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Selena'nın Nazlı'sına bir de şimdi bakın! Koca genç kız oldu görenler tanıyamıyor…

Zamanının sevilen çocuk dizisi Selena'da canlandırdığı "Nazlı" karakteriyle hafızalara kazınan Nazlı Kurtulmuş, şimdilerde 26 yaşında. Zaman içerisindeki değişimiyle görenleri şaşkınlığa uğratan Kurtulmuş, bakın şimdilerde neler yapıyor…

Giriş Tarihi: 26.12.2024 14:04 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:10
Selena’nın Nazlı’sına bir de şimdi bakın! Koca genç kız oldu görenler tanıyamıyor…

2002-2004 yılları arasında yayınlanan dizide rol alan Kurtulmuş, Selena'nın en yakın arkadaşı Nazlı karakterine hayat vermişti.

Selena’nın Nazlı’sına bir de şimdi bakın! Koca genç kız oldu görenler tanıyamıyor…

Avusturya doğumlu Nazlı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak hayranlarıyla iletişimini sürdürüyor.

Selena’nın Nazlı’sına bir de şimdi bakın! Koca genç kız oldu görenler tanıyamıyor…

Şimdilerde bambaşka bir görünüme kavuşan Kurtulmuş, sosyal medya hesabında yarım milyondan fazla takipçiye sahip.

Selena’nın Nazlı’sına bir de şimdi bakın! Koca genç kız oldu görenler tanıyamıyor…

İşte Kurtulmuş'un son hali...

Selena’nın Nazlı’sına bir de şimdi bakın! Koca genç kız oldu görenler tanıyamıyor…

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