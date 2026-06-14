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Selena'nın yengesi Aslı'ydı! Oyuncu Selda Özbek'ten özel açıklamalar... "Kaç nesil büyüttüm ben"
Selena'nın yengesi Aslı'ydı! Oyuncu Selda Özbek'ten özel açıklamalar... "Kaç nesil büyüttüm ben"
A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen 'Biz Bize'ye, bu hafta 'Kuruluş Orhan' dizisinde rol alan Mahassine Merabet, 'A.B.İ.' dizisinde rol alan Mert Demirci, tiyatro oyunuyla Selda Özbek ve şarkıcı Melek Büyükçınar konuk oldu.
Giriş Tarihi: 14.06.2026 06:40