"Sektörde barınamadım" demişti... 'Yerli Leonardo DiCaprio' Arda Kural'ın yeni mesleği şoke etti...

KENDİ KLİNİĞİMDE AMELİYATLAR YAPIYORUM

Eski oyuncu yeni işini şu sözlerle anlatmıştı: "2006 yılından beri bir kliniğim var. Benim dışında başka ekip arkadaşlarım da çalışıyor. Ben değişik alanlarda cerrahi eğitimleri aldığım için daha çok ameliyat yapıyorum. Haftanın yüzde 90'ı hayvan ameliyatı ile geçiyor. Yumuşak doku cerrahi uzmanıyım. Avrupa'da da yapıyorum bunu. Amerika'da da denklik üzerine bir eğitim aldım. Hayvanlarda fizik tedavi uzmanlığım var. Oyunculuktan çok iyi para kazanıyordum. Mezun olup doktor olunca daha düşük fiyatlara istediğim işi yaptım. Veteriner hekimlik de şimdinin popüler mesleği."