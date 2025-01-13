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Sedef Şahin oyunculuk sektöründe yaşananları GÜNAYDIN’a anlattı: Menajerler biat etmeyenin hayatını karartıyor
Sedef Şahin oyunculuk sektöründe yaşananları GÜNAYDIN’a anlattı: Menajerler biat etmeyenin hayatını karartıyor
Oyunculuk sektöründeki tekelleşme yüzünden kendisinin de çok mağdur olduğunu söyleyen Sedef Şahin, büyük menajerlik şirketlerinin, güçlü yapımcılarla işbirliği yaptığını belirterek ekledi: "Konservatuvar mezunuyum. Yüksek lisansımı oyunculuk üzerine yapıyorum. Bu kadar eğitime, hayatımı oyunculuğa adamama rağmen mesleğimi yapamıyorum, geçim sıkıntısı yaşıyorum"
Giriş Tarihi: 13.01.2025 06:27
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 06:37