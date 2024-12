Başarılı sanatçı Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten'in mutlu evlilikleri her geçen gün sosyal medyayı sallıyor. Çiftin her fırsatta mutluluklarını paylaşması sevenleri tarafından oldukça takdir görüyor. Güzel şarkıcı şimdi de Berlin konserinden sonra biricik eşi Çağlar Ökten'le aşk dolu paylaşım yaptı. İşte mutlu 'aşk' tablosu!

