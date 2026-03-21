Trend Galeri Trend Magazin Seda Sayan’dan Ajda Pekkan’a övgü dolu sözler: Onun yaşındakiler…

Seda Sayan’dan Ajda Pekkan’a övgü dolu sözler: Onun yaşındakiler…

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Seda Sayan, Ajda Pekkan'ı öve öve bitiremedi. İşte Seda Sayan'ın o dikkat çeken açıklaması!

Giriş Tarihi: 21.03.2026 21:12 Güncelleme Tarihi: 21.03.2026 21:15
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz gün bir programa katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Seda Sayan, programda Ajda Pekkan'ı öve öve bitiremedi.

HAYRANLIĞINI DİLE GETİRDİ

Ünlü sanatçı her fırsatta Ajda Pekkan'a hayranlığını dile getirdi.

"ONUN YAŞINDAKİLER ELİNDE SİDİK TORBASIYLA GEZİYOR"

Seda Sayan açıklamasında, "Ajda Pekkan benim idolüm. Onun yaşındakiler elinde sidik torbasıyla geziyor. Ona herkes hayranlıkla bakmalı" dedi.

ELEŞTİRENLER DE OLDU

Seda Sayan'ın bu sözleri kısa sürede magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Şarkıcının bu açıklamasına hak verenler kadar eleştirenler de oldu.

Ayrıca ünlü şarkıcı, "çorap kadını" sorusuna da yeniden açıklık getirdi. Şarkıcı, "Ben çorapsız bir yere gitmem. Bu bir stil meselesidir. Elimden gelse mayomun, bikinimin altına bile çorap giyerim. Çorap bir kültürdür ve ben bu görüşümün her zaman arkasındayım" dedi.

Ünlü şarkıcı bugün yeni bayram paylaşımıyla da gündem olmuştu.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, projelerinin yanı sıra özel hayatı ile de magazin gündeminde sık sık yer almaya devam ediyor. 2022 yılında Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Sayan, bu evliliği ile adından söz ettiriyor.

"ŞAHANE BAYRAMLARIMIZ OLSUN"

Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sanatçı bu kez bayram pozuyla gündeme geldi.

Bu kareyi yayınlayan Sayan, "Şahane Bayramlarımız olsun inşallah" notunu düştü. Şık tarzıyla göz dolduran çifte ise beğeni yağdı.

Öte yandan birlikte sık sık seyahatlere çıkan Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in geçen günlerdeki sürpriz tren kaçamağı magazin gündemini salladı.

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, trenle Orlando'ya doğru bir yolculuğa çıkmıştı. Dostlarıyla kahkahalar eşliğinde geçen yolculuk, romantik pozlarla renkli anlara dönüşmüştü.

Evliliklerini dolu dizgin yaşayan çiftten Seda Sayan, geçen günlerde katıldığı bir programda yaptığı hediye açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Sayan, özel günlerde alınan hediyelerin kendisi için bir anlam ifade etmediğini dile getirdi.

"VERDİĞİ PARAYA GÜNAH"

Ünlü şarkıcı, "Ben pahalı hediye alınmasından hoşlanmıyorum. Bana hediye almak çok zor, eşime rica ediyorum alma diye. Günah, verdiği paraya günah" ifadelerini kullandı.

"BEKLEMEDİĞİM ANDA ALINAN BİR ÇİÇEK DAHA KIYMETLİ"

Özel günlerde alınan hediyeler yerine zamansız yapılan küçük jestlerin daha çok hoşuna gittiğini belirten sanatçı, "Evlilik yıl dönümü çiçeği, sevgililer günü çiçeği sevmiyorum. Zamansız olacak. Yazdığı bir şiir, beklemediğim anda alınan bir çiçek daha kıymetli" dedi.

"HAYATIMI KOLAYLAŞTIRIYOR"

Eşinin ince düşünceli biri olduğunu vurgulayan Sayan, "O an beni düşünmesi benim için daha değerli. Kocam çok ince adam. Hayatımı kolaylaştırıyor, beni çok iyi tanıyor" sözleriyle eşine övgüde bulundu.

SAYAN'DAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Ayrıca ünlü şarkıcı Seda Sayan, evliliği hakkında sorulan sorulara da samimi açıklamalarda bulundu.

"RESMEN GASP ETTİM ONU"

Nasıl evlendiğini açıklayan Sayan, "Evliliğimiz çok kısa sürede oldu. Resmen gasp ettim onu." dedi.

"BENİ BU GÜNE KADAR KİMSE TANIMAMIŞ"

Ayrıca Sayan, "Beni çok iyi tanıdığını düşünüyorum. Beni bu güne kadar kimse tanımamış." diye konuştu.

Kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'le aşklarını dolu dizgin yaşan Seda Sayan'ın bu açıklamaları kısa sürede magazin gündemine bomba bir giriş yaptı. Öte yandan aşk hayatıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü ismin, özel hayatı da sıkça merak konusu oluyor.

SADECE AŞK HAYATIYLA DEĞİL SERVETİYLE DE ÇOK KONUŞULUYOR!

Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın mal varlığı magazin gündeminde yer almıştı.

Uzun yıllardır sahnelerin en çok kazanan isimlerinden biri olan Seda Sayan'ın, kazancını gayrimenkul yatırımlarıyla değerlendirdiği biliniyor.

Yapılan haberlerde yer alan iddialara göre ünlü sanatçının sadece İstanbul'da 30 daire ve dükkana sahip olduğu belirtiliyor.

Üstelik Sayan'ın bununla da sınırlı kalmayan yatırımları arasında yurt dışı da bulunuyor... Ünlü sanatçının Londra ve Miami'de de evlerinin olduğu öne sürülürken, tatil cenneti Bodrum'da ise üç villaya sahip olduğu ifade ediliyor.

En çok konuşulan detaylardan biri ise kira gelirleri oldu. İddialara göre Seda Sayan'ın gayrimenkullerinden elde ettiği aylık kira gelirinin yaklaşık 500 bin TL olduğu konuşuluyor.

Peki diğer ünlü isimlerin nerede, neleri var biliyor musunuz?

DEMET AKALIN

Pop müziğin güçlü isimlerinden Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda kiracısıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle gündeme gelmişti.

Evinin düşük bedelle kiralanması ve yaşanan anlaşmazlıklar sonrası tepkisini dile getiren Akalın, bu süreçte kiracısıyla mahkemelik olmuş ve zor günler geçirmişti.