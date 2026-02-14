Semiha Yankı Yıldız Tilbe'yi bakın nasıl keşfetmiş! "Kızı dinlerken aşık oldum"

Bir süre sonra dükkanın kapısından, memnun edilmesi zor ve varlıklı bir müşteri girdi. Düğünü için sıra dışı bir elbise isteyen kadın, "Bana öyle bir elbise yap ki, kobra yılanının ağzından çıkayım. Herkes beni konuşsun, bana baksın" diyerek Murat'a hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir sipariş verdi. Ortaya çıkan 'kobralı tasarım, yalnızca elbiseyi değil, tasarımcısını da görünür hale getirdi.