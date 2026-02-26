Trend
'Seksenler'in yıldızı beyin kanaması geçirmişti! Yalçın Özden'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!
Seksenler dizisinin usta oyuncusu Yalçın Özden, 78 yaşında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınmıştı. Özden'in sağlık durumu hakkında kardeşi Mehmet Özden son bilgileri paylaştı.
Giriş Tarihi: 26.02.2026 11:35
Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 11:40