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Seda Sayan’ın izinden gidiyor! Şarkıcı Hande Ünsal’dan çok konuşulacak itiraf: “Ders aldım, hemen evleniyorum”

Sözleri, tepkileri ve tavsiyeleriyle dijital dünyada her dönem viral olmayı başaran Seda Sayan, bu kez ünlü şarkıcı Hande Ünsal'ı radarına aldı! Hastane sürecinde ekran başından ayrılmayan güzel popçunun Seda Sayan açıklamaları kısa sürede ses getirdi...

Giriş Tarihi: 21.06.2026 16:22 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 16:27
Seda Sayan’ın izinden gidiyor! Şarkıcı Hande Ünsal’dan çok konuşulacak itiraf: Ders aldım, hemen evleniyorum

Ünlü şarkıcı Hande Ünsal, yaptığı son açıklamalarla magazin gündemine neşeli bir soluk getirdi. Hastanede vakit geçirdiği süreçte televizyonda sürekli Seda Sayan'ı izlediğini belirten başarılı sanatçı, taburcu olduktan sonra kamera karşısına geçerek oldukça samimi ve esprili itiraflarda bulundu.

Seda Sayan’ın izinden gidiyor! Şarkıcı Hande Ünsal’dan çok konuşulacak itiraf: Ders aldım, hemen evleniyorum

Seda Sayan'ın kendine has tarzından, açıklamalarından ve konuşmalarından çok keyif aldığını esprili bir dille aktaran güzel popçu, sözleriyle herkesi güldürdü.

Seda Sayan’ın izinden gidiyor! Şarkıcı Hande Ünsal’dan çok konuşulacak itiraf: Ders aldım, hemen evleniyorum

"KÜÇÜK BİR SEDA SAYAN OLARAK ÇIKIYORUM"

Hastanede kaldığı anları eğlenceli bir yaklaşımla 2. Sayfa kameralarına paylaşan Hande Ünsal, televizyon dünyasında her açıklamasıyla sürekli gündeme gelen Seda Sayan'ın programlarını izleyerek geçirdiği vakti şu sözlerle tiye aldı:

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Seda Sayan’ın izinden gidiyor! Şarkıcı Hande Ünsal’dan çok konuşulacak itiraf: Ders aldım, hemen evleniyorum

"Bütün hastane boyunca Seda Sayan izledim. Küçük bir Seda Sayan olarak çıkıyorum buradan. Bilemiyorum. Bir sürü ders aldım ama gerçekten Seda abla dinlemek müthiş keyifli. Hemen evleniyorum diyormuşum artık. Çok Seda Sayan dinledim. Bundan sonra hemen gidip evleniyorum arkadaşlar. Vallahi billahi. Bundan sonra küçük bir Seda Sayan olarak devam ediyorum hayatıma."

Seda Sayan’ın izinden gidiyor! Şarkıcı Hande Ünsal’dan çok konuşulacak itiraf: Ders aldım, hemen evleniyorum

ÖZEL HAYATIYLA DA MAGAZİN GÜNDEMİNDE SIK SIK YER ALIYOR...

'Seni Sever Miydim?' ve 'Nerdesin' şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran başarılı şarkıcı Hande Ünsal, magazin gündemine bomba gibi düşen bir aşka imza atmaya devam ediyor.

Seda Sayan’ın izinden gidiyor! Şarkıcı Hande Ünsal’dan çok konuşulacak itiraf: Ders aldım, hemen evleniyorum

2018 yılında boşandığı eski eşi Serkan Balkan'la devam eden ilişkisine dair konuşan şarkıcı, yaşadıkları sıra dışı süreci samimiyetle özetledi.

Seda Sayan’ın izinden gidiyor! Şarkıcı Hande Ünsal’dan çok konuşulacak itiraf: Ders aldım, hemen evleniyorum

Milliyet'te yer alan habere göre tam 19 yıldır birbirlerinden kopamadıklarını belirten ünlü isim, "19 yılda evlendik, boşandık, ayrıldık ama birbirimizi bırakmadık. Onu gözümden bile sakınıyorum. İkinci kez evleneceğimize albüm yaptık. Tüm para oraya gitti" sözleriyle dikkat çekti.

Seda Sayan’ın izinden gidiyor! Şarkıcı Hande Ünsal’dan çok konuşulacak itiraf: Ders aldım, hemen evleniyorum

"AKLIMA GELDİKÇE EVLENME TEKLİFİ EDİYORUM"

Balkan ise, aralarındaki bitmeyen aşkı ve yeniden nikah masasına oturabileceklerinin sinyalini şu sözlerle verdi: "Aklıma geldikçe Hande'ye evlenme teklifi ediyorum."

Seda Sayan’ın izinden gidiyor! Şarkıcı Hande Ünsal’dan çok konuşulacak itiraf: Ders aldım, hemen evleniyorum

PARASINI BAKIN NEREYE YATIRMIŞTI!

Aşk açıklamasıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı geçtiğimiz haftalarda dinleyicisiyle buluşmuştu. Takılarıyla dikkat çeken Ünsal, "Takılarım neredeyse bir ev değerinde" demişti.

Seda Sayan’ın izinden gidiyor! Şarkıcı Hande Ünsal’dan çok konuşulacak itiraf: Ders aldım, hemen evleniyorum

33 yaşındaki şarkıcının sözleri kısa sürede magazin gündeminde yer bulmuştu.

Seda Sayan’ın izinden gidiyor! Şarkıcı Hande Ünsal’dan çok konuşulacak itiraf: Ders aldım, hemen evleniyorum

Hande Ünsal'ın bu açıklaması, diğer ünlü isimlerin servetlerini de bir hayli merak ettirdi... Bakın ünlüler yatırımlarını nereye yapıyor!

DEMET AKALIN

Pop müziğin güçlü isimlerinden Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda kiracısıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle gündeme gelmişti.

Seda Sayan’ın izinden gidiyor! Şarkıcı Hande Ünsal’dan çok konuşulacak itiraf: Ders aldım, hemen evleniyorum

Evinin düşük bedelle kiralanması ve yaşanan anlaşmazlıklar sonrası tepkisini dile getiren Akalın, bu süreçte kiracısıyla mahkemelik olmuş ve zor günler geçirmişti.

Seda Sayan’ın izinden gidiyor! Şarkıcı Hande Ünsal’dan çok konuşulacak itiraf: Ders aldım, hemen evleniyorum

Ünlü şarkıcı, son olarak Gazete Magazin kameralarına konuyla ilgili bir pişmanlığını paylaştı.

Seda Sayan’ın izinden gidiyor! Şarkıcı Hande Ünsal’dan çok konuşulacak itiraf: Ders aldım, hemen evleniyorum

Magazin basınına konuşan Akalın, büyük evine bir dönem talip olan Ahu Yağtu'ya evi vermediği için sonradan pişmanlık duyduğunu itiraf ederek, "'Panjurlarını yaptırır mısınız?' falan gibi bir şey sordu. Benim evim olduğunu da bilmiyor kız, belki şu an yeni öğrenecek. Ben de dedim ki: 'Aaa! Panjurlarını o yaptırsın ya, para çıkmasın benden.' Çok fenayım. Ama sonra pişman oldum biliyor musun? O kız öderdi!" ifadelerini kullandı.

Seda Sayan’ın izinden gidiyor! Şarkıcı Hande Ünsal’dan çok konuşulacak itiraf: Ders aldım, hemen evleniyorum

Akalın ayrıca, bir başka pişmanlığının da oyuncu Aras Bulut İynemli olduğunu açıkladı. Akalın, 'Ondan önceki müşteriyi söylüyorum: Aras Bulut (İynemli). Ona da vermedim. Ama o tam geliyordu, biz o ara Çeşme'deydik falan... Gitti. Onlar da öderdi. Ya sanatçılardan hiç kimse ödememezlik yapmaz ya da öyle bir arıza çıkartmaz ki. Onun için buradan duyuruyorum artistlere: İki tane evim var. Bir tanesi üç odalı, öbürüsü altı odalı. İyi günler! Panjurlar sizde!' dedi.

Seda Sayan’ın izinden gidiyor! Şarkıcı Hande Ünsal’dan çok konuşulacak itiraf: Ders aldım, hemen evleniyorum

Sanatçıların kira konusunda genellikle problem çıkarmadığını belirten Akalın, bu açıklamalarıyla birlikte sahip olduğu iki evi kiraya vermeye açık olduğunu da dile getirdi.

Seda Sayan’ın izinden gidiyor! Şarkıcı Hande Ünsal’dan çok konuşulacak itiraf: Ders aldım, hemen evleniyorum

Akalın'ın bu açıklamalarının ardından ünlü sanatçının serveti de merak konusu oldu.

Seda Sayan’ın izinden gidiyor! Şarkıcı Hande Ünsal’dan çok konuşulacak itiraf: Ders aldım, hemen evleniyorum

İddialara göre Demet Akalın'ın, Acarkent'te 800 bin dolarlık villa, Ulus'ta değeri 1 milyon dolardan fazla olan 3 daire,
Çeşme'de yarım milyon dolar değerindeki yazlık, Maslak'ta daire, Gölcük'te de 4 ev ve arsaya sahip olduğu ileri sürüldü.

Seda Sayan’ın izinden gidiyor! Şarkıcı Hande Ünsal’dan çok konuşulacak itiraf: Ders aldım, hemen evleniyorum

Peki diğer ünlü isimlerin nerede, neleri var biliyor musunuz?

WİLMA ELLES

Almanya doğumlu Wilma Elles, geçtiğimiz yıllarda Türk vatandaşlığına geçmişti. Dördüncü çocuğunu dünyaya getiren Elles, bir yandan da arı gibi çalışıyor.

Seda Sayan’ın izinden gidiyor! Şarkıcı Hande Ünsal’dan çok konuşulacak itiraf: Ders aldım, hemen evleniyorum

Ünlü oyuncu, kazandığını gayrimenkule yatırıyor. Alibeyköy, Eyüpsultan, Silahtarağa, Pazariçi, İslambey ve Pier Loti mahallelerinden 10'un üzerinde daire satın alan oyuncu, bunları kiraya veriyor.

Seda Sayan’ın izinden gidiyor! Şarkıcı Hande Ünsal’dan çok konuşulacak itiraf: Ders aldım, hemen evleniyorum

Sanatçı, "Dört çocuk yapıp çalışmak zor olmuyor mu?" sorusuna ise şu ilginç yanıtı veriyor: "Biraz zor olsa da hem çocuklarıma hem işime yetişiyorum. Hatta 4 çocukla hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum."

Seda Sayan’ın izinden gidiyor! Şarkıcı Hande Ünsal’dan çok konuşulacak itiraf: Ders aldım, hemen evleniyorum

YARDIM İŞLERİNDE HEP ÖNDE!
Wilma Elles, aynı zamanda sanat dünyasının en hayırsever isimlerinden biri. Ünlü oyuncu, sosyal yardım projelerini asla geri çevirmiyor. Oyuncu son olarak 'Dileğini Tut, Deneyimini Yaşa' sloganıyla gerçekleşen organizasyona dördüncü çocuğu Leon Mirza'yla birlikte katıldı.

Seda Sayan’ın izinden gidiyor! Şarkıcı Hande Ünsal’dan çok konuşulacak itiraf: Ders aldım, hemen evleniyorum

Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi.

Seda Sayan’ın izinden gidiyor! Şarkıcı Hande Ünsal’dan çok konuşulacak itiraf: Ders aldım, hemen evleniyorum

Üniversite hayatına 9 Eylül Üniversite Tiyatro Bölümü ile başlayan Düzyatan, mezun olduktan sonra 2001 yılında Ruhsar dizisiyle kamera karşısına geçti.

Seda Sayan’ın izinden gidiyor! Şarkıcı Hande Ünsal’dan çok konuşulacak itiraf: Ders aldım, hemen evleniyorum

BİRÇOK BAŞARILI PROJEDE ROL ALDI

Kariyerinde yıllar içerisinde inanılmaz bir yükselişe imza atan Düzyatan, birçok başarılı projede usta isimlerle birlikte rol aldı.