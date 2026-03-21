Seda Sayan’dan Ajda Pekkan’a övgü dolu sözler: Onun yaşındakiler…

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz gün bir programa katılarak önemli açıklamalarda bulundu. ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ Seda Sayan, programda Ajda Pekkan'ı öve öve bitiremedi. HAYRANLIĞINI DİLE GETİRDİ Ünlü sanatçı her fırsatta Ajda Pekkan'a hayranlığını dile getirdi. 'ONUN YAŞINDAKİLER ELİNDE SİDİK TORBASIYLA GEZİYOR' Seda Sayan açıklamasında, 'Ajda Pekkan benim idolüm. Onun yaşındakiler elinde sidik torbasıyla geziyor. Ona herkes hayranlıkla bakmalı' dedi. ELEŞTİRENLER DE OLDU Seda Sayan'ın bu sözleri kısa sürede magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Şarkıcının bu açıklamasına hak verenler kadar eleştirenler de oldu. Ayrıca ünlü şarkıcı, 'çorap kadını' sorusuna da yeniden açıklık getirdi. Şarkıcı, 'Ben çorapsız bir yere gitmem. Bu bir stil meselesidir. Elimden gelse mayomun, bikinimin altına bile çorap giyerim. Çorap bir kültürdür ve ben bu görüşümün her zaman arkasındayım' dedi. Ünlü şarkıcı bugün yeni bayram paylaşımıyla da gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı Seda Sayan, projelerinin yanı sıra özel hayatı ile de magazin gündeminde sık sık yer almaya devam ediyor. 2022 yılında Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Sayan, bu evliliği ile adından söz ettiriyor. 'ŞAHANE BAYRAMLARIMIZ OLSUN' Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sanatçı bu kez bayram pozuyla gündeme geldi. Bu kareyi yayınlayan Sayan, 'Şahane Bayramlarımız olsun inşallah' notunu düştü. Şık tarzıyla göz dolduran çifte ise beğeni yağdı. Öte yandan birlikte sık sık seyahatlere çıkan Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in geçen günlerdeki sürpriz tren kaçamağı magazin gündemini salladı. Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, trenle Orlando'ya doğru bir yolculuğa çıkmıştı. Dostlarıyla kahkahalar eşliğinde geçen yolculuk, romantik pozlarla renkli anlara dönüşmüştü. Evliliklerini dolu dizgin yaşayan çiftten Seda Sayan, geçen günlerde katıldığı bir programda yaptığı hediye açıklamasıyla gündeme gelmişti. Sayan, özel günlerde alınan hediyelerin kendisi için bir anlam ifade etmediğini dile getirdi. 'VERDİĞİ PARAYA GÜNAH' Ünlü şarkıcı, 'Ben pahalı hediye alınmasından hoşlanmıyorum. Bana hediye almak çok zor, eşime rica ediyorum alma diye. Günah, verdiği paraya günah' ifadelerini kullandı. 'BEKLEMEDİĞİM ANDA ALINAN BİR ÇİÇEK DAHA KIYMETLİ' Özel günlerde alınan hediyeler yerine zamansız yapılan küçük jestlerin daha çok hoşuna gittiğini belirten sanatçı, 'Evlilik yıl dönümü çiçeği, sevgililer günü çiçeği sevmiyorum. Zamansız olacak. Yazdığı bir şiir, beklemediğim anda alınan bir çiçek daha kıymetli' dedi. 'HAYATIMI KOLAYLAŞTIRIYOR' Eşinin ince düşünceli biri olduğunu vurgulayan Sayan, 'O an beni düşünmesi benim için daha değerli. Kocam çok ince adam. Hayatımı kolaylaştırıyor, beni çok iyi tanıyor' sözleriyle eşine övgüde bulundu. SAYAN'DAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR Ayrıca ünlü şarkıcı Seda Sayan, evliliği hakkında sorulan sorulara da samimi açıklamalarda bulundu. 'RESMEN GASP ETTİM ONU' Nasıl evlendiğini açıklayan Sayan, 'Evliliğimiz çok kısa sürede oldu. Resmen gasp ettim onu.' dedi. 'BENİ BU GÜNE KADAR KİMSE TANIMAMIŞ' Ayrıca Sayan, 'Beni çok iyi tanıdığını düşünüyorum. Beni bu güne kadar kimse tanımamış.' diye konuştu. Kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'le aşklarını dolu dizgin yaşan Seda Sayan'ın bu açıklamaları kısa sürede magazin gündemine bomba bir giriş yaptı. Öte yandan aşk hayatıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü ismin, özel hayatı da sıkça merak konusu oluyor. SADECE AŞK HAYATIYLA DEĞİL SERVETİYLE DE ÇOK KONUŞULUYOR! Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın mal varlığı magazin gündeminde yer almıştı. Uzun yıllardır sahnelerin en çok kazanan isimlerinden biri olan Seda Sayan'ın, kazancını gayrimenkul yatırımlarıyla değerlendirdiği biliniyor. Yapılan haberlerde yer alan iddialara göre ünlü sanatçının sadece İstanbul'da 30 daire ve dükkana sahip olduğu belirtiliyor. Üstelik Sayan'ın bununla da sınırlı kalmayan yatırımları arasında yurt dışı da bulunuyor... Ünlü sanatçının Londra ve Miami'de de evlerinin olduğu öne sürülürken, tatil cenneti Bodrum'da ise üç villaya sahip olduğu ifade ediliyor. En çok konuşulan detaylardan biri ise kira gelirleri oldu. İddialara göre Seda Sayan'ın gayrimenkullerinden elde ettiği aylık kira gelirinin yaklaşık 500 bin TL olduğu konuşuluyor. Peki diğer ünlü isimlerin nerede, neleri var biliyor musunuz? DEMET AKALIN Pop müziğin güçlü isimlerinden Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda kiracısıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle gündeme gelmişti. Evinin düşük bedelle kiralanması ve yaşanan anlaşmazlıklar sonrası tepkisini dile getiren Akalın, bu süreçte kiracısıyla mahkemelik olmuş ve zor günler geçirmişti. Ünlü şarkıcı, son olarak Gazete Magazin kameralarına konuyla ilgili bir pişmanlığını paylaştı. Magazin basınına konuşan Akalın, büyük evine bir dönem talip olan Ahu Yağtu'ya evi vermediği için sonradan pişmanlık duyduğunu itiraf ederek, ''Panjurlarını yaptırır mısınız?' falan gibi bir şey sordu. Benim evim olduğunu da bilmiyor kız, belki şu an yeni öğrenecek. Ben de dedim ki: 'Aaa! Panjurlarını o yaptırsın ya, para çıkmasın benden.' Çok fenayım. Ama sonra pişman oldum biliyor musun? O kız öderdi!' ifadelerini kullandı. Akalın ayrıca, bir başka pişmanlığının da oyuncu Aras Bulut İynemli olduğunu açıkladı. Akalın, 'Ondan önceki müşteriyi söylüyorum: Aras Bulut (İynemli). Ona da vermedim. Ama o tam geliyordu, biz o ara Çeşme'deydik falan... Gitti. Onlar da öderdi. Ya sanatçılardan hiç kimse ödememezlik yapmaz ya da öyle bir arıza çıkartmaz ki. Onun için buradan duyuruyorum artistlere: İki tane evim var. Bir tanesi üç odalı, öbürüsü altı odalı. İyi günler! Panjurlar sizde!' dedi. Sanatçıların kira konusunda genellikle problem çıkarmadığını belirten Akalın, bu açıklamalarıyla birlikte sahip olduğu iki evi kiraya vermeye açık olduğunu da dile getirdi. Akalın'ın bu açıklamalarının ardından ünlü sanatçının serveti de merak konusu oldu. İddialara göre Demet Akalın'ın, Acarkent'te 800 bin dolarlık villa, Ulus'ta değeri 1 milyon dolardan fazla olan 3 daire, WİLMA ELLES Almanya doğumlu Wilma Elles, geçtiğimiz yıllarda Türk vatandaşlığına geçmişti. Dördüncü çocuğunu dünyaya getiren Elles, bir yandan da arı gibi çalışıyor. Ünlü oyuncu, kazandığını gayrimenkule yatırıyor. Alibeyköy, Eyüpsultan, Silahtarağa, Pazariçi, İslambey ve Pier Loti mahallelerinden 10'un üzerinde daire satın alan oyuncu, bunları kiraya veriyor. Sanatçı, 'Dört çocuk yapıp çalışmak zor olmuyor mu?' sorusuna ise şu ilginç yanıtı veriyor: 'Biraz zor olsa da hem çocuklarıma hem işime yetişiyorum. Hatta 4 çocukla hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum.' YARDIM İŞLERİNDE HEP ÖNDE! Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. Üniversite hayatına 9 Eylül Üniversite Tiyatro Bölümü ile başlayan Düzyatan, mezun olduktan sonra 2001 yılında Ruhsar dizisiyle kamera karşısına geçti. BİRÇOK BAŞARILI PROJEDE ROL ALDI Kariyerinde yıllar içerisinde inanılmaz bir yükselişe imza atan Düzyatan, birçok başarılı projede usta isimlerle birlikte rol aldı. Başarılı oyuncu Düzyatan, kariyeri dışında ses tonu, yaptırdığı estetik dokunuşlar ve sosyal medya hesaplarıyla da sıkça gündeme geliyor. Başarılı oyuncu, Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı ve cemiyet hayatının gözde isimlerinden biri olan Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında görkemli bir evlilik yapmıştı. 'TORUNU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM' Bu evlilikten Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu olan Düzyatan, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla ön plana çıkarken 'Neslişah ile ilk tanıştığımda Hülya Koçyiğitler'in torunu olduğunu bilmiyordum' diyerek herkesi epey şaşırtmıştı. Tarih dizilerinin sevilen yüzü olan Düzyatan, hem ülke çapında hem de yurt dışında oldukça popüler biri haline geldi. SERVETİ ŞOKE ETTİ Uzun zamandır oyunculuk yapan ve birçok başarılı projeye imza atan Düzyatan'ın sahip olduğu serveti ise adeta dudak uçuklattı. Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan yıldızların başında gelen isimlerden biri olan Engin Altan Düzyatan, özellikle rol aldığı projelerle tam bir dünya starına dönüştü. SERVETİ 50 MİLYON DOLARA YAKIN! Oyunculuğunun yanı sıra birçok markanın reklam yüzü olan Düzyatan, bölüm başı aldığı ücretlerle ve reklam gelirleriyle birlikte 48 milyon dolara yakın mal varlığına sahip olduğu biliniyor. Yıldız oyuncu, servetine rağmen mütevazı bir hayat sürdürmeyi tercih ediyor. Lüks harcamalar yapmaktan geri duran başarılı oyuncu, 'Tam olarak kaç paran var?' sorusuna 'Tam dersen bilmiyorum. Ama Neslişah biliyor' diyerek hem hanımcılığı savundu hem de para işleriyle uğraşmayı sevmediğinin altını çizdi. 2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturan Emrah, evliliğini iki çocukla taçlandırmıştı. Aynı yıl oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih etti. Çocukları Elyesa ve Eleysa'ya olan sevgisini ise sık sık dile getiren Emrah'ın evlilik dışı dünyaya gelen oğlu Tayfun Erdoğan'ı kabul etmemesi de çok uzun süre konuşulmuştu. REKOR SERVET Özel hayatının yanı sıra müzik kariyeriyle de yıllarca başarısından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde Dubai'den 3.5 milyon dolara ev aldığı ortaya çıkan Emrah bu kez servetiyle gündeme geldi. GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇIKTI! Emrah'ın İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla evi bulunduğu ve kira gelirinin ise aylık 10 milyon TL'ye ulaştığı iddia edildi. İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın alan sanatçı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip oldu. Sanatçının ayrıca Bodrum'da 8 milyon TL'ye satın aldığı, müzik ve dizi sektöründe kazandığı birikimlerini değerlendirdiği belirtildi. Akşam'ın haberine göre, ünlü şarkıcının 300 daireyi satıp, daha büyük projelere yöneldiği bilgisi de basına yansıdı. 2022 yılında mahkemeye gelir beyanı vermek zorunda kaldığında, Emrah'ın aylık gelirinin 400 bin TL olduğu açıklanmıştı. Listeye bakıldığında, her birinin kendine özgü birikim hikayesi olduğu görülüyor. Kimi çocukluk hayalini gerçekleştirmek için butik otel açarken, kimi global arenada kazandığı şöhreti yatırım fırsatlarına dönüştürüyor. Gayrimenkul zenginliğinden tarım yatırımlarına, değerli koleksiyonlardan uluslararası taşınmazlara kadar uzanan bu servet hikayeleri, Türk ünlülerinin iş dünyasında da ne denli başarılı olduklarını gözler önüne seriyor. AJDA PEKKAN En zengin ünlüler listesinin üst sıralarının vazgeçilmezi haline gelen Süperstar, 70 milyon dolara ulaşan kabarık bir banka hesabına sahip. Birçok lüks köşke ve villaya sahip olan Pekkan, son olarak 8,6 milyon dolara satışa koyduğu şatafatlı malikanesiyle dudak uçuklatmıştı. SERENAY SARIKAYA Sarıkaya'nın mal varlığının 186 milyon TL olduğu belirtiliyor. Rol aldığı dizi ve reklamlardan kazandığı parayı gayrimenkul ve arsa alarak değerlendiren Serenay Sarıkaya. son dönemlerde de Marmaris'e yatırım yapmayı planlıyor. ERCAN KESAL Aslında bir doktor ve aynı zamanda Özel Okmeydanı Hastanesi' nin de kurucusu. TELEVİZYONCU YASEMİN BOZKURT Çeşme Alaçatı'da 10 odalı butik otel yaptırdı. EMRE ALTUĞ Çocukluk hayalini gerçekleştirerek her yaz tatilini geçirdiği Çeşme Alaçatı'da bir butik otel açtı. HÜLYA AVŞAR; Sarıyer`de köşk, Ayvalık`ta yazlık, Ayvalık`ta zeytinyağı fabrikası, konfeksiyon fabrikası, Tarabya'da lüks sitede bir daire, Riva`da arazi, Etiler`de daire, Londra`da Docklands Canary Wharf`ta şehrin en yüksek rezidansı `Pan Peninsula Tower 1`de bir daire, iki cip, bir otomobil, bankada yüklü bir nakit olduğu biliniyor. SİBEL CAN - Beykoz'daki çok lüks bir sitedeki malikanesinde ikamet eden Sibel Can'ın Nakkaştepe'de İstanbul Boğazı manzaralı villası, araçları, Amerika'da evleri, çocuklarının oturduğu evler ve yatırım amaçlı aldığı gayrimenkulleri var. BURAK ÖZÇİVİT: Kuruluş Osman'daki Osman karakteriyle dünya çapında bir üne kavuşan Burak Özçivit'in serveti: 70 Milyon dolar. Özçivit, Bodrum Turgutreis'te her biri 60 milyon TL değerinde 4 villa yaptırdı. Ayrıca çeşitli gayrımenkul yatırımlarına da devam ediyor. BÜLENT ERSOY: İddialara göre 500 bin dolar değerinde mücevher ve kürkü olan Bülent Ersoy, aynı zamanda gayrimenkul zengini. EBRU GÜNDEŞ: Büyükbaş hayvancılık tesisi kurarak tarım ve hayvancılık alanındaki yatırımlarıyla gündeme gelen şarkıcının, gayrimenkul portföyü de bir hayli iyi. KIVANÇ TATLITUĞ: Hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla adından sıklıkla söz ettiren oyuncu, piyasanın en zengin oyuncularından biri olduğu düşünülüyor. Tatlıtuğ'un serveti 15 milyon dolar olduğu düşünülüyor. İBRAHİM TATLISES: Gayrimenkul sektörünün birçok alanına yatırım yapan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, servetiyle dikkat çeken ünlüler arasında. Tatlıses'in ABD`nin en gözde kentlerinden Miami'de de evi var.