Trend Galeri Trend Magazin Semiha Yankı Yıldız Tilbe'yi bakın nasıl keşfetmiş! "Kızı dinlerken aşık oldum"

Semiha Yankı Yıldız Tilbe'yi bakın nasıl keşfetmiş! "Kızı dinlerken aşık oldum"

Seninle Bir Dakika, Kara Sevda, Sıcak Sımsıcaksın gibi efsane şarkılarıyla tanınan Semiha Yankı, katıldığı bir programda Yıldız Tilbe'yi nasıl keşfettiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 14.02.2026 10:21 Güncelleme Tarihi: 14.02.2026 10:37
Semiha Yankı Yıldız Tilbe’yi bakın nasıl keşfetmiş! Kızı dinlerken aşık oldum

Efsane şarkılarıyla gönüllere taht kuran Semiha Yankı, bir Youtube programına katıldı.

Semiha Yankı Yıldız Tilbe’yi bakın nasıl keşfetmiş! Kızı dinlerken aşık oldum

68 yaşındaki şarkıcı, burada bilinmeyen bir gerçeği yıllar sonra ilk kez açıkladı.

Semiha Yankı Yıldız Tilbe’yi bakın nasıl keşfetmiş! Kızı dinlerken aşık oldum

Semiha Yankı, programda Yıldız Tilbe'yi nasıl keşfettiğini açıkladı.

Ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı:

Semiha Yankı Yıldız Tilbe’yi bakın nasıl keşfetmiş! Kızı dinlerken aşık oldum

"Ben Sürmene Otel'de çalışıyordum. Yıldız benim alt kadromda çalışıyordu. Gülen Yıldız diye. Kızı dinlerken aşık oldum. Allah'ım böyle bir ses yok. Kızım sen niye buradasın diyorum. Ne yapayım diyor.

Semiha Yankı Yıldız Tilbe’yi bakın nasıl keşfetmiş! Kızı dinlerken aşık oldum

Kaptığım gibi ben onu İstanbul'a getirdim. 6-7 ay 1 sene gibi bende kaldı Yıldız. Sonra Sezen'e gitti. Yani İstanbul'a getiren benim. Aldım kaptım getirdim. İyi ki de getirmişim. İyi ki de dokunmuşum. Yıldız Tilbe'yi kazandık yahu."

Semiha Yankı Yıldız Tilbe’yi bakın nasıl keşfetmiş! Kızı dinlerken aşık oldum

SIFIRDAN ZİRVEYE UZANAN YOL

Son dönemde özellikle sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kobra Murat, yalnızca tarzıyla değil, sıfırdan zirveye uzanan hayat hikayesiyle de dikkat çekiyor.

Semiha Yankı Yıldız Tilbe’yi bakın nasıl keşfetmiş! Kızı dinlerken aşık oldum

Bugün sosyal medyada bir fenomen haline gelen Murat Divandiler'in yolu, yıllar önce küçük bir dükkanda atılan mütevazı adımlarla başladı.

Semiha Yankı Yıldız Tilbe’yi bakın nasıl keşfetmiş! Kızı dinlerken aşık oldum

Doğuştan gelen resim çizme yeteneği daha çocuk yaşlarda fark edilen Kobra Murat'ın hayali, elbise tasarlamak ve kendi dünyasını kumaşlarla kurmaktı. Ancak Murat'ın en büyük sorunu elinde herhangi bir sermayenin olmamasıydı. Bu nedenle işe, başkalarının kıyafetlerini yamayarak, fermuar tamir ederek başladı.

Semiha Yankı Yıldız Tilbe’yi bakın nasıl keşfetmiş! Kızı dinlerken aşık oldum

Murat'ın küçücük bir dükkanda, adım adım kesip biçmeyi öğrenirken ilk özel tasarımını ise mahalleden bir kadının isteği üzerine diktiği namaz elbisesiyle yaptı. Ortaya çıkan tasarım, klasik bir kıyafetten çok roman kültürünün şatafatını yansıtan, dikkat çekici bir parçaya dönüştü.

Semiha Yankı Yıldız Tilbe’yi bakın nasıl keşfetmiş! Kızı dinlerken aşık oldum

Bu tasarım, ünlü şarkıcının tarzının da habercisi oldu. Kobra Murat'ın tercih ettiği parlak kumaşlar, gösterişli detaylar ve iddialı dokunuşlar kısa sürede fark edildi.

Semiha Yankı Yıldız Tilbe’yi bakın nasıl keşfetmiş! Kızı dinlerken aşık oldum

Bir süre sonra dükkanın kapısından, memnun edilmesi zor ve varlıklı bir müşteri girdi. Düğünü için sıra dışı bir elbise isteyen kadın, "Bana öyle bir elbise yap ki, kobra yılanının ağzından çıkayım. Herkes beni konuşsun, bana baksın" diyerek Murat'a hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir sipariş verdi. Ortaya çıkan 'kobralı tasarım, yalnızca elbiseyi değil, tasarımcısını da görünür hale getirdi.

Semiha Yankı Yıldız Tilbe’yi bakın nasıl keşfetmiş! Kızı dinlerken aşık oldum

Bu tasarımın ardından Murat Divandiler, ilk kez büyük bir davette tasarımcı kimliğiyle yer aldı. İmajını değiştirerek katıldığı düğünde kartvizitlerini dağıtan Murat, o gecenin sonunda artık sadece bir terzi değil, adı kulaktan kulağa yayılan "Kobra Murat" oldu. Böylece küçük bir dükkanda başlayan yolculuk zamanla bambaşka bir noktaya taşındı...

Semiha Yankı Yıldız Tilbe’yi bakın nasıl keşfetmiş! Kızı dinlerken aşık oldum

Zamanla televizyon programlarına konuk olan, tarzı ve duruşuyla dikkat çeken Kobra Murat, roman kültürünün şatafatlı estetiğini sahneye ve ekrana taşıdı.

Semiha Yankı Yıldız Tilbe’yi bakın nasıl keşfetmiş! Kızı dinlerken aşık oldum

Başarılı şarkıcının parlak, simli ve gösterişli tarzı, hem tasarımlarına hem yaşam alanına yansıdı.

Semiha Yankı Yıldız Tilbe’yi bakın nasıl keşfetmiş! Kızı dinlerken aşık oldum

Kobra Murat'ın, küçük bir dükkandan başlayıp geniş kitlelere ulaşan keşfedilme hikayesi ise duyanlara bir hayli ilham oluyor...

Semiha Yankı Yıldız Tilbe’yi bakın nasıl keşfetmiş! Kızı dinlerken aşık oldum

MERYEM UZERLİ'NİN KARİYER PLANI DA HERKESİ ŞAŞIRTACAK CİNSTEN...

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle milyonların kalbini fetheden Meryem Uzerli, ilk oyunculuk deneyimiyle adeta yıldızlar arasına adını yazdırdı.

Semiha Yankı Yıldız Tilbe’yi bakın nasıl keşfetmiş! Kızı dinlerken aşık oldum

Güzelliği, doğal tavırları ve enerjisiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Alman asıllı oyuncu, aradan yıllar geçmesine rağmen hala ekranların en sevilen isimlerinden biri olmayı başarıyor.

Semiha Yankı Yıldız Tilbe’yi bakın nasıl keşfetmiş! Kızı dinlerken aşık oldum

YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ!

Magazin gündeminden çoğu zaman uzak kalan Meryem Uzerli, yıllar sonra yaptığı 'Muhteşem Yüzyıl' itirafıyla dikkat çekti.

Semiha Yankı Yıldız Tilbe’yi bakın nasıl keşfetmiş! Kızı dinlerken aşık oldum

Katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu Meryem Uzerli, kariyerinin en çok konuşulan anlarından birine esprili bir dille açıkladı.

Semiha Yankı Yıldız Tilbe’yi bakın nasıl keşfetmiş! Kızı dinlerken aşık oldum

"ATA BİNİYORUM DİYE YALAN SÖYLEDİM"

Ünlü oyuncu, bir dönem rol aldığı dizinin hazırlık sürecinde yaşadığı "ata binme" krizini ilk kez bu kadar açık anlattı. Rol öncesi yapılan görüşmelerde kendisine ata binip binemediğinin sorulduğunu belirten Uzerli, o an refleksle verdiği cevabın başına iş açtığını söyledi. Oyuncu, yaşananları şu sözlerle dile getirdi:

Semiha Yankı Yıldız Tilbe’yi bakın nasıl keşfetmiş! Kızı dinlerken aşık oldum

"TAM BİR FELAKETTİ"

"Bana sordular 'Ata binebiliyor musun?' diye… Ben de tabii ki 'Evet' dedim. Sonra o sahnelerin çekimine geldik. Hürrem son derece profesyonel şekilde ata biniyor ama ben hiç profesyonel değildim. Tam bir felaketti."

Semiha Yankı Yıldız Tilbe’yi bakın nasıl keşfetmiş! Kızı dinlerken aşık oldum

Sette ortaya çıkan durumun ardından konunun yeniden gündeme geldiğini belirten Uzerli, bu kez durumu mizahla kurtarmaya çalıştığını da itiraf etti. Oyuncu, o anları şöyle anlattı: "'Sen ata biniyorum demiştin' dediler. Ben de 'Galiba bir yanlış anlaşılma oldu' diye cevap verdim."

Semiha Yankı Yıldız Tilbe’yi bakın nasıl keşfetmiş! Kızı dinlerken aşık oldum

"HÜRREM'İ DEĞİŞTİREMEZLERDİ"

Dizinin o aşamada artık geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiğini vurgulayan ünlü oyuncu, yapımın ilerleyen sürecine dikkat çekti. Uzerli, yaşananlara rağmen projeye devam edildiğini şu sözlerle ifade etti: "Artık dizide bayağı ilerlemiştik. Hürrem'i değiştiremezlerdi."

Semiha Yankı Yıldız Tilbe’yi bakın nasıl keşfetmiş! Kızı dinlerken aşık oldum

PEKİ UZERLİ'NİN ÜNLÜ OLMA YOLCULUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Bugün Türkiye'nin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Uzerli'nin nasıl keşfedildiği merak konusu olmaya devam ediyor.

Semiha Yankı Yıldız Tilbe’yi bakın nasıl keşfetmiş! Kızı dinlerken aşık oldum

Usta oyuncu Hülya Duyar, katıldığı bir televizyon programında Meryem Uzerli'yi nasıl keşfettiğini ilk kez anlattı…