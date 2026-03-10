Trend Galeri Trend Magazin Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Cemşit'i 93 yaşında! Yeşilçam’ın dev ismi Ahmet Mekin’den kahreden sözler: “O gitti, ben dağıldım!”

Yeşilçam'ın yakışıklı jönüydü, sadakatin simgesiydi... Ama o büyük kayıptan sonra her şey değişti! 93 yaşındaki usta oyuncu Ahmet Mekin'in son hali yürekleri dağlıyor. 63 yıl boyunca aynı yastığa baş koyduğu, hayatının anlamı dediği eşini kaybeden Mekin'in sessiz çığlığını ve yıllara meydan okuyan hüzünlü hikâyesini okuyunca inanamayacaksınız!

Giriş Tarihi: 10.03.2026 16:42 Güncelleme Tarihi: 10.03.2026 16:43
Türk sinemasının "Cemşit"i, dürüstlüğün ve emeğin beyaz perdedeki yüzü Ahmet Mekin, şimdilerde 93 yaşında hayatın en ağır imtihanlarından birini veriyor. 1932 yılında İstanbul'da Ahmet Kurteli adıyla başlayan bu devasa ömür, 200'e yakın film, sayısız ödül ve unutulmaz karakterlerle örüldü.

Ancak Mekin için hayat, 1978 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki o meşhur repliği gibiydi: "Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti." O, bu emeği sadece sinemada değil, tam 63 yıl boyunca eşi Kumral Şükran Sabuncu ile paylaştığı hayatında da gösterdi.

2020 yılında hayat arkadaşını kaybetmesiyle usta oyuncunun dünyası adeta başına yıkıldı. Sinema tarihimizin en karizmatik yüzlerinden biri olan Mekin, eşinin vefatının ardından kendini derin bir sessizliğe ve yalnızlığa teslim etti.

63 yıllık bir aşkın ardından gelen bu zorunlu ayrılık, koca çınarı adeta yerinden sarstı. Bugünlerde Balıkesir-Erdek'te gözlerden uzak bir yaşam süren sanatçı, her sabah eşinin mezarını ziyaret ederek güne başlıyor.

Mekin'in kaybına dair kurduğu şu cümleler ise kalpleri sızlatıyor: "Zamanın acıları hafiflettiği koca bir yalanmış. O gittiğinden beri herkes ve her şey anlamını yitirdi. Ben hâlâ her sabah ona 'günaydın', her gece 'iyi geceler' diyorum."

İŞTE AHMET MEKİN'İN SON HALİ!

Penceresinden eşinin mezarını görebilecek kadar yakınında duran usta oyuncu, sadakatin ve aşkın sadece filmlerde kalmadığını tüm dünyaya kanıtlıyor.

Kariyeri boyunca Ankara, İstanbul ve Altın Portakal gibi prestijli festivallerden "Yaşam Boyu Başarı" ve "Onur Ödülleri" ile dönen Ahmet Mekin, bugün fiziksel olarak yaş alsa da ruhundaki o büyük sevdayı taptaze tutuyor.

Yeniden evlenmeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda verdiği "Ben onu sonsuz bir aşkla severken, nasıl böyle bir ihanette bulunabilirim?" cevabı, onun neden Türk halkının gönlünde taht kurduğunu bir kez daha özetliyor.

Yeşilçam'ın koca çınarı, hatıralarıyla ve hiç bitmeyen aşkıyla bizlere insanlık dersi vermeye devam ediyor.

Ahmet Mekin, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. Sinema ve tiyatroya adadığı ömrü boyunca birçok başarıya imza atan sanatçı, karakteri ve duruşuyla da büyük bir saygıyı hak ediyor.

DEĞİŞİMİYLE BÜYÜK DİKKAT ÇEKEN BİR DİĞER İSİM: SERTAN ACAR!

Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan Acar, sinema kariyerini bırakıp bambaşka bir meslek seçti. Üstelik artık İstanbul'da değil, doğayla iç içe bir hayat sürüyor. Peki, bir zamanların ünlü yıldızı şimdi ne yapıyor? İşte yıllar sonra ortaya çıkan Sertan Acar'ın hikayesi…

Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden biri olan Sertan Acar, 70'li yıllarda "Ayşecik" serisinin yakışıklı oyuncusu olarak tanındı.

Kısa süren sinema kariyerinde birçok iz bırakan rolde yer alan Acar, sadece 2,5 yıl içinde Yeşilçam'ın önemli yüzlerinden biri haline geldi. Ancak oyunculuğu bırakıp diş hekimliğine yönelen Acar, bugün Kerpe'de doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.

ŞÖHRETİN KAPILARI AÇILIYOR

Acar'ın sinema kariyerine başlaması adeta bir film senaryosunu andırıyor. Abisi Serkan Acar'ın, Ses Mecmuası'nın düzenlediği "En Yakışıklı Futbolcu" yarışmasını kazanmasıyla film yapımcılarının ilgisini çekmesi, bu süreci başlatan olay oldu.

Serkan Acar'a gelen tekliflerin ardından, Zeynep Değirmencioğlu'nun karşısında oynayacak kişi olarak Sertan Acar'ın adı geçti. O dönemde Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyan Acar, Zeynep Değirmencioğlu'nun bir çay daveti sırasında denize düşmesi ve onu kurtarmasıyla yapımcıların radarına girdi.

Ünlü yönetmen Aram Gülyüz'ün teklifiyle, deneme çekimine bile gerek kalmadan sinema macerası başlamış oldu.

SİNEMA SETLERİNDE UNUTULMAZ ANILAR

Acar, ilk filmi "Bahar Çiçeği"nde Ediz Hun ve Zeynep Değirmencioğlu ile başrolü paylaştı. Oyunculuk konusunda deneyimi olmamasına rağmen, set arkadaşlarının büyük desteğini gördü.

Özellikle usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın derslerinde kendisine yardımcı olması, Acar için unutulmaz anılardan biri oldu. Sinema dünyasında hızla tanınan genç oyuncu, peş peşe filmler çekerek Yeşilçam'ın romantik jönlerinden biri haline geldi.

ÜNİVERSİTE HAYATI VE ŞÖHRETİN ZORLUKLARI: İŞTE SERTAN ACAR'IN SON HALİ!

Sinemada parlaması, Acar'ın üniversite hayatını da derinden etkiledi. Makyajını çıkarmayı bilmediği için derslere makyajlı gitmesi ve kantinde herkesin ona dönüp bakması, onun için zaman zaman sıkıcı hale geldi.

O dönemde İstanbul'un nüfusu az olduğu için insanlar vapurda bile kendisini tanıyordu. Kısa sürede gelen şöhret, Acar'ı bir noktada bunaltmaya başladı.

BEYAZ PERDEDEN DİŞ HEKİMLİĞİNE

Sertan Acar, sinema kariyerine devam edebilecek fırsatlara sahip olmasına rağmen, diş hekimliğine olan ilgisini hiçbir zaman kaybetmedi.

Sinema setleri ve diş hekimliği laboratuvarı arasında geçen yoğun günler nedeniyle büyük bir karar alarak sinemayı bıraktı. Son filmlerini tamamladıktan sonra tamamen hekimliğe odaklandı.

KERPE'DE YENİ BİR HAYAT

Emekliliğe ayrıldıktan sonra doğayla iç içe bir yaşam kuran Acar, Kerpe'de "KerpeDiem" adını verdiği bir butik otel açtı.

Aynı zamanda deniz kenarında bir kafe işletiyor ve kaz, hindi, tavuk gibi hayvanlarla doğal bir hayat sürdürüyor. Oğlu Yaman'ın müziğe olan ilgisinden bahseden Acar, onun sanatsal yönünün güçlü olduğunu söylüyor.

ESKİ GÜNLERE DAİR HATIRALAR

Bazen eski filmlerini izlediğini belirten Acar, geçmişin İstanbul'unun bugünkünden çok farklı olduğunu dile getiriyor.

Sinema dünyasına dair unutulmaz anılarını paylaşırken, bir Japon turistin film çekimi sırasında korkuya kapılmasını hâlâ gülerek hatırlıyor. Tekrar oyunculuk yapmayı düşünmediğini belirten Acar, doğayla iç içe yaşadığı hayatın kendisini çok mutlu ettiğini söylüyor.