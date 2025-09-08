Trend
'Şekerpare'de 'Ziver Bey' ve 'Cumali'yi birbirine düşürmüştü! Yaprak Özdemiroğlu 62 yaşında olay oldu: Yıllar ondan çok şey almış...
'Şekerpare' filmiyle akıllarda yer edilenen Yaprak Özdemiroğlu, bir döneme güzelliğiyle damga vurmuştu. Şimdilerde 62 yaşında olan usta oyuncu son haliyle herkesi şaşkına çevirdi...
Giriş Tarihi: 08.09.2025 10:30