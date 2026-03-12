Trend Galeri Trend Magazin 62'lik Seda Sayan'ın son hali olay oldu! Filtre mi estetik mi?

62'lik Seda Sayan'ın son hali olay oldu! Filtre mi estetik mi?

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, yıllardır gündemdeki yerini koruyan isimler arasında bulunuyor. Şarkıları, televizyon programları ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Sayan, zaman zaman yaptığı estetik açıklamalarıyla da sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor. Ünlü sanatçı bu kez ise son görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Yıllardır uyguladığı estetik dokunuşlar ve denediği farklı yöntemlerle konuşulan Sayan, son haliyle yine magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Giriş Tarihi: 12.03.2026 09:10 Güncelleme Tarihi: 12.03.2026 09:13
Daha genç görünmek için sayısız estetik operasyon geçiren 62 yaşındaki Seda Sayan son haliyle gündeme geldi. Yıllardır hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çeken ünlü sanatçı, özellikle yaptırdığı estetik işlemler ve cesur açıklamalarıyla sık sık konuşuluyor.

Ünlü sanatçı, yaptırdığı estetik işlemleri çoğu zaman saklamadan anlatmasıyla da dikkat çekiyor. "Genç kalma" konusundaki iddiasını her fırsatta dile getiren Sayan, özellikle yüz germe operasyonları, cilt uygulamaları ve farklı estetik dokunuşlarıyla sık sık gündeme geliyor.

SON HALİ...

Son olarak paylaşılan yeni fotoğrafı ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sayan'ın son hali yine sosyal medyayı salladı.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, projelerinin yanı sıra özel hayatı ile de magazin gündeminde sık sık yer almaya devam ediyor. 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Sayan, bu evliliği ile adından söz ettiriyor.

Birlikte sık sık seyahatlere çıkan Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in sürpriz tren kaçamağı magazin gündemini salladı.

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, trenle Orlando'ya doğru bir yolculuğa çıktı. Dostlarıyla kahkahalar eşliğinde geçen yolculuk, romantik pozlarla renkli anlara dönüştü.

Evliliklerini dolu dizgin yaşayan çiftten Seda Sayan, geçen günlerde katıldığı bir programda yaptığı hediye açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Sayan, özel günlerde alınan hediyelerin kendisi için bir anlam ifade etmediğini dile getirdi.

"VERDİĞİ PARAYA GÜNAH"

Ünlü şarkıcı, "Ben pahalı hediye alınmasından hoşlanmıyorum. Bana hediye almak çok zor, eşime rica ediyorum alma diye. Günah, verdiği paraya günah" ifadelerini kullandı.

"BEKLEMEDİĞİM ANDA ALINAN BİR ÇİÇEK DAHA KIYMETLİ"

Özel günlerde alınan hediyeler yerine zamansız yapılan küçük jestlerin daha çok hoşuna gittiğini belirten sanatçı, "Evlilik yıl dönümü çiçeği, sevgililer günü çiçeği sevmiyorum. Zamansız olacak. Yazdığı bir şiir, beklemediğim anda alınan bir çiçek daha kıymetli" dedi.

"HAYATIMI KOLAYLAŞTIRIYOR"

Eşinin ince düşünceli biri olduğunu vurgulayan Sayan, "O an beni düşünmesi benim için daha değerli. Kocam çok ince adam. Hayatımı kolaylaştırıyor, beni çok iyi tanıyor" sözleriyle eşine övgüde bulundu.

SAYAN'DAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Ayrıca ünlü şarkıcı Seda Sayan, evliliği hakkında sorulan sorulara da samimi açıklamalarda bulundu.

"RESMEN GASP ETTİM ONU"

Nasıl evlendiğini açıklayan Sayan, "Evliliğimiz çok kısa sürede oldu. Resmen gasp ettim onu." dedi.

"BENİ BU GÜNE KADAR KİMSE TANIMAMIŞ"

Ayrıca Sayan, "Beni çok iyi tanıdığını düşünüyorum. Beni bu güne kadar kimse tanımamış." diye konuştu.

Kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'le aşklarını dolu dizgin yaşan Seda Sayan'ın bu açıklamaları kısa sürede magazin gündemine bomba bir giriş yaptı. Öte yandan aşk hayatıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü ismin, özel hayatı da sıkça merak konusu oluyor.

SADECE AŞK HAYATIYLA DEĞİL SERVETİYLE DE ÇOK KONUŞULUYOR!

Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın mal varlığı magazin gündeminde yer almıştı.

Uzun yıllardır sahnelerin en çok kazanan isimlerinden biri olan Seda Sayan'ın, kazancını gayrimenkul yatırımlarıyla değerlendirdiği biliniyor.

Yapılan haberlerde yer alan iddialara göre ünlü sanatçının sadece İstanbul'da 30 daire ve dükkana sahip olduğu belirtiliyor.

Üstelik Sayan'ın bununla da sınırlı kalmayan yatırımları arasında yurt dışı da bulunuyor... Ünlü sanatçının Londra ve Miami'de de evlerinin olduğu öne sürülürken, tatil cenneti Bodrum'da ise üç villaya sahip olduğu ifade ediliyor.

En çok konuşulan detaylardan biri ise kira gelirleri oldu. İddialara göre Seda Sayan'ın gayrimenkullerinden elde ettiği aylık kira gelirinin yaklaşık 500 bin TL olduğu konuşuluyor.

Peki diğer ünlü isimlerin nerede, neleri var biliyor musunuz?

DEMET AKALIN

Pop müziğin güçlü isimlerinden Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda kiracısıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle gündeme gelmişti.

Evinin düşük bedelle kiralanması ve yaşanan anlaşmazlıklar sonrası tepkisini dile getiren Akalın, bu süreçte kiracısıyla mahkemelik olmuş ve zor günler geçirmişti.

Ünlü şarkıcı, son olarak Gazete Magazin kameralarına konuyla ilgili bir pişmanlığını paylaştı.