Trend
Galeri
Trend Magazin
Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Cemşit'i 93 yaşında! Yeşilçam’ın dev ismi Ahmet Mekin’den kahreden sözler: “O gitti, ben dağıldım!”
Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Cemşit'i 93 yaşında! Yeşilçam’ın dev ismi Ahmet Mekin’den kahreden sözler: “O gitti, ben dağıldım!”
Yeşilçam'ın yakışıklı jönüydü, sadakatin simgesiydi... Ama o büyük kayıptan sonra her şey değişti! 93 yaşındaki usta oyuncu Ahmet Mekin'in son hali yürekleri dağlıyor. 63 yıl boyunca aynı yastığa baş koyduğu, hayatının anlamı dediği eşini kaybeden Mekin'in sessiz çığlığını ve yıllara meydan okuyan hüzünlü hikâyesini okuyunca inanamayacaksınız!
Giriş Tarihi: 10.03.2026 16:42
Güncelleme Tarihi: 10.03.2026 16:43