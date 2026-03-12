Trend Galeri Trend Magazin 62'lik Seda Sayan'ın son hali olay oldu! Filtre mi estetik mi?

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, yıllardır gündemdeki yerini koruyan isimler arasında bulunuyor. Şarkıları, televizyon programları ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Sayan, zaman zaman yaptığı estetik açıklamalarıyla da sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor. Ünlü sanatçı bu kez ise son görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Yıllardır uyguladığı estetik dokunuşlar ve denediği farklı yöntemlerle konuşulan Sayan, son haliyle yine magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Giriş Tarihi: 12.03.2026 09:10 Güncelleme Tarihi: 12.03.2026 09:13