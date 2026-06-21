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Seda Sayan’ın izinden gidiyor! Şarkıcı Hande Ünsal’dan çok konuşulacak itiraf: “Ders aldım, hemen evleniyorum”
Seda Sayan’ın izinden gidiyor! Şarkıcı Hande Ünsal’dan çok konuşulacak itiraf: “Ders aldım, hemen evleniyorum”
Sözleri, tepkileri ve tavsiyeleriyle dijital dünyada her dönem viral olmayı başaran Seda Sayan, bu kez ünlü şarkıcı Hande Ünsal'ı radarına aldı! Hastane sürecinde ekran başından ayrılmayan güzel popçunun Seda Sayan açıklamaları kısa sürede ses getirdi...
Giriş Tarihi: 21.06.2026 16:22
Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 16:27