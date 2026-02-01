Trend
Seda Sayan 'Gelinim beni oynasın' demişti! İlayda Alişan'dan temkinli açıklama... "İnşallah öyle bir şey olmaz"
Sanatçı Seda Sayan'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı, "Hayatım film olursa beni gelin adayım İlayda Alişan oynasın" açıklaması magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan İlayda Alişan ise yaptığı son açıklamayla yeniden gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 01.02.2026 10:15