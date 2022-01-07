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Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan'ın evliliğinde kriz mi çıktı? İddialara şaşırtan tepki!

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde görüntülenen Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, eşiyle ilgili sorulara verdiği manidar yanıtla "Selen Görgüzel-Hamdi Alkan evliliğinde kriz mi çıktı?" sorusunu akıllara getirdi.

Giriş Tarihi: 07.01.2022 12:13 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 12:39
Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan’ın evliliğinde kriz mi çıktı? İddialara şaşırtan tepki!

Selen Görgüzel, önceki gün Akmerkez'deydi. Koşturarak bir mekana gireceği sırada görüntülenen Görgüzel, "Çok acelem var, geç kaldım. Konserler ve yeni bir proje var, onunla ilgili toplantımız var. Değişik bir şeyler yapacağız" dedi.

Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan’ın evliliğinde kriz mi çıktı? İddialara şaşırtan tepki!

"ÖN YARGILARLA MÜCADELE EDİYORUM"

Görgüzel, "Yılbaşı sahnesi nasıl geçti sorusuna, "10 numara beş yıldız geçti. Gerçekten yeni seneye şahane girdik. Sahnemiz, sahne performansımız, gelen dostlarımız, kıyafetim ve şovum...

Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan’ın evliliğinde kriz mi çıktı? İddialara şaşırtan tepki!

Üzerimdeki ön yargıyı yavaş yavaş atıyorum. Sahne işini bir heves gibi gördüğümü düşünenler aslında benim ne kadar profosyonel olduğumu fark edip, keyif alarak ayrılıyorlar sahnemizden. Bu da beni çok mutlu ediyor tabi ki" yanıtını verdi.

Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan’ın evliliğinde kriz mi çıktı? İddialara şaşırtan tepki!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu, "Çok zor kendini ispat etmek zorunda olmak. Bu ön yargılar benim üzerimde maalesef uzun yıllardır olan bir şey, bu işin bu kadar uzamasındaki sebep ön yargılarla yaptığım mücadele.

Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan’ın evliliğinde kriz mi çıktı? İddialara şaşırtan tepki!

Bu mücadele beni geciktirdi. Şu anda her şey çok güzel gidiyor, maşallah diyelim" ifadelerini kullandı.

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