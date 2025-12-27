Trend Galeri Trend Magazin "Sektörde barınamadım" demişti... 'Yerli Leonardo DiCaprio' Arda Kural'ın yeni mesleği şoke etti...

"Sektörde barınamadım" demişti... 'Yerli Leonardo DiCaprio' Arda Kural'ın yeni mesleği şoke etti...

Giriş Tarihi: 27.12.2025 19:11 Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 19:12
Arda Kural, yayınlandığı dönemde büyük ses getiren projelerden biri olan "Emret Komutanım" dizisinde 'Ferit Tekin' karakterini canlandırarak televizyon dünyasına adını altın harfle kazıdı.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ve dünyaca ünlü oyuncu Leonarda DiCaprio'ya benzerliği ile büyük bir hayran kitlesi edindi.

Hayranları tarafından 'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Kural, psikoz teşhisi konulduktan sonra uzun bir dönem sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Yıllarca tedavi gören ve gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih eden Kural, oyunculuğu bırakma kararını da bu dönemde verdi.

Oyunculuk yapmayı bir türlü sevemediğini söyleyen Kural, zorlu geçen günlerden sonra son dönemde yeniden ortaya çıkmaya başladı.

Katıldığı bir programda şimdilerde ne yaptığı sorulunca verdiği yanıt ise duyanları şoke etti.

"MADENCİLİK HAKKINDA DÜŞÜNÜYORUM"

Kural, oyunculuğu bıraktıktan sonra madencilik ile ilgilendiğini şu sözlerle açıkladı: 'Bir odam atölye orada değerli taşlar, değersiz taşları ve metali inceliyorum. Madencilik hakkında düşünüyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi...'

"SEKTÖRDE BARINAMADIM"

Daha önceden bir konuşmasında, "Sektörde kalmayı başaramadım. Kariyerimin zirvesinde birçok engelle karşılaştım" diyen Kural, şimdilerde madencilik ile ilgileniyor.

Peki Arda Kural gibi diğer ünlü oyuncuların hangi mesleklerde kendini gösterdiğini biliyor musunuz?

COŞKUN SABAH

'Anılar', 'Aşığım Sana', 'Hatıram Olsun' ve 'Benimsin' şarkılarıyla 80'li ve 90'lı yıllarda dikkat çeken Coşkun Sabah, kariyerine emin adımlarla başlamıştı.

Ancak müzik kariyeriyle adından söz ettiren Sabah sürpriz bir kararla farklı bir sektöre adım atmıştı.

1 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPMIŞTI

2021 yılında yumurta sektörüne giren ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullanmıştı: "Eskişehir'deki tesisimizi 1 milyon 300 bin liralık bir yatırım bütçesiyle kurduk. 2 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste 15 bin yarka cinsi tavuğumuz var. Günlük 15 bin, aylık ise yaklaşık 450 bin yumurta üretimi planlıyoruz"

Coşkun Sabah ortağının kendisini 500 bin lira dolandırmasına rağmen sektöre devam etmişti.

HAYALLERİNE KİLİT VURDU...

Başarılı sanatçı son olarak katıldığı bir davette yumurta sektörünü bıraktığını açıkladı.

Sabah radikal kararı hakkında, "Tavuk 19 ay yumurtlar sonra yumurtadan kesilir yenisini almak lazım. 19 ay yumurtladı paramızı kazandık. Yenisini almak yerine bırakmayı tercih ettim. Müzik sektörü keyifli çalışıp zarfımızı alıyoruz." ifadelerini kullandı.

MİNE ÇAĞLAR KONDU

Bir dönemin unutulmaz çocuk dizisi "Çarli İş Başında" ile tanınan ve canlandırdığı saf, sempatik Cilvenaz karakteriyle hafızalara kazınan Mine Çağlar Kondu, uzun zamandır televizyon ekranlarında görünmüyor.

2000'lerin başında yayınlanan dizideki enerjik, renkli ve akılda kalan performansıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen Kondu, o yıllarda ekranın parlayan genç yıldızlarından biri olarak dikkat çekmişti.

Bugün 47 yaşında olan Kondu, dizi döneminin ardından adeta gözlerden kayboldu. Oyunculuk kariyerini tamamen geride bırakan Kondu, yaşamına bambaşka bir rota çizdi.

İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezunu olan eski oyuncu, yıllar sonra eğitimini aldığı mesleğe dönerek veteriner hekim olarak çalışmaya başladı.

Şimdilerde bir klinikte hayvanların bakımı ve sağlığıyla ilgilenen Kondu, ışıklardan uzak, sakin ve mesleğine adanmış bir hayat sürdürüyor. Televizyon dünyasına veda eden isim, bugün kariyerini hayvan dostlarının iyiliği için harcadığı emekle sürdürüyor.

KENDİ KLİNİĞİMDE AMELİYATLAR YAPIYORUM
Eski oyuncu yeni işini şu sözlerle anlatmıştı: "2006 yılından beri bir kliniğim var. Benim dışında başka ekip arkadaşlarım da çalışıyor. Ben değişik alanlarda cerrahi eğitimleri aldığım için daha çok ameliyat yapıyorum. Haftanın yüzde 90'ı hayvan ameliyatı ile geçiyor. Yumuşak doku cerrahi uzmanıyım. Avrupa'da da yapıyorum bunu. Amerika'da da denklik üzerine bir eğitim aldım. Hayvanlarda fizik tedavi uzmanlığım var. Oyunculuktan çok iyi para kazanıyordum. Mezun olup doktor olunca daha düşük fiyatlara istediğim işi yaptım. Veteriner hekimlik de şimdinin popüler mesleği."

SÜMEYYE AYDOĞAN

"Duy Beni", "Gaddar", "Dönence" ve "Taçsız Prenses" gibi projelerde rol alan oyuncu Sümeyye Aydoğan, yeteneği ve karizmasıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Kamera karşısındaki başarılı performansının yanı sıra iş dünyasında da adından söz ettirmeye hazırlanan Aydoğan, radikal bir adım atarak 15 milyon TL'lik yatırım yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yıldız oyuncu bir tarla satın aldı.

Ailesi Çanakkale'de yaşayan Aydoğan, sürdürebilir bir yaşam projesi başlatmak amacıyla ailesiyle birlikte satın aldığı geniş arazide organik tarım yapacak.

TİMUR ACAR

Çakallarla Dans filminde Köfte Necmi karakteriyle hafızalara kazınan Timur Acar, Bursa'nın İznik ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde bin 800 metrekare zeytinlik satın aldı.

İlk hasadını yapmaya başlayan ünlü oyuncu o anları "Kimse görmeden" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.