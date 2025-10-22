Trend
'Selena'nın 'Kıvılcım'ı ' Pis Yedili'nin de 'Salça'sıydı... Oyuncu Hazal Şenel ortaya çıktı: Yeni mesleğine herkes çok şaşırdı!
Bir dönem ekranlarda fırtına estiren Selena dizisinde 'Kıvılcım', ardından Pis Yedili'de 'Salça' karakterine hayat veren Hazal Şenel, uzun süredir gözlerden uzaktaydı. Oyunculuğuyla beğeni toplayan Şenel ortaya çıktı! Peki, güzel oyuncu şimdi hangi mesleği yapıyor?"
Giriş Tarihi: 22.10.2025 14:28