Selena'nın yengesi Aslı'ydı! Oyuncu Selda Özbek'ten özel açıklamalar... "Kaç nesil büyüttüm ben"

MAHASSİNE MERABET

"OYUNCU OLMAK İÇİN HIÇ ÇABA HARCAMADIM"

Kuruluş Orhan yeni bir işti yeni bir tecrübe oldu. Çok sevdim dönem işini. Çok farklıydı. Karakterim Nilüfer Hatun'u da set ortamını da çok sevdim. Benim için çok özeldi. Sete girdiğimiz an bambaşka bir atmosfer vardı. Nilüfer Hatun'u, o dönemi de araştırdım. Tarihe merakım vardı. O dünyaya girmek çok hoşuma gitti. At binme deneyimim yoktu burada öğrendim. At binmiştim hatta korkuyordum ama söylemedim tabi ki. Sonra çok sevdim, yeni bir hobi edinmiş oldum. Setim olmadığı zaman biniyorum.

