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Sedef Şahin oyunculuk sektöründe yaşananları GÜNAYDIN’a anlattı: Menajerler biat etmeyenin hayatını karartıyor

Oyunculuk sektöründeki tekelleşme yüzünden kendisinin de çok mağdur olduğunu söyleyen Sedef Şahin, büyük menajerlik şirketlerinin, güçlü yapımcılarla işbirliği yaptığını belirterek ekledi: "Konservatuvar mezunuyum. Yüksek lisansımı oyunculuk üzerine yapıyorum. Bu kadar eğitime, hayatımı oyunculuğa adamama rağmen mesleğimi yapamıyorum, geçim sıkıntısı yaşıyorum"

Tuba KALÇIK
Giriş Tarihi: 13.01.2025 06:27 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 06:37
Sedef Şahin oyunculuk sektöründe yaşananları GÜNAYDIN’a anlattı: Menajerler biat etmeyenin hayatını karartıyor

Ekran yolculuğuna 12 yaşında başladığını belirten ancak son yıllarda ekranda mesleğini yapamadığını açıklayan Şahin, sözlerine şöyle devam etti: "5 yıl öncesine kadar iş bulabiliyordum. Ne oldu, bir anda yeteneksizleştim mi? Hayır! Mesele yetenek değil çünkü, mesele hangi menajerlik şirketiyle çalıştığın. Güçlü olan güçsüzün kafasını eziyor. Sektöre adil bir düzen gelmesi gerekiyor"

Sedef Şahin oyunculuk sektöründe yaşananları GÜNAYDIN’a anlattı: Menajerler biat etmeyenin hayatını karartıyor

Bitip tükenmeyen şikayetler üzerine Rekabet Kurulu'nun devreye girerek 21 menajerlik şirketi ve kast ajansına soruşturma başlatması, sanat dünyası tarafından takdirle karşılandı. Ünlüler, yıllardır kendilerine baskı uygulayan menajerlere ve tekelleşmeye karşı isyan bayrağı açtı. Oyuncu Sedef Şahin de oyunculuk sektöründe dönen dolapları GÜNAYDIN'a anlattı... Hayatını oyunculuğa adadığını ancak sistemdeki bozuk düzen yüzünden mesleğini yapamadığını belirten Şahin, özellikle büyük bütçeli işlerde menajerlerin kadroyu hep kendi oyuncularıyla doldurduğunu söyleyerek "Bu yüzden projeler hep belli isimler üzerinden dönüyor. Güçlü olan güçsüz olanın kafasını eziyor" dedi.

Sedef Şahin oyunculuk sektöründe yaşananları GÜNAYDIN’a anlattı: Menajerler biat etmeyenin hayatını karartıyor

Bize kendinizden bahseder misiniz?
Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nden birincilikle mezun oldum. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldum. Şimdi de İleri Oyunculuk üzerine yüksek lisans yapıyorum, aynı zamanda eğitmenlik de yapıyorum. Yıldız Kenter hocamdı, kendisiyle 2 kişilik oyun olan Kraliçe Lear'ı oynadım. Yıldız Hoca'nın son oyunuydu. Bu kadar eğitim almama rağmen 5 yıl öncesine kadar iş bulabiliyorken, bir anda yeteneksizleştim de mi iş bulamıyorum?

Sedef Şahin oyunculuk sektöründe yaşananları GÜNAYDIN’a anlattı: Menajerler biat etmeyenin hayatını karartıyor

ESKİDEN SEKTÖR TEMİZDİ

Neden iş bulamıyorsunuz?
12 yaşımdan beri TV'de oyunculuk yapıyorum. Hayatımı bu mesleğe adadım. 7-8 yıl öncesine kadar sürekli iş yapıyordum ama uzun süredir ekranda mesleğimi yapamıyorum. 3 sene önce de sektörden vazgeçtim. Tiyatroya yöneldim. Oyunculuk dışında yapacak başka bir şeyim yok. Eskiden sektör çok daha temizdi. Şimdi işler başka türlü yürüyor.

Sedef Şahin oyunculuk sektöründe yaşananları GÜNAYDIN’a anlattı: Menajerler biat etmeyenin hayatını karartıyor

GÜÇLÜ OYUNCULAR DA BOZUK SİSTEME SU TAŞIYOR

Sosyal medyadaki paylaşımınızda sektördeki bu tekelleşmeye yönelik "Çok ah aldınız" dediniz. Bunu biraz açar mısınız?
İşim çok defa elimden alındı. Çok usta diye bilinen bir kadın oyuncu mesela benim diziyle anlaşmama rağmen kendi tanıdığı başka bir oyuncuyu benim rolüme koydurdu. Bu kadının bana yaptığı şiddet değil mi? Ekmeğimle oynandı. Sadece menajerler tekelleşmeye aracı olmuyor. Sözü geçen büyük oyuncular da bu tekelleşmeye su taşıyor. Kendi istedikleri oyuncuları başkasının ayağını kaydırarak rolü onlara verdiriyor. Dişlerim kısa diye rol vermeyenler bile oldu. O kadar saçma sebepler sunuyorlar. Sektörde büyük bir adaletsizlik var. Ben adalet istiyorum. Eşit şartlarda mesleğimizi yapamıyoruz. Özellikle büyük bütçeli işlerde menajerler kadroyu hep kendi oyuncularıyla dolduruyor. Büyük menajerlik şirketleri zaten sektördeki güçlü yapımcıların yanına çadır kurmuş durumda. Projeler de hep belli isimler üzerinden dönüyor bu yüzden. Zaten büyük menajerlik şirketlerine girmek de kolay değil. Kapıları bizim gibi oyunculara kapalı.

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