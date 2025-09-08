’Şekerpare’de ’Ziver Bey’ ve ’Cumali’yi birbirine düşürmüştü! Yaprak Özdemiroğlu 62 yaşında olay oldu: Yıllar ondan çok şey almış...

90'LI YILLARA DAMGA VURMUŞTU

'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' ve çok daha fazlası... Tüm bu şarkıları Türk Pop Müziği'ne kazandıran Bendeniz 90'lı yıllara damga vurmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Bendeniz paylaşımları ile hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor.