Sedef Şahin oyunculuk sektöründe yaşananları GÜNAYDIN’a anlattı: Menajerler biat etmeyenin hayatını karartıyor

GÜÇLÜ OYUNCULAR DA BOZUK SİSTEME SU TAŞIYOR



Sosyal medyadaki paylaşımınızda sektördeki bu tekelleşmeye yönelik "Çok ah aldınız" dediniz. Bunu biraz açar mısınız?

İşim çok defa elimden alındı. Çok usta diye bilinen bir kadın oyuncu mesela benim diziyle anlaşmama rağmen kendi tanıdığı başka bir oyuncuyu benim rolüme koydurdu. Bu kadının bana yaptığı şiddet değil mi? Ekmeğimle oynandı. Sadece menajerler tekelleşmeye aracı olmuyor. Sözü geçen büyük oyuncular da bu tekelleşmeye su taşıyor. Kendi istedikleri oyuncuları başkasının ayağını kaydırarak rolü onlara verdiriyor. Dişlerim kısa diye rol vermeyenler bile oldu. O kadar saçma sebepler sunuyorlar. Sektörde büyük bir adaletsizlik var. Ben adalet istiyorum. Eşit şartlarda mesleğimizi yapamıyoruz. Özellikle büyük bütçeli işlerde menajerler kadroyu hep kendi oyuncularıyla dolduruyor. Büyük menajerlik şirketleri zaten sektördeki güçlü yapımcıların yanına çadır kurmuş durumda. Projeler de hep belli isimler üzerinden dönüyor bu yüzden. Zaten büyük menajerlik şirketlerine girmek de kolay değil. Kapıları bizim gibi oyunculara kapalı.