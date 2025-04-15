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Selin Şekerci hastalığını açıkladı! Hayranlarını endişelendirdi: "Korkunç bir süreçten geçiyorum..."

Ekranların sevilen yıldızı Selin Şekerci'den hayranlarını endişelendiren açıklama! Güzel oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla son günlerde yaşadığı sağlık sorunlarını gözler önüne serdi. Peki ne oldu da ünlü oyuncu bu hale geldi? Detaylar şaşırtıcı!

Giriş Tarihi: 15.04.2025 11:07 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 11:09
Selin Şekerci hastalığını açıkladı! Hayranlarını endişelendirdi: Korkunç bir süreçten geçiyorum...

Bir döneme damga vuran Melekler Korusun ve Kaçak Gelinler dizileriyle hafızalara kazınan, hem güzelliği hem oyunculuğuyla ekranların sevilen isimlerinden biri haline gelen Selin Şekerci, bu kez hayranlarını üzen bir sağlık açıklamasıyla gündeme geldi.

Selin Şekerci hastalığını açıkladı! Hayranlarını endişelendirdi: Korkunç bir süreçten geçiyorum...

Son yıllarda televizyon projelerinde çok sık yer almasa da, sosyal medyada oldukça aktif olan Şekerci, takipçileriyle içten ve samimi bir paylaşım yaptı.

Selin Şekerci hastalığını açıkladı! Hayranlarını endişelendirdi: Korkunç bir süreçten geçiyorum...

Yaklaşık 15 gündür ciddi şekilde influenza ile mücadele ettiğini açıklayan ünlü oyuncu, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle özetledi: "Bağırsaklar pert, iyileşiyorum sanıyorum ama her sabah başka bir şeyle uyanıyorum." Bu açıklamasıyla sağlık durumunun sanıldığından daha ciddi olduğunu gözler önüne seren Şekerci, hayranlarını hem üzdü hem de endişelendirdi.

Selin Şekerci hastalığını açıkladı! Hayranlarını endişelendirdi: Korkunç bir süreçten geçiyorum...

"VÜCUDUM ALARM VERİYOR"
Sadece grip benzeri semptomlarla değil, bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı olarak yüzünde çıkan roza (gül hastalığı) ile de mücadele ettiğini belirten oyuncu, bu sürecin stresle daha da zorlaştığını ifade etti.

Selin Şekerci hastalığını açıkladı! Hayranlarını endişelendirdi: Korkunç bir süreçten geçiyorum...

Takipçilerine sık sık cilt bakımı ve sağlıklı yaşam önerilerinde bulunan Şekerci'nin bu kez bizzat kendisi sağlık mücadelesi verirken, samimiyetiyle bir kez daha takdir topladı.