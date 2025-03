Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez ile müzik yapımcısı Benny Blanco, son dönemde sadece aşklarıyla değil, kariyerlerindeki yeni adımlarla da gündemde! Ünlü çift, nişanlandıklarını duyurduktan kısa bir süre sonra birlikte hazırladıkları "I Said I Love You First" adlı albümlerini hayranlarıyla buluşturdu.