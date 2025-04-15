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Selin Şekerci hastalığını açıkladı! Hayranlarını endişelendirdi: "Korkunç bir süreçten geçiyorum..."
Selin Şekerci hastalığını açıkladı! Hayranlarını endişelendirdi: "Korkunç bir süreçten geçiyorum..."
Ekranların sevilen yıldızı Selin Şekerci'den hayranlarını endişelendiren açıklama! Güzel oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla son günlerde yaşadığı sağlık sorunlarını gözler önüne serdi. Peki ne oldu da ünlü oyuncu bu hale geldi? Detaylar şaşırtıcı!
Giriş Tarihi: 15.04.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 11:09