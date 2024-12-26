Selena’nın Nazlı’sına bir de şimdi bakın! Koca genç kız oldu görenler tanıyamıyor…

2002-2004 yılları arasında yayınlanan dizide rol alan Kurtulmuş, Selena'nın en yakın arkadaşı Nazlı karakterine hayat vermişti. Avusturya doğumlu Nazlı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak hayranlarıyla iletişimini sürdürüyor. Şimdilerde bambaşka bir görünüme kavuşan Kurtulmuş, sosyal medya hesabında yarım milyondan fazla takipçiye sahip. İşte Kurtulmuş'un son hali... 4 çocuğun bulunduğu fotoğrafla geçmişlerine giden birçok isim fotoğrafa ''köyünü unutmayan kaç kişi kaldı?'' yorumları yaptı. İşte birbirinden ünlü isimlerin küçüklük fotoğrafları! İşte o küçük çocuğun şimdiki hali: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki bir sahneden Ozan Akbaba... Bu fotoğraftaki ünlü ismi tanıyabildiniz mi? Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle gülümseyen bu kız çocuğu şimdilerin ünlü oyuncusu... Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal'ın oyuncu kızı Bige Önal... Afra Saraçoğlu Tamer Karadağlı İrem Derici Zafer Algöz Merve Boluğur Merve Boluğur Merve Boluğur Serenay Sarıkaya Mert Yazıcıoğlu Elinde buket dolusu çiçeklerle poz veren bu tatlı kız bakın kim... Ünlü oyuncu Aslı Enver'den başkası değil... Meryem Uzerli Annesinin kucağında objektife el sallayan kız çocuğunu tanıdınız mı? Fotoğraftaki kişi Aslı Tandoğan... Ünlü oyuncu çocukluk yıllarına ait fotoğrafı 'Canım Annem... Gölköy bizimken...' notu ile paylaştı. Henüz 8 yaşındayken yanında köpeği ile objektife gülümseyen bu çocuğu tanıyabildiniz mi? O ufaklık, ekranlarda fırtınalar estiren Çağatay Ulusoy'un ta kendisi! Kaan Yıldırım Beril Pozam Şebnem Bozoklu Yasmin Erbil Dilan Çiçek Deniz Nusret Gökçe Mavi gözleri, tombik elleri, siyah pabuçları ile etrafını seyreden bu bebeği tanıdınız mı? O şimdilerde yaptığı her açıklamasıyla gündem yaratan çok ünlü bir isim... Fotoğraftaki bebek Hülya Avşar... Avşar kızı Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafın altına 'Tombik Hülya' notunu düştü... Bacak bacak üstüne atarak oturan bu kız çocuğu bakın kim? Özge Borak