliğiyle dikkat çeken Bakan'a kısa sürede yorum yağdı.
Altı sene önce müzisyen Ali Erel ile hayatını birleştiren Seda Bakan, özel hayatından çok kariyeriyle gündeme geliyor. Oyuncu Seda Bakan son olarak katıldığı bir davetten paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi.
Seda Bakan önceki akşam düzenlenen bir davette boy gösterdi.
Seda Bakan, beyaz kombiniyle çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. Güzelliğiyle dikkat çeken Bakan'a kısa sürede yorum yağdı.
Formda vücuduyla gözleri üzerine çeken Seda Bakan, derin yırtmaçlı elbisesiyle adeta şov yaptı.
Katıldığı davetten fotoğraflarını sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sunan Seda Bakan "Beyaz çikolatalı mocha" notunu düştü.