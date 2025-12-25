Selena’nın Müstesna’sı Parla Şenol anlattı: Sinan Çalışkanoğlu ile sette ciddi sorun yaşadım, bir daha ortak sahne yazmadılar!

Selena dizisinde hayat verdiği Müstesna karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Parla Şenol, Günaydın YouTube kanalında yayımlanan "Biyografi'k" programında kariyerine ve özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rol aldığı projelere yıllar sonra dönüp bakan Şenol, özellikle "Aliye" dizisi dönemine dair kendisiyle yüzleştiğini söyleyerek "Ukalaca davrandım" sözleriyle dikkat çekti. Bir döneme damga vuran "Selena" dizisinin perde arkasına da değinen oyuncu, Sinan Çalışkanoğlu ile yaşanan sürecin ardından "Sinan'la bir daha sahnemiz yazılmadı" itirafında bulundu. Setlerde yaşadığı kırılma anlarından oyunculukta maruz kaldığı mobbinge, estetik baskısından sektörde değişen dengelere kadar pek çok konuda açık yüreklilikle konuşan Şenol'un açıklamaları gündem yarattı. İşte tüm detaylar...