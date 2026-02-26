Trend Galeri Trend Magazin 'Seksenler'in yıldızı beyin kanaması geçirmişti! Yalçın Özden'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! 

'Seksenler'in yıldızı beyin kanaması geçirmişti! Yalçın Özden'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! 

Seksenler dizisinin usta oyuncusu Yalçın Özden, 78 yaşında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınmıştı. Özden'in sağlık durumu hakkında kardeşi Mehmet Özden son bilgileri paylaştı.

Giriş Tarihi: 26.02.2026 11:35 Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 11:40
"Çocuklar Duymasın", "Türk Malı", "Altın Kızlar" ve "Seksenler" gibi birçok dizide boy gösteren 78 yaşındaki usta oyuncu Yalçın Özden, geçirdiği beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

Usta sanatçının sağlık durumu, ailesi ve hayranlarını endişelendirmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Özden'in kardeşi Mehmet Özden, ağabeyinin son durumu hakkında bilgi vererek sağlık durumuna dair son gelişmeleri paylaştı.

"NORMAL ODAYA ALINACAK"

Habertürk'e konuşan Mehmet Özden şu ifadeleri aktardı: "Hala yoğun bakımda. Dualarımız onunla. Durumunun iyiye gittiğini öğrendik. Üç gün sonra normal odaya alınacağı ifade edildi"

"ESKİSİ GİBİ OLMA İHTİMALİ DÜŞÜK"

Özden'in kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Onur Özden, geçen günlerde amcasının sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şunları söylemişti: "48 saat gözetim altında kalması gerekiyordu. Bugün uyandırmayı bekliyorlar. Ancak eskisi gibi olma ihtimali düşük, ondan korkuyoruz. Her şey yoluna girdikten sonra ikinci bir ameliyat olacak. Sorunsuz bir şekilde hayatına geri döner inşallah. Tek dileğimiz bu"

YALÇIN ÖZDEN KİMDİR?

4 Ağustos 1947 tarihinde Kars'ın Susuz ilçesinde bir öğretmen çocuğu olarak doğmuştur. Babasının memur olması nedeniyle yurdun değişik illerinde ilkokulu 4'ncü sınıfa kadar okudu. İlkokul son sınıfa geçtiğinde babası İstanbul'a tayin oldu ve burada emekli oldu. Bakırköy Lisesinde okurken tiyatroyla tanıştı. Lisesindeyken ekip olarak, Akşam gazetesinin düzenlediği, liselerarası tiyatro yarışmasında birinci olduktan sonra tiyatroyu bırakmadı. Galatasaray Üniversitesinde Yüksek işletmecilik okurken tiyatro yapmaya devam etti.

İhsan Yüce'nin Sıraselvilerde "Direkler Arası" kabaresinde oynadı. Ardından Lale OraloğluTiyatrosunda oynadı. Bu tiyatroyla turnelere çıktı. Turneler bittikten sonra Sıraselvilerde "Üç Maymun Kabare"de oynadı. Tekrar Trakya bölgesine turneye çıktı. Dönüşte Anadolu turnesine çıkarken arabaları takla attı. Bütün dekor aksesuar hurda oldu, canlarını zor kurtardılar. Eşi hamileydi bu dönem, paraya ihtiyacı vardı. Arkadaşı Zeki Yurtbaşı ile düğün salonlarında, tavernalarda komedyenlik yapalım dedi. Yaptı. Bu iş tuttu. Birdenbire düğün salonlarından büyük gazinolara geçtk. Böyle başlayan "Uğur Böcekleri" 20 yıl devam etti.