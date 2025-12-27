Trend
"Sektörde barınamadım" demişti... 'Yerli Leonardo DiCaprio' Arda Kural'ın yeni mesleği şoke etti...
Türkiye'nin Leonardo DiCaprio'su lakabıyla bir döneme damgasını vuran yakışıklı oyuncu Arda Kural, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ekranlara veda etmişti. Oyunculuk kariyerini noktaladıktan sonra kabuğuna çekilen Kural'ın yeni mesleği ise duyanları adeta şoke etti. Meğer odasında…
Giriş Tarihi: 27.12.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 19:12