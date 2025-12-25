Selena’nın Müstesna’sı Parla Şenol anlattı: Sinan Çalışkanoğlu ile sette ciddi sorun yaşadım, bir daha ortak sahne yazmadılar!

SELENA'DAKİ ROLÜM BİRAZ ABARTILDI DİYE DÜŞÜNÜYORUM, MÜSTESNA KİMLİĞİNİ REDDETMEYE ÇALIŞIYORDUM!

-Sonrasında herkesin hafızalarına kazınan "Selena" dizisi geliyor. Hala herkesin 'Müstesna teyze'sisiniz. Nasıl bir histi böylesine hafızalara kazınmış bir işte rol almak?

Dizinin gerçek dünyadaki iyi karakteri bendim. Ben de herkes gibi çok seviyorum. Her ne kadar artık biraz abartıldı diye düşünüyorsam da 20 sene oldu neredeyse… Ama ben bu kadar etkili olduğunu 3-4 sene önce bir üniversitenin konuşmacısı olarak gittiğimde algıladım. Çocuklar böyle Noel Baba neyse, bir peri neyse o gözle bakıyorlar. Bir tık reddetmeye çalışıyordum o kimliği. "Yok" dedim, ben bu kadar büyük bir kitleye ihanet etme hakkını kendimde görmüyorum. Ondan sonra daha sevgiyle kabullendim Müstesna'yı.

ÇOCUKLAR ÇOK İYİ OYUNCULUK YAPMADI AMA ÇOK DOĞALDILAR

-Youtube'da gelmiş geçmiş en çok izlenen Türk dizi ilk bölümleri listesinde 25 milyon izlenmeyle ilk 10'da "Selena". Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz?

Başta Gani (Müjde) tabii. Yani fikir babası, senaryo, yazım ekibi başkanı olarak Gani'nin halkı çok iyi tanımasına bağlıyorum her şeyden evvel. İkincisi çocukların başarısına bağlıyorum. Çocuklar doğaldılar. Çok iyi oyunculuk yaptılar demiyorum ama çok doğal yansıttılar bazı şeyleri. Ve bir de tabii ki gerçi o yine Gani'nin seçimine bağlı oluyor ama iyiyle kötünün savaşının biraz fantastik dünyada biraz gerçek dünyada geçmesine bağlıyorum. Diğer meşhur olmuş çocuk dizileri çoğunlukla fantastik dünyadaydı. Bu, iki dünyayı birbirine bağlıyordu. İyi oynandı, Bora (Onur) güzel çekti. İyi bir projeydi.

-Karakter seçimleri de çok iyiydi bence…

Evet cast da başarılıydı doğru. Hakan'ın (Altıner) dirayetli, bilge bir adam olması mesela. Sinem'in (Kobal) payını da unutmamak lazım. Sinem de bir kahraman karakterin nasıl görülmesi gerektiğini çok iyi canlandırdı. Titiz bir oyuncuydu. Kendini gayet güzel tanıtıyordu. Akıllı bir kadındı. Benim birey olarak Sinem'den hiçbir negatif algım olmadı.