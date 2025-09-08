Trend Galeri Trend Magazin 'Şekerpare'de 'Ziver Bey' ve 'Cumali'yi birbirine düşürmüştü! Yaprak Özdemiroğlu 62 yaşında olay oldu: Yıllar ondan çok şey almış...

'Şekerpare' filmiyle akıllarda yer edilenen Yaprak Özdemiroğlu, bir döneme güzelliğiyle damga vurmuştu. Şimdilerde 62 yaşında olan usta oyuncu son haliyle herkesi şaşkına çevirdi...

Giriş Tarihi: 08.09.2025 10:30
Turgut Özakman'ın "Bir Şehnaz Oyun" adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanan, Atıf Yılmaz'ın yönettiği 1983 yapımı Türk filmi Şekerpare, unutulmaz eserler arasında yerini koruyor.

Senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı filmin başrollerinde İlyas Salman, Şener Şen ve Yaprak Özdemiroğlu oynadı.

Filme güzelliğiyle damga vuran Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali merak konusu oldu. Sanatçı Atilla Özdemiroğlu'nun da kızı olan Yaprak Özdemiroğlu'nun yıllar sonraki görüntüsü, görenleri şoke etti.

"HALA ŞEKERPARE"

Aslında bale mezunu olan Yaprak Özdemiroğlu, oyunculuğa gönül vererek birçok projede yer aldı.

Şimdilerde 61 yaşında olan ünlü oyuncu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Güzelliğiyle sosyal medyayı sallayan oyuncu için "O hala şekerpare", "Gençlik iksirini bulmuş gibi", "Yıllar ona uğramamış" yorumları yapıldı.

Yaprak Özdemiroğlu ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimini sizler için derledik...

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

90'LI YILLARA DAMGA VURMUŞTU

'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' ve çok daha fazlası... Tüm bu şarkıları Türk Pop Müziği'ne kazandıran Bendeniz 90'lı yıllara damga vurmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Bendeniz paylaşımları ile hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor.

Genç görüntüsüyle dikkat çeken Bendeniz'in son halini görenler gözlerine inanamıyor...

Şimdilerde 48 yaşında olan Bendeniz'in takipçileri ünlü şarkıcıyı görünce "Yıllar onu teğet geçmiş" demeden edemiyor...

İŞTE BENDENİZ'İN ÇOK KONUŞULAN SON HALİ!

Bendeniz'in son halini görenler sosyal medyada yorum yağmuruna tuttu.

Şarkıcı Bendeniz hem sahne performansıyla hemde güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor.

Bendeniz fit haliyle genç kızlara taş çıkartıyor.

Bendeniz sahnede hem sesiyle hem de güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topluyor.

Çarkıfelek yarışmasının hostesi olarak tanınan Yasemin Koşal, yıllar sonra gündem oldu. İş insanı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra mankenliği de oyunculuğu da bırakan Yasemin Koşal, sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu. Bir dönem televizyon ekranlarına damga vuran isimlerin birçoğunun son hali merak konusu oluyor.

Kimisi sessiz sedasız işlerini yürütürken, kimisi ise bu işlerden tamamen elini eteğini çekip daha sakin bir hayatı tercih etti.

Onlardan biri de, bir dönem güzelliği ile hem programların hem de dizilerin aranılan yüzlerinden biri olan Yasemin Koşal...