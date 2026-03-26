Şehrinizin en meşhuru kim? 81 ilin efsaneleri belli oldu: Listede kimler yok ki!

Türkiye'nin "Yıldızlar Haritası" yeniden çizildi ve sosyal medyada adeta yer yerinden oynadı! Yeşil sahaların yıldızlarından sahnelerin dev isimlerine, beyaz perdenin unutulmaz oyuncularından kalemine hayran kaldığımız yazarlara kadar her ilin "en popüler" ismi tek tek listelendi. Doğdukları şehrin simgesi haline gelen ve memleketleriyle özdeşleşen bu isimler, "Benim şehrimde kim var?" sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Peki, sizin doğduğunuz ilin en çok konuşulan, en meşhur ismi kim? İşte Edirne'den Kars'a, 81 ilin hafızalara kazınan o efsane isimleri ve Türkiye'nin dört bir yanından gurur tablosu…

Giriş Tarihi: 26.03.2026 16:47
Şehrinizin en meşhuru kim? 81 ilin efsaneleri belli oldu: Listede kimler yok ki!

Hazırlanan bu liste, şehirlerin yalnızca haritadaki konumlarıyla değil, yetiştirdikleri ikonik ünlü isimleriyle de nasıl birer markaya dönüştüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Peki, sizin şehrinizin en ünlü ismi kim? İşte yeşil sahalardan spot ışıklarına, kalemlerden beyaz perdeye memleketinizin simgesi haline gelen o isimler...

Şehrinizin en meşhuru kim? 81 ilin efsaneleri belli oldu: Listede kimler yok ki!

01 Adana - KIVANÇ TATLITUĞ

Şehrinizin en meşhuru kim? 81 ilin efsaneleri belli oldu: Listede kimler yok ki!

02 Adıyaman - LATİF DOĞAN

Şehrinizin en meşhuru kim? 81 ilin efsaneleri belli oldu: Listede kimler yok ki!

03 Afyonkarahisar - NURGÜL YEŞİLÇAY

Şehrinizin en meşhuru kim? 81 ilin efsaneleri belli oldu: Listede kimler yok ki!

04 Ağrı - EROL PARLAK

Şehrinizin en meşhuru kim? 81 ilin efsaneleri belli oldu: Listede kimler yok ki!

05 Amasya - SİMGE

Şehrinizin en meşhuru kim? 81 ilin efsaneleri belli oldu: Listede kimler yok ki!

06 Ankara - KENAN İMİRZALIOĞLU

Şehrinizin en meşhuru kim? 81 ilin efsaneleri belli oldu: Listede kimler yok ki!

07 Antalya - RÜŞTÜ RENÇBER

Şehrinizin en meşhuru kim? 81 ilin efsaneleri belli oldu: Listede kimler yok ki!

08 Artvin - CENGİZ KURTOĞLU

Şehrinizin en meşhuru kim? 81 ilin efsaneleri belli oldu: Listede kimler yok ki!

09 Aydın - TOLGA KAREL

Şehrinizin en meşhuru kim? 81 ilin efsaneleri belli oldu: Listede kimler yok ki!

10 Balıkesir - ZERRİN TEKİNDOR

Şehrinizin en meşhuru kim? 81 ilin efsaneleri belli oldu: Listede kimler yok ki!

11 Bilecik - GİZEM DENİZCİ

Şehrinizin en meşhuru kim? 81 ilin efsaneleri belli oldu: Listede kimler yok ki!

12 Bingöl - ALİŞAN

Şehrinizin en meşhuru kim? 81 ilin efsaneleri belli oldu: Listede kimler yok ki!

13 Bitlis - HALİL BABÜR

Şehrinizin en meşhuru kim? 81 ilin efsaneleri belli oldu: Listede kimler yok ki!

14 Bolu - ECE SEÇKİN

Şehrinizin en meşhuru kim? 81 ilin efsaneleri belli oldu: Listede kimler yok ki!

15 Burdur - FERİDUN ŞAVLI

Şehrinizin en meşhuru kim? 81 ilin efsaneleri belli oldu: Listede kimler yok ki!

16 Bursa - ATA DEMİRER

Şehrinizin en meşhuru kim? 81 ilin efsaneleri belli oldu: Listede kimler yok ki!

17 Çanakkale - SİNAN AKÇIL

Şehrinizin en meşhuru kim? 81 ilin efsaneleri belli oldu: Listede kimler yok ki!

18 Çankırı - EVRİM KEKLİK

Şehrinizin en meşhuru kim? 81 ilin efsaneleri belli oldu: Listede kimler yok ki!

19 Çorum - HALİL İBRAHİM GÖKER

Şehrinizin en meşhuru kim? 81 ilin efsaneleri belli oldu: Listede kimler yok ki!

20 Denizli - TUBA ÜNSAL

Şehrinizin en meşhuru kim? 81 ilin efsaneleri belli oldu: Listede kimler yok ki!

21 Diyarbakır - SONGÜL ÖDEN

Şehrinizin en meşhuru kim? 81 ilin efsaneleri belli oldu: Listede kimler yok ki!

22 Edirne - RAFET EL ROMAN

Şehrinizin en meşhuru kim? 81 ilin efsaneleri belli oldu: Listede kimler yok ki!

23 Elazığ - BÜLENT SERTTAŞ

Şehrinizin en meşhuru kim? 81 ilin efsaneleri belli oldu: Listede kimler yok ki!

24 Erzincan - AYSEL GÜREL