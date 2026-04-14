Trend Galeri Trend Magazin Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven Teoman sayesinde ünlü olmuş! Henüz 8 yaşındayken...

Bir dönemin çok sevilen dizisi 'Selena'da canlandırdığı "Leyla" karakteri ile hafızalara kazınan ve göz önünde büyüyen Gizem Güven'in keşfedilme hikayesi ortaya çıktı! Ünlü oyuncu meğer Teoman sayesinde...

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 14.04.2026 10:41 Güncelleme Tarihi: 14.04.2026 10:44
Bir döneme damga vuran, yayınlandığı 3 yıl boyunca izlenme rekorları kıran ve kesitleri hala sosyal medyada ilgiyle takip edilen Selena dizisinin oyuncuları, aradan geçen yıllara rağmen merakla takip edilmeye devam ediyor.

'Sihirli Annem' ve 'Selena' projeleriyle büyük bir üne kavuşvan oyuncu Gizem Güven'in, şöhret yolculuğuna Teoman ile başladığı ortaya çıktı.

Oyunculuk kariyeri başlamadan önce yolları Teoman ile kesişen Güven, Henüz 8 yaşındayken ünlü şarkıcının 'İstanbul'da Sonbahar' adlı klibinde oynadı.

Klipteki oyunculuğu çok beğenilen Güven, ardından 'Sihirli Annem', daha sonra da 'Selena' dizilerine seçildi.

İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin keşfedilme hikayeleri...

AFRA SARAÇOĞLU

Genç yaşına rağmen birçok projede yer alan başarılı oyuncu;mesleğinin yanı sıra güzelliği, ve aşk hayatıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri.

Son zamanlarda kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile uzun süre beraber olan Saraçoğlu, herkesin evliliğe gideceğini düşündüğü ilişkisini bitirip beraber rol aldığı oyuncu arkadaşı Mert Ramazan Demir ile bir ilişkiye başlamıştı.

Sık sık gündeme gelen ünlü oyuncunun hayatındaki neredeyse tüm olaylar detaylarıyla merak ediliyor.

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncunun rol aldığı yapımlar da ilgi görüyorken nasıl ünlendiğine dair detaylar da merak konusu haline geliyor.

2016 yılında henüz daha üniversite öğrencisiyken parlayan Saraçoğlu'nun ünlenmesine giden yolu annesi inşa etmiş.

ÖZCAN DENİZ'E DM ATMIŞ!

Saraçoğlu'nun annesi, kızının ilk reklam çekiminin başarısız geçtiğini fark edince, duruma el atarak Özcan Deniz'e Instagram üzerinden mesaj atmış.

Annesinin Deniz'e sosyal medya üzerinden gönderdiği bu fotoğraf, Saraçoğlu'nun şöhret adımlarına zemin hazırladı.

Fotoğraf sayesinde 2016 yılında yayınlanacak olan bir filmin setine çağrılan ve deneme çekimleri yaptırılan Afra Saraçoğlu, daha sonrasında rolü alarak televizyon dünyasına bir giriş yaptı.

Her projede hem gösterdiği performans hem de ekranlara yansıyan duru güzelliğiyle beğenileri toplayan ünlü oyuncu, yalnız dizi ve filmlerin değil aynı zamanda markaların da gözdesi haline geldi.

OYUNCULUK İÇİN EĞİTİMİNE ARA VERDİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren Saraçoğlu'nun deneme çekimindeki performansı başarılı bulununca filmde rol aldı. Daha sonrasında oyunculuk kariyerine devam etmek için üniversite eğitimine ara veren Saraçoğlu, başarılı projelere imza atmaya devam ediyor.

MÜSLÜM GÜRSES

Asıl adı Müslüm Akbaş olan sanatçı, 7 Mayıs 1953'te Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Fıstıközü köyünde, Mehmet ve Emine Akbaş çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.

Ailesi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle kendisi 3 yaşındayken Adana'ya göç eden Gürses, ilkokuldan sonra eğitimine devam edemedi. Sanatçı bir süre ayakkabı tamircisi ile terzi dükkanında çalıştı.

Usta sanatçı, babasının engellemesine rağmen, annesinin desteğiyle 1967'de henüz 14 yaşındayken Adana'da bir çay bahçesinde düzenlenen ses yarışmasına katılarak birinci oldu.

14 YAŞINDAN İTİBAREN GÜRSES SOYADINI KULLANDI

Yarışmadan sonra "Gürses" soyadını kullanmaya başlayan sanatçı, yapılan teklifle kısa bir süre çay bahçesinde türkü söyledi ancak işlerin iyi gitmemesi sebebiyle terziliğe geri döndü.

Müslüm Gürses, Adana'daki bir gazinoda assolist olarak sahneye çıkan Sadık Altınmeşe'nin hastalanmasının ardından onun yerine sahneye çıkınca büyük ilgi gördü ve mikrofonu bir daha elinden bırakmadı.

Bir yandan Adana'da çeşitli mekanlarda konserler veren sanatçı, 1967'den itibaren her cumartesi TRT Çukurova Radyosu'nda canlı yayında türküler söyledi. "Emmioğlu/Ovada Taşa Basma" adlı ilk 45'liği 1968'de müzikseverlerle buluştu.

Müslüm Gürses, annesinin vefatının ardından geldiği İstanbul'da, "Giyin Kuşan Selvi Boylum/Hayatımı Sen Mahvettin" ve "Gitme Gel Gel/Haram Aşk" adlı iki 45'lik plak doldurdu.

"SEVDA YÜKLÜ KERVANLAR" İLE SATIŞ REKORU KIRDI

"Sevda Yüklü Kervanlar" adlı şarkısıyla geniş kitlelere ulaşmayı başaran sanatçının, "Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vurma" isimli 45'liği 300 bin basılarak rekor kırdı.

Burhan Bayar'ın bestelerine yer verdiği çok sayıda plağı hayranlarıyla buluşturan Gürses, 1978'de Anadolu turnesi dolayısıyla Tarsus'tan Adana'ya dönerken trafik kazası geçirdi. Sürücünün hayatını kaybettiği kazada, öldü sanılarak morga kaldırılan Gürses'in yaşadığı son anda fark edildi.

Kaza nedeniyle koku alma duyusunu yitiren ve işitme duyusu da ciddi biçimde zarar gören sanatçı yavaş konuşmaya başladı. Alnı ciddi biçimde zedelenen Gürses'in başına, beynini koruyacak bir plaka takıldı.

UMUTSUZ, ÇARESİZ HİSSEDENLERİN HİSLERİNE TERCÜMAN OLDU

"Özür Diliyorum Senden", "İsyankar" ve "Ben İnsan Değil miyim?" albümleriyle 1990'lı yıllarda müzik dünyasında ikinci büyük çıkışını yakalayan Gürses, şarkılarıyla kendisini umutsuz, çaresiz hissedenlerin hislerine tercüman oldu.

Gürses, "Gönül Teknem" adlı albümünün yanı sıra yazar Murathan Mungan'la ortak projesi "Aşk Tesadüfleri Sever" adlı albümü 2006'da çıkardı.

David Bowie, Bjork, Bob Dylan ve Leonard Cohen'in de aralarında olduğu birçok yabancı müzisyenin bestelerine Mungan'ın yazdığı sözleri yorumlayan sanatçı, hayatının son yıllarında bazı pop ve rock tarzındaki şarkıları da repertuvarına kattı.

Gürses'in 1975-1978'de dört farklı "Müslüm Gürses" adlı albümü yayımlandı, 1976'da "Öldürdüğün Yetmedi mi", 1979'da "Gazla Şoför", "Bağrıyanık", 1980'de "Umutsuz Hayat", "Esrarlı Gözler", 1981'de "Mutlu Ol Yeter", 1982'de "Müzik Ziyafeti", "Tanrı İstemezse", 1983'te "Anlatamadım", "Dertliler Meyhanesi", 1984'te "Yaranamadım", 1985'te "Güldür Yüzümü", "Gitme", 1986'da "Sevda Yolu", "Yıkıla Yıkıla", "Küskünüm", "İlk Aşkım Son Sevgilim", "Hayatımı Sen Mahvettin", 1987'de "Farketmez", "Talihsizler", 1988'de "Aldatılanlar", "Dertler İnsanı", "Vefasız Alem", "Maziden Bir Demet", 1989'da "Arabeskin Devleri", "Bir Fırtına Kopacak", "Bir Kadeh Daha Ver", "Mahsun Kul", "Müslüm Gürses Konser Albümü", 1990'da "Meyhaneci / Kırık Sazım", "Hüzünlü Günler", "Arkadaş Kurbanıyım", "Güle Güle Git", 1991'de "Bir Bilebilsen/Zalim", "Sen Nerdesin Ben Nerdeyim", "Yüreğimden Vurdun Beni", "Bir de Benden Dinleyin", "Her Şey Yalan", "Yaşamalısın", 1992'de "Müslümce 92", 1993'te "Ah Gülüm", "Dağlarda Kar Olsaydım", "Kralların Müzik Şöleni", 1994'te "Senden Vazgeçmem", "İnsaf-Kahire Resitali", 1995'te "Benim Meselem", "Bir Avuç Gözyaşı", 1996'da "Topraktan Bedene", "Şiirlerim Şarkılarım", 1997'de "Sultanım", "Usta-Ne Yazar", "Nerelerdesin", 1998'de "Müslüm Gürses Klasikleri" albümleri çıktı.

"Arkadaşım", "Garipler" ve "Vay Canım" albümlerini 1999'da müzikseverlerle buluşturan sanatçının, 2000'de "Biz Babadan Böyle Gördük", "Zavallım", 2001'de "Müslümce Türküler", "Sadece", "Yanlış Yaptım", "Dünya Yalan", 2002'de Açık Hava Konser albümleri-1, 2, 3, "Müslüm Baba ile Yolculuk", "Paramparça", 2003'te "Yanarım", "İkimizin Yerine", 2004'te "Uyanma Zamanı", 2005'te "Ayrılık Acı Bir Şey", "Bakma", 2006'da "Gönül Teknem", "Aşk Tesadüfleri Sever", 2009'da "Sandık", 2010'da "Yalan Dünya", 2013'te "Veda-Ervah-ı Ezelde", 2013 ve 2014'te "Baba Şarkılar 1-2" albümleri yayımlandı.

Kamera karşısına geçtiği 1979'dan itibaren 38 filmde oynadı

Arabesk furyasının yükseldiği dönemde Yeşilçam'a da adım atan Gürses, çoğu şarkılı, türkülü 38 filmde rol aldı.

Çocukluğundan itibaren tüm filmlerini izlediği ve büyük hayranlık duyduğu sinema oyuncusu Muhterem Nur ile 1982'de Malatya turnesinde ilk kez karşılaşan ve "Sahneye ilk kim çıkacak" kavgası eden sanatçı, bu olaydan sonra Nur'dan ayrılmadı.

Gürses, Nur ile 1986'da hayatını birleştirdi. O dönem Türk sinemasında oldukça popüler olan Nur, eşinin isteğiyle sanat yaşamını sonlandırırken, Gürses'in yaşamındaki en büyük destekçisi oldu. Sanatçının, "Esrarlı Gözler" isimli şarkısını Muhterem Nur için bestelediği söylendi.

Yaklaşık 44 yıllık kariyerinde 78 albüm çıkaran sanatçı, hayatı boyunca "kenar mahalle" ya da "varoş" müziği yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da her türden müzisyenin ve müzikseverin saygısını kazandı.

Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012'de geçirdiği baypas ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı ve dört ay yoğun bakımda kaldı. Tedavi gördüğü hastanede 3 Mart 2013'te vefat eden Gürses'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Müslüm Gürses'in terzi çıraklığından zirveye uzanan hikayesi kadar, bir başka ismin keşfedilme öyküsü de duyanları hayrete düşürüyor!

