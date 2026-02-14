Semiha Yankı Yıldız Tilbe'yi bakın nasıl keşfetmiş! "Kızı dinlerken aşık oldum"

Efsane şarkılarıyla gönüllere taht kuran Semiha Yankı, bir Youtube programına katıldı. 68 yaşındaki şarkıcı, burada bilinmeyen bir gerçeği yıllar sonra ilk kez açıkladı. Semiha Yankı, programda Yıldız Tilbe'yi nasıl keşfettiğini açıkladı. Ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı: 'Ben Sürmene Otel'de çalışıyordum. Yıldız benim alt kadromda çalışıyordu. Gülen Yıldız diye. Kızı dinlerken aşık oldum. Allah'ım böyle bir ses yok. Kızım sen niye buradasın diyorum. Ne yapayım diyor. Kaptığım gibi ben onu İstanbul'a getirdim. 6-7 ay 1 sene gibi bende kaldı Yıldız. Sonra Sezen'e gitti. Yani İstanbul'a getiren benim. Aldım kaptım getirdim. İyi ki de getirmişim. İyi ki de dokunmuşum. Yıldız Tilbe'yi kazandık yahu.' SIFIRDAN ZİRVEYE UZANAN YOL Son dönemde özellikle sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kobra Murat, yalnızca tarzıyla değil, sıfırdan zirveye uzanan hayat hikayesiyle de dikkat çekiyor. Bugün sosyal medyada bir fenomen haline gelen Murat Divandiler'in yolu, yıllar önce küçük bir dükkanda atılan mütevazı adımlarla başladı. Doğuştan gelen resim çizme yeteneği daha çocuk yaşlarda fark edilen Kobra Murat'ın hayali, elbise tasarlamak ve kendi dünyasını kumaşlarla kurmaktı. Ancak Murat'ın en büyük sorunu elinde herhangi bir sermayenin olmamasıydı. Bu nedenle işe, başkalarının kıyafetlerini yamayarak, fermuar tamir ederek başladı. Murat'ın küçücük bir dükkanda, adım adım kesip biçmeyi öğrenirken ilk özel tasarımını ise mahalleden bir kadının isteği üzerine diktiği namaz elbisesiyle yaptı. Ortaya çıkan tasarım, klasik bir kıyafetten çok roman kültürünün şatafatını yansıtan, dikkat çekici bir parçaya dönüştü. Bu tasarım, ünlü şarkıcının tarzının da habercisi oldu. Kobra Murat'ın tercih ettiği parlak kumaşlar, gösterişli detaylar ve iddialı dokunuşlar kısa sürede fark edildi. Bir süre sonra dükkanın kapısından, memnun edilmesi zor ve varlıklı bir müşteri girdi. Düğünü için sıra dışı bir elbise isteyen kadın, 'Bana öyle bir elbise yap ki, kobra yılanının ağzından çıkayım. Herkes beni konuşsun, bana baksın' diyerek Murat'a hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir sipariş verdi. Ortaya çıkan 'kobralı tasarım, yalnızca elbiseyi değil, tasarımcısını da görünür hale getirdi. Bu tasarımın ardından Murat Divandiler, ilk kez büyük bir davette tasarımcı kimliğiyle yer aldı. İmajını değiştirerek katıldığı düğünde kartvizitlerini dağıtan Murat, o gecenin sonunda artık sadece bir terzi değil, adı kulaktan kulağa yayılan 'Kobra Murat' oldu. Böylece küçük bir dükkanda başlayan yolculuk zamanla bambaşka bir noktaya taşındı... Zamanla televizyon programlarına konuk olan, tarzı ve duruşuyla dikkat çeken Kobra Murat, roman kültürünün şatafatlı estetiğini sahneye ve ekrana taşıdı. Başarılı şarkıcının parlak, simli ve gösterişli tarzı, hem tasarımlarına hem yaşam alanına yansıdı. Kobra Murat'ın, küçük bir dükkandan başlayıp geniş kitlelere ulaşan keşfedilme hikayesi ise duyanlara bir hayli ilham oluyor... MERYEM UZERLİ'NİN KARİYER PLANI DA HERKESİ ŞAŞIRTACAK CİNSTEN... 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle milyonların kalbini fetheden Meryem Uzerli, ilk oyunculuk deneyimiyle adeta yıldızlar arasına adını yazdırdı. Güzelliği, doğal tavırları ve enerjisiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Alman asıllı oyuncu, aradan yıllar geçmesine rağmen hala ekranların en sevilen isimlerinden biri olmayı başarıyor. YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ! Magazin gündeminden çoğu zaman uzak kalan Meryem Uzerli, yıllar sonra yaptığı 'Muhteşem Yüzyıl' itirafıyla dikkat çekti. Katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu Meryem Uzerli, kariyerinin en çok konuşulan anlarından birine esprili bir dille açıkladı. 'ATA BİNİYORUM DİYE YALAN SÖYLEDİM' Ünlü oyuncu, bir dönem rol aldığı dizinin hazırlık sürecinde yaşadığı 'ata binme' krizini ilk kez bu kadar açık anlattı. Rol öncesi yapılan görüşmelerde kendisine ata binip binemediğinin sorulduğunu belirten Uzerli, o an refleksle verdiği cevabın başına iş açtığını söyledi. Oyuncu, yaşananları şu sözlerle dile getirdi: 'TAM BİR FELAKETTİ' 'Bana sordular 'Ata binebiliyor musun?' diye… Ben de tabii ki 'Evet' dedim. Sonra o sahnelerin çekimine geldik. Hürrem son derece profesyonel şekilde ata biniyor ama ben hiç profesyonel değildim. Tam bir felaketti.' Sette ortaya çıkan durumun ardından konunun yeniden gündeme geldiğini belirten Uzerli, bu kez durumu mizahla kurtarmaya çalıştığını da itiraf etti. Oyuncu, o anları şöyle anlattı: ''Sen ata biniyorum demiştin' dediler. Ben de 'Galiba bir yanlış anlaşılma oldu' diye cevap verdim.' 'HÜRREM'İ DEĞİŞTİREMEZLERDİ' Dizinin o aşamada artık geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiğini vurgulayan ünlü oyuncu, yapımın ilerleyen sürecine dikkat çekti. Uzerli, yaşananlara rağmen projeye devam edildiğini şu sözlerle ifade etti: 'Artık dizide bayağı ilerlemiştik. Hürrem'i değiştiremezlerdi.' PEKİ UZERLİ'NİN ÜNLÜ OLMA YOLCULUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ? Bugün Türkiye'nin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Uzerli'nin nasıl keşfedildiği merak konusu olmaya devam ediyor. Usta oyuncu Hülya Duyar, katıldığı bir televizyon programında Meryem Uzerli'yi nasıl keşfettiğini ilk kez anlattı… 'İLK GÖRDÜĞÜMDE 'NE KADAR GÜZEL KIZ' DEDİM' Duyar ilk olarak Uzerli'nin güzelliğinden ne kadar etkilendiğini söyleyerek, 'Ben Meryem'i 17 yaşında tanıyordum ve ilk tanıdığımda o kadar güzeldi ki diyordum 'bu ne kadar güzel kız ya'' ifadelerini kullandı. Hemen ardından Duyar ünlü oyuncun nasıl 'Hürrem' rolüne seçildiğini açıkladı: Meral (Okay) abla bana dedi ki bana bir yabancı Hürrem'i bul dedi. Benim de aklıma Meryem geldi ve Meryem'i seçtiler.' Böylece Meryem Uzerli, şöhret kapılarını birer birer aralamış oldu... PEKİ GONCA VUSLATERİ'NİN OYUNCULUK DÜNYASINA NASIL ADIM ATTIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ? Türkiye'nin başarılı oyuncularından olan Gonca Vuslateri, hem yeteneği hem de sempatik kişiliğiyle ekranların ve tiyatro sahnelerinin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, kendi keşfedilme hikayesini verdiği röportajda paylaştı. Vuslateri, ünlü olmadan önce Bodrum'da meşrubat satarak geçimini sağlıyormuş. Bir gün yine Bodrum sokaklarında meşrubat tepsisiyle dolaşırken, karşısına ünlü oyuncu Selçuk Yöntem çıkmış. Yöntem'in 'Oyuncu musun?' sorusuyla başlayan sohbet, ikiliyi kısa sürede sıkı dost yapmış. Ancak Vuslateri'nin meşrubat satıcılığından, tanınan bir oyuncuya uzanan hikayesi bununla sınırlı değil. Ünlü isim, kariyer öncesi yaptığı diğer işlerden de bahsetti: 'Türkiye'nin dört bir yanında çalıştım, beyaz eşya tanıtımında balon şişirme işi bile yaptım. Bodrum'da boynuma tepsiyi asarak meşrubat sattım.' Güzel oyuncunun sanat yolunu seçmesinde annesinin etkisi büyük olmuş. Vuslateri, annesinin 'Tiyatrocu ol' tavsiyesini dinleyip oyunculuğa adım atmış. Müjdat Gezen'le yaşadığı bir anıyı ise şöyle anlattı: '17-18 yaşlarımda okulda yatıp kalkıyordum ve bu yoklukla baş edemeyeceğimi düşünüyordum. Müjdat Hoca bir gün 'Ben sana bu hakkı vermiyorum' diyerek masaya vurdu. O andan sonra açlık ya da tokluk düşünmeden sadece sanatı düşünerek işime odaklandım' Gonca Vuslateri, bu zorlu ama ilham verici süreç sayesinde hem tiyatroda hem de ekranda izleyicilerin gönlünde sağlam bir yer edindi... DEMET AKALIN'IN KEŞFEDİLME YOLCULUĞU DA BİR O KADAR TESADÜF... Türk pop müziğinin en güçlü ve kalıcı isimlerinden biri olan Demet Akalın, yıllardır hit şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralarda yer almayı sürdürüyor. Sahne performansı, doğru şarkı seçimleri ve geniş repertuvarıyla dikkat çeken ünlü sanatçının kariyerindeki dönüm noktalarından biri ise müzik dünyasında bilinen bir isimle yollarının kesişmesi oldu. Demet Akalın'ın yeteneğini ilk fark eden isimlerden biri olan Hakan Peker, sanatçının müzikle olan bağını ve ses rengini henüz kariyerinin başındayken keşfetti. Ünlü şarkıcı Akalın'ı keşfetme hikayesini 2. Sayfa kameralarına anlatarak şu ifadeleri kullandı: 'ŞARKICILIK ONUN İÇİN ÜTOPİK BİR ŞEYDİ' 'Demet'le arabada oturuyorduk. Bir baktım mırıldanıyor, şarkı söylüyor. Sesinin rengi çok hoşuma gitti. O dönem ben prodüktördüm. Kendisine, 'Ses rengin gerçekten çok güzel' dedim. Ama o zamanlar onun için çok ütopik bir şey şarkıcılık. 1 AYDA YILDIZI PARLADI! Bir gün uçakta karşılaştık. 'Hakan'cığım, ben bir albüm yaptım, dinlemeni istiyorum' dedi. Albümü dinledim ve çok beğendim. Yaklaşık bir ay içinde Türkiye'nin hitleri arasına girdi. Demet'in şöyle bir avantajı var; çok güzel şarkılar yakalıyor.' BAKIN HÜLYA AVŞAR NASIL KEŞFEDİLMİŞ! Genç yaşlarında İstanbul'a kısa süreli bir ziyaret gerçekleştiren Hülya Avşar, bu seyahati sırasında hayatının seyrini değiştirecek bir karşılaşma yaşadı. Yakın arkadaşı Ercüment Çilingiroğlu'nun aracılığıyla dönemin ünlü reklamcılarından Nail Keçili ile tanışan Avşar, Keçili'nin dikkatini çekti. Avşar'ın güzelliğini ve ekran ışığını fark eden Keçili, ailesiyle görüşerek onun bir güzellik yarışmasına katılmasını önerdi. İlk etapta bu fikre mesafeli yaklaşan Avşar, annesi Emral Avşar'ın teşvikiyle yarışmaya başvuru yapmaya karar verdi. Ancak süreç hiç de kolay ilerlemedi. Aşiret geleneklerine bağlılığıyla bilinen babası Celal Avşar, kızının böyle bir organizasyonda yer almasına kesin bir dille karşı çıktı. Tüm itirazlara rağmen Hülya Avşar, babasını ikna etmeyi başardı ve yarışma sürecine dahil oldu. Ön elemeleri geçerek 360 aday arasından sıyrılan Avşar, final gecesinde jüriyi etkileyerek birincilik tacını kazandı. Fakat ünlü ismin sevinci uzun sürmedi. Kısa süre sonra Avşar'ın Mehmet Tecirli ile evli olduğunun ortaya çıkması, yarışmanın 'bekar olma şartı' nedeniyle büyük bir krize yol açtı. Bu gelişme üzerine kazandığı taç geri alındı ve kraliçelik unvanı ikinci olan yarışmacıya verildi. Her ne kadar resmi olarak birinciliği elinden alınmış olsa da Hülya Avşar'ın sahnedeki duruşu, güzelliği ve enerjisi yapımcıların gözünden kaçmadı. Ardından gelen film teklifleri, babasının karşı çıkmasına rağmen annesinin desteğiyle değerlendirmeye alındı ve Avşar ilk sinema projesinde kamera karşısına geçti. İlk filmindeki performansı, onun Türk sinemasındaki yükselişinin temelini attı. Yapımcı Kadri Yurdatap, Avşar'ın fotoğrafını gördüğünde 'Bu kızdan çok iyi oyuncu olur' sözleriyle dikkat çekici bir öngörüde bulundu. Böylece Hülya Avşar, hem oyunculuğu hem de etkileyici güzelliğiyle Yeşilçam'da iz bırakan bir kariyerin kapısını aralamış oldu. PEKİ YEŞİLÇAM'IN USTA OYUNCUSUNUN NASIL KEŞFEDİLDİĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ Ailesiyle birlikte bir gün Medrano Sirki gösterisine giden Hülya Koçyiğit, henüz beş yaşındaydı. Koçyiğit, çalan coşkulu müziğe öylesine kapıldı ki, kendini bir anda sahnede dans ederken buldu. Işıklar altında mutlulukla dans eden küçük kızı gören izleyiciler, onu alkışlamaya başladı. Bu an, annesinin aklında yeni bir kapı araladı; çocuğun hem müzik kulağı hem de dans kabiliyeti vardı. Acaba sahne sanatlarına yönelir mi? Bu düşünceyle anne Koçyiğit küçük kızını Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü imtihanlarına soktu. Küçük oyuncu adayı, 310 müracaat arasından okula kabul edilen dokuz kişiden biri olmayı başardı. Ancak yatılı eğitim hem küçük oyuncuyu hem de ailesine ağır geliyordu. Tam bu sırada İstanbul'da Belediye Konservatuvarı açıldı. Annesi, kızına artık ayrı kalmalarına gerek olmadığını müjdeleyerek onu İstanbul'a geri getirdi. Koçyiğit bir yandan ortaokula devam ederken bir yandan konversatuvar eğitimini sürdürdü, okulda piyeslerin aranan ismi haline geldi. Bu dönemde Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü açılınca, anne Melek Hanım üç kızını da sınava soktu ve üçü de kazanarak sahneye adım attı. Okul, konservatuvar ve gece piyesleri derken yoğun bir süreç başladı. Koçyiğit bu yılları, 'Annem donanımlı olmamı istedi. Ben de halimden memnundum' sözleriyle anlatıyor. Genç oyuncu, Şehir Tiyatroları'nda sahne alırken Muhsin Ertuğrul'un dikkatini çekti. Ünlü isim, annesine 'Hülya çok yetenekli ama eğitim görmesi lazım' diyerek tavsiyede bulununca Koçyiğit, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı. Cüneyt Gökçer gibi önemli hocalardan eğitim almaya başladı. İkinci sınıfın yaz tatilinde ise hayatını değiştirecek ilk teklif geldi. Usta oyuncu böylece sinema dünyasına adım atarak başarı basamaklarını birer birer tırmandı... BİR BAŞKA YEŞİLÇAM GÜZELİNİN KEŞFEDİLME HİKAYESİ: TÜRKAN ŞORAY 222 film çevirerek Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Türkan Şoray, güzelliği, yeteneği ve etkileyici oyunculuğuyla sinema tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer alıyor. Yıllara meydan okuyan kariyeri ve Sultan lakabıyla anılan Şoray, Türk sinemasının en sevilen ve saygı duyulan kadınlarından biri olarak hala ön plana çıkıyor. Peki Yeşilçam Sultanı'nın nasıl keşfedildiğini biliyor musunuz? Bir televizyon programına katılan Şoray kariyerini adım adım nasıl inşa ettiğini şu sözlerle anlatıyor: 'Annem, kardeşimle bana bakmak için çalışmak zorundaydı. Babam da ilgilenmiyordu bizimle. Mecburen bizi anneannemle dedemin yanına bırakıyordu annem. Dedemlerin oturduğu yer mutaassıp bir çevreydi. Beni de bir yere bırakmıyorlardı ama bir gün mahallede bir akşam herkes bir yere koşuyor. Ben de nasıl olduysa izin aldım, beni de bıraktılar. Ben de komşularla birlikte koşa koşa bir yere gittik böyle. İşte bir meydan var, onun arsasında film çekiyorlarmış. Ben de hayatımda ilk defa film çekimi görüyorum. Lambalar, ışıklar falan… Sonra bir yüz gördüm. İnanılmaz, melek gibi güzel bir yüz… Meğer Muhterem Nur'muş o. Böyle bir ışığa bakıyor, herkes gidiyor yanına imza istemek için. Ne olduğunu bilmiyorum, ben de gittim imzalı resmini istedim… İnsanlar film alanına girmesin diye ipler gerilirdi ve ben de o seyircilerin arasındayım o sırada. Böyle merakla bakıyorum ne olup bitiyor diye. Sonra birisi geldi benim yanıma. Bana, 'Filmde oynar mısın?' gibi bir şeyler söyledi. Film, film çekimi nedir bilmiyorum. Sinemaya bile pek gitmemişim. Belki bir kere falan gitmişimdir ya da. Çok şaşırdım, korktum ve koşa koşa eve gitmiştim. İşte, o yanıma gelen kişi Memduh Ün'müş… Demek ki, kaderimde sinema varmış. Birincisinde olmadı ama ikinci tesadüfte oldu…' Henüz 13 yaşındayken 24 yaşındaki Ziya Akaröz ile evlendirilen Soyman, bu süreçte okumayı hiç bırakmadı.Gizlice ortaokul sınavlarına hazırlandı, daktilo kurslarına gitti ve ortaokulu bitirir bitirmez lise sınavlarına hazırlanarak lise eğitimini de tamamladı. Liseyi bitirdikten sonra Özer Altın'dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girdi ve sınavları başarıyla tamamladı. 13 yaşında yaptığı evlilikten Ümran adında kızı ve Harun adında oğlu olan Soyman, eşi Ziya Akaröz'den 11 yıl sonra boşandı. İlk evliliğinin ardından 1999 yılında Faik Öztürk ile evlenen Soyman, aradığı aşkı Öztürk'te buldu. EVLAT ACISI ÇEKTİ! 27 Temmuz 2024 tarihinde MS hastası oğlu Harun Akaröz'ü kaybeden Soyman, oğlunun vefatının ardından bir süre toparlanamadı. BAKIN NASIL KEŞFEDİLMİŞ… Yaşadığı bu zorlu hayatın ona artılarından biri Ankara'da yaşarken Seda Sayan ile evlerinin yakın olmasıydı. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in ilk doğduğu zamanlarda komşu olan Soyman ve Sayan, uzun yıllara dayanan bir dostluk geliştirdi. SAHNE HAYATI EN YAKIN ARKADAŞI SAYESİNDE BAŞLADI! Gelen sahne teklifine yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı tavsiye eden Seda Sayan, Soyman'ın sahne hayatını başlatmış oldu.Uzun yıllardır devam eden arkadaşlıklarıyla çok konuşulan ikili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde bulunuyor. BAŞKA BİR ÜNLÜ İSİM SAYESİNDE KEŞFEDİLEN O KİŞİ:SEDA SAYAN Türk televizyonlarının 'Sabahların Sultanı' olarak hafızalara kazınan Seda Sayan, bugüne dek şarkıcılık, oyunculuk ve sunuculuk kariyerindeki başarılarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Ancak onun yıldızlığa giden yolculuğu hiç de kolay olmadı. Peki Seda Sayan'ı kim keşfetti? Ünlü sanatçı nasıl şöhrete kavuştu? İşte bir düğün salonundan Maksim Gazinosu'na, oradan ekranların en sevilen yüzlerinden biri olmaya uzanan hikâyesi… Asıl adı Aysel Gürsaçer olan Seda Sayan, 30 Aralık 1962 tarihinde İstanbul Eyüpsultan'da dünyaya geldi. Müzik kariyerine düğün salonlarında şarkı söyleyerek başladı. Ardından uvertürlük yaparak küçük gazinolarda sahneye çıkan Sayan, assolist Cemal Coşar ile bir dönem şan çalıştı. Ancak onun kaderini değiştiren iki önemli isim vardı: Biri dönemin popüler organizatörü Turgut Akyüz, diğeri ise dev yapımcı Türker İnanoğlu. Seda Sayan'ın Stardust kulübünde assolist olmasını sağlayan sevgilisi Turgut Akyüz, onun sahne kariyerine ivme kazandıran ilk isimdi. Ancak asıl büyük sıçrayış, Türkiye'nin en büyük gazino patronu Fahrettin Aslan'ın dikkatini çekmesiyle oldu. Dönemin yüksek ücretli assolistlerinden bunalan Aslan, yeni bir dönem başlatarak ciddi müzik eğitimi olmayan ama sahne ışığı taşıyan isimlere şans vermek istedi. Türker İnanoğlu'nun önerisiyle Seda Sayan'ı sahneye çıkartan Aslan, onu Harika Avcı ile birlikte eğiterek Maksim Gazinosu'nda assolist yaptı. Bu adım, hem Seda Sayan'ın hem de Türk gazino tarihinin dönüm noktalarından biri oldu. Fakat bu hikâyeye ilginç bir detay daha eklendi: Ünlü şarkıcı Kibariye'nin yaptığı bir açıklamaya göre, Seda Sayan'ı ilk o keşfetmişti. Kibariye'nin ifadesiyle, bir gün bir butiğe kazak almaya gittiğinde orada tezgahtarlık yapan Sayan'la karşılaşmış. Güzelliği karşısında '41 kere maşallah' dediğini belirten Kibariye, 'Sen buraya yakışmıyorsun, sesin var mı?' diye sormuş. Azıcık şarkı okuyan Seda Sayan'ın sesinden etkilenen Kibariye, onu alt kadroya almış. Böylece Sedoş'un sahneyle ilk ciddi teması gerçekleşmiş. Seda Sayan sahnelerde elde ettiği başarıyı albümleriyle perçinledi. 1983 yılında Aysel Gül adıyla çıkardığı ilk albüm 'Yandı Pilav Tavası'ndan bu yana onlarca albüm ve hit şarkıya imza attı. 'Ah Geceler', 'Bebeğim', 'Gecelerce Ağlarsın Unutma' gibi parçalarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuğa da el atan Seda Sayan; Yorgun, İmparator, Sırtımdan Vuruldum, Akasya Durağı ve Jet Sosyete gibi yapımlarda rol aldı. Fakat onu halkın evine sokan asıl şey televizyon sunuculuğuydu. 'Sabah Sabah Seda Sayan', 'Sabahların Sultanı Seda Sayan'gibi programlarla ekranların vazgeçilmez ismi oldu. Bugün artık müzikte, televizyonda ve halkın gönlünde taht kurmuş bir figür olan Seda Sayan'ın yükseliş hikâyesi, azim, fırsat ve doğru insanların hayatına girmesiyle örülmüş bir başarı öyküsü olarak dikkat çekiyor. BABASININ İZİNDEN GİTMEYİ TERCİH ETMİŞ: ŞENER ŞEN 26 Aralık 1941 tarihinde, Adana'da dünyaya gelen Şener Şen, Yeşilçam'ın önemli isimlerinden olan Ali Şen'in oğludur. Babası sonraki yılların unutulmaz oyuncusu haline gelen marangoz Ali Şen olan Şener Şen, aslında ilk zamanlar babasının izin gitmeyi tercih etmedi. Eğitimini Kepirtepe Köy Enstitüsü'nde tamamlayan Şen, mezuniyetinin ardından Kocaeli'nde öğretmenlik yapmaya başladı. 1950 yılında yaşadıkları maddi zorluklar nedeniyle çareyi İstanbul'a taşınmakta bulan Şen ailesi, Zeytinburnu'nda bir gecekonduya yerleşerek hayatlarına burada devam etmeyi karar verdi. Babası Ali Şen, Adana'da marangozculuk yaparken sinemayla ilgilenir ve Muammer Karaca'nın desteğiyle sinema oyunculuğuna başladı. BABASININ İZİNDEN GİTMEYİ O ANA KADAR TERCİH ETMEMİŞ Kepirtepe Öğretmen Okulu'nu bitiren Şener Şen üç yıl kadar öğretmenlik yapmış ancak öğretmenlik istifa ederek çocukluğundan beri içinde olan sanat aşkı onu tiyatroya yöneldi. İstanbul'da şehir tiyatrosuna yazılan Şen, babası gibi sinema dünyasına atılmak yerine tiyatro oyunculuğuna gönül verdi. Öğretmenlikten istifa edip filmlerde asistanlık yapmaya başlayan ve figüran olarak kamera karşısında hiç para almadan 1 yıl boyunca Şehir Tiyatroları'nda çalışan Şen'in ise dönüm noktası Ertem Eğilmez oldu. FİGÜRANLIKTAN YILDIZLIĞA YÜKSELİŞ Sinema serüveni küçük rollerle figüranlıkla başlayan Şen, bir yandan da setlerde çalışarak seslendirmeler yapıyordu. Seslendirme devam ederken 1975 yılında Ertem Eğilmez'le, Arzu Film'le çalışmaya başlar. Ertem Eğilmez, Bizim Aile ve Hababam Sınıfı'nda seslendirme yapan Şener Şen'e Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'da (1975) Badi Ekrem'i oynatır. Devam filmi Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976) ve Hababam Sınıfı Tatilde (1977) ve Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1978) filmlerinde Badi Ekrem'i oynayan Şener Şen beyazperdede bir süre Kemal Sunal'lı, İlyas Salman'lı filmlerin ikinci adamı olarak görünür. Oynadığı tüm filmlerde ikinci adam olarak sergilediği performansla hem büyük kentlerde hem de Anadolu'da seyircinin kalbini fetheden ve yıldızlaşan Şen, Türk sinemasının aranan yüzü haline gelir. Şimdilerde sağlık durumu nedeniyle ekranlardan uzak kalan Şen, geçmiş yıllarda oynadığı efsane filmler ile unutulmaz bir efsane haline geldi. KEŞFEDİLME HİKAYESİYLE ŞOKE EDEN BİR DİĞER İSİM: HANDE ERÇEL 24 Kasım 1993 tarihinde Bandırma'da dünyaya gözlerini açan güzel oyuncu, eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde tamamlamış. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve özel hayatıyla anılan Hande Erçel, adını ilk olarak 'Güneşin Kızları' dizisinde canlandırdığı 'Selin' karakteri ile duyurmayı başardı. KARİYER BASAMAKLARINI TEK TEK TIRMANDI Kariyerinde büyük bir basamak atlamasına yardımcı olan bu dizinin ve partneri Tolga Sarıtaş ile yakaladığı uyumun ardından kariyer basamaklarını bir bir tırmanan Erçel'i daha sonradan bir çok başarılı projelerde izleme şansı yakalamıştık. Oyunculuk kariyerine ara vermeden devam eden Erçel, son olarak atv ekranlarında yayınlanacak olan ve Barış Arduç ile partner olduğu yeni projesi 'Aşk ve Gözyaşı' dizisi için hazırlıklara başladı. Peki şimdilerde oyunculuğunun yanı sıra attığı her adımla magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel'in bulunduğu bu konuma gelmesinde rol oynayan o dönüm noktası neresiydi? İşte güzel oyuncunun duyanları şaşkına çeviren o başarı hikayesi… Henüz daha 15 yaşındayken Kartal'daki bir AVM'de düzenlenen güzellik yarışmasına katılan ve bu yarışmayı birincilik ile tamamlayan Erçel, ardından 2012 yılında Azerbaycan'da düzenlenen bir diğer güzellik yarışmasını ikincilik ile tamamlamış. Bu yarışmalar sırasında eğitimine devam etmeyi de ihmal etmeyen Erçel, katıldığı yarışmalar sayesinde yavaş yavaş sektöre işlenmeye başlamış. Kısa sürede yapımcıların gözdesi haline gelen Erçel, yıllar önce katıldığı bir programda teklif aldığı projenin istediği gibi gitmediğini dile getirmişti. Bir akrabasının kendisini ünlü oyuncu Hülya Duyar ile tanıştırdığını anlatan Erçel, 'Deneme çekimi yapıldı, olmadı' demiş ve ilk deneme çekiminin hiç istediği gibi gitmediğinden bahsetmişti. ''ŞAKIR ŞAKIR AĞLA' DEDİLER' ''Şakır şakır ağla' dediler. Hiç deneyimim yoktu. Ama bana 'Seni kaybedemem' dediler.' diyen Erçel, istediği gibi geçmeyen deneme çekiminden sonra birçok projede boy göstermiş ve şimdilerde Türk televizyonlarının çok sevilen yıldızlarından biri haline gelmiştir. Şimdilerde Barış Arduç ile birlikte atv ekranlarında yayınlanacak yeni projesi 'Aşk ve Gözyaşı' dizisi için hazırlıklar yapan Erçel, başarılı projeleriyle kariyer basamaklarını tırmanmaya devam ediyor. ŞANS KAPILARINI SONUNA KADAR AÇAN BİR DİĞER İSİM: MERVE BOLUĞUR 16 Eylül 1987 yılında İstanbul'da Yugoslav göçmen bir anne ve İzmirli bir babanın kızı olarak dünyaya geldi. 2022 yılında Murat Dalkılıç ile dünya evine giren ünlü şarkıcı, iki yılın ardından evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. İKİ EVLİLİĞİ DE UZUN SÜRMEDİ Dalkılıç ile olan evliliğinden sonra DJ Mert Aydın ile de bir evlilik yaşayan ünlü oyuncu, 57 günlük bir evliliğin ardından boşanma kararı aldı. Lisede hiç popüler olmayan, utangaç ve içe dönük biri olan Boluğur, kuzeni bir ajansta fotoğraf çekimine giderken beraber gidiyor ve şöhretin kapıları tam da orada aralanıyor. Orada tanıştığı ajans sahibi ona kartını vererek Merve Boluğur'un şöhret kapılarını aralamış oluyor. Ajansının eviyle aynı sokakta olması sayesinde bir dönem dizilerin vazgeçilmez yıldızlarından biri haline geliyor. Bir erkek kardeşi bulunan Boluğur, liseden mezun olduktan sonra üniversiteye yerleşiyor ancak hazırlıktan kalınca eğitimine ara vererek bir sanat merkezinde tiyatro eğitimi almaya başlıyor. Şimdilerde ekranlardan uzak yaşayan Boluğur, bir zamanlar Kıvanç Tatlıtuğ, Kadir Doğulu gibi başarılı oyuncularla birlikte projelere imza atarak ününe ün katmış, daha sonra ekranlardan uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih ediyor. FİLMLERİ ARATMAYAN BİR DİĞER KEŞFEDİLME HİKAYESİ: TUBA ÜNSAL 7 Aralık 1981 tarihinde İstanbul'da doğan Tuba Ünsal, baba tarafından Yunanistan, anne tarafından Bulgaristan ve Romanya göçmenidir. Daha önce 3 evlilik geçiren 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Tuba Ünsal, ilk evliliğini 2004 yılında Cem Cantaş ile yapmış ve 2 yıl evli kaldıktan sonra boşanmıştır. Son evliliğini 2013 yılında Mirgün Cabas ile yapan Ünsal, 2018 yılında bu evliliğini de sonlandırmıştır. 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki', 'Bu Kalp Seni Unutur Mu?' gibi Türk televizyonlarında önemli yere sahip dizilerde rol alarak, başarılı oyunculuğundan sıkça söz ettirmiştir. Oyunculuğunun yanı sıra çarpıcı açıklamalarıyla da gündeme gelen Ünsal'ın nasıl keşfedildiğini biliyor muydunuz? HAYRANI OLDUĞU GRUP HAYATINI DEĞİŞTİRDİ Bir zamanlar sıradan bir lise öğrencisi olan Ünsal, Bulutsuzluk Özlemi grubunun konserine giderken o sayede bir çok kişinin dikkatini çekeceğinden haberi yoktu. Konsere gitti, sonra da grup üyelerinden binbir heyecanla imza aldı...O sırada çekilen görüntülerle grubun Sözlerimi Geri Alamam şarkısına bir klip hazırlandı. Genç kızın güzelliği o kadar dikkat çekiciydi ki, klip başından sonuna onun görüntülerinden oluşuyordu neredeyse. O genç kız yıllar sonra Elite Model Look Yarışması'nda derece aldı ve gösteri dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Tek konserler hayatı değişen Ünsal daha sonra kariyer basamaklarını çeşitli dizi ve filmlerde rol alarak hızla tırmandı... SİZLER İÇİN ÜNLÜLERİN KEŞFEDİLME HİKAYELERİNİ DERLEDİK... KIVANÇ TATLITUĞ 27 Ekim 1983'te Adana'da doğan Kıvanç Tatlıtuğ, Edirneli bir anne ve Boşnak kökenli Adanalı bir babadan dünyaya geldi. Beş çocuklu bir ailenin oğlu olan Tatlıtuğ, ortaöğrenimini Adana'da Yenice Özel Çağ Lisesi'nde tamamladı. Pastane işleten babası Erdem Tatlıtuğ'un geçirdiği ciddi bir kalp ameliyatından sonra aile ile birlikte 1997 yılında İstanbul'a yerleşti. BASKETBOL TUTKUNUYDU Modellik ve oyunculuk kariyerinden önce, hayatının büyük bir bölümünü basketbol oynayarak geçiren Tatlıtuğ, Adana'da bulunduğu süre boyunca birçok basketbol kulübünde aktif rol aldı. Basketbol oynadığı zamanlarda Ülkerspor'dan teklif gelmesiyle 2 yıl orada oynayan, ardından 1 yıl Beşiktaş, 1 yıl da Fenerbahçe'nin kulüplerinde yer alan Tatlıtuğ, son olarak yeniden Beşiktaş'a dönerek basketbol kariyerine burada devam etmeyi amaçladı. ÜN BASAMAKLARINI BAKIN NASIL TIRMANMIŞ… Geçirdiği sakatlıktan sonra tutkunu olduğu basketbol kariyeri sonlanan Tatlıtuğ, annesinin bir marketin camında gördüğü mankenlik ilanı ile mankenlik kariyerine adım attı. Oğlunun bir fotoğrafını ajansa göndermesiyle başlayan bu serüven, Tatlıtuğ'un mesleği beğenmesi ile devam etti. Daha sonra birçok teklif alan Tatlıtuğ, mankenlik kariyerinde profesyonel olarak rol almaya başladı. GÜZELLİK YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU İki yıl ajanslarla birlikte çalıştıktan sonra, 2022 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılan ve birincilik elde etti. OYUNCULUĞA İLGİSİ KÜÇÜKLÜKTEN GELİYORMUŞ Küçüklüğünden beri sinema ve televizyona ilgisi olduğundan, kendisine gelen dizi tekliflerini değerlendirmek üzere bir süre oyunculuk eğitimi alarak mankenliğin yanında oyunculuk da yapmaya başladı. Şimdilerde başarılı oyunculuğu ile Türk televizyonlarında önemli bir yere sahip olan Tatlıtuğ, mutlu evliliği ve özel hayatı ile de adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. KİBARİYE Gerçek adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, 10 Ağustos 1960 tarihinde Manisa Akhisar'da dünyaya geldi. Doğan ve Makbule Tokmak çiftinin ilk çocuğu olan Kibariye, aslen Roman kökenlidir. OKULA GİDEMEDİ Pamuk ve tütün toplayıcılığı yaparak geçinmeye çalışan Tokmak ailesinin yaşadıkları maddi sıkıntılardan dolayı Kibariye okul hayatına hiç başlayamadı. Toplamda 9 kardeşi bulunan Kibariye, genç yaşta ailesine destek olmak için gazinolarda şarkı söylemeye başladı. İLK EVLİLİĞİ KISA SÜRDÜ İlk evliliğini taksi şöförü Tünay Ürek ile 1979 yapan Kibariye, aldatılma gerekçesiyle 1996 yılında boşanmıştır. İKİNCİ EŞİ KENDİSİNDEN 19 YAŞ KÜÇÜK Daha sonra 1999 yılında kendisinden 19 yaş küçük Ali Küçükbalçık ile evlenen ünlü sanatçı, bu evliliğinden Birgül isminde bir kız çocuğuna sahip olmuştur. Doğduğu yer olan Akhisar'daki bir gazinoda şarkıcılık yapan Kibariye, Enver Düzay isimli bir müzisyen tarafından fark edilip 1974 yılında İzmir'de bir pavyonda şarkı söylemeye başladı. BAKIN ÜNLÜ SANATÇI NASIL KEŞFEDİLMİŞ… 1980'lerde İzmir sahnelerinde popülerliğini kazanan Kibariye, gazinocu Turgut Akyüz tarafından çok beğenilmesi ile o zamanlar İstanbul'da çok popüler olan bir gazinoda şarkı söylemeye başlar. Çok kısa sürede gerek güçlü sesi gerek ise doğallıyla tüm medyanın dikkatini üzerine çeken Kibariye, arabesk müziğinde önemli bir rol oynamaya, 1981 yılında TRT tarafından kendisine iletilen teklif ile başlar. 'Kimbilir' adlı parça ile iyi bir çıkış yakalayan Kibariye, zamanla önü arkası kesilmeyen büyük bir hayran kitlesine sahip olarak Türk müzik dünyasında önemli bir yer edinmiştir. YILDIZ TİLBE Yıldız Tilbe, İzmir'in Gültepe semtinde Ali ve Altun çiftinin altıncı çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtı. YALNIZCA ORTAOKULA KADAR OKUYABİLDİ Babası mevsimlik işçi olduğundan maddi olarak iyi olmayan durumları, ona 7.sınıfta okulu bırakma kararı aldırmış. HİÇBİR ENGEL ONA ŞARKI SÖYLEMEYİ BIRAKTIRMADI Ödevlerini yaptığı gaz lambası ve mum ışığı bile, onun içindeki şarkı söyleme aşkını bastıramamış. Tilbe, zor koşullar altında bile her daim dilinde bir şarkı dolandırırmış. Bu tutkusu ona gelecekteki kariyerinin kapılarını açma yolunda ışık olmuş. ERKEN YAŞTA ÇOCUK SAHİBİ OLMUŞ Ünlü şarkıcı Tilbe'nin erken yaşında yaptığı evlilikten bir kız çocuğu olmuş. Ancak evliliği uzun sürmeden bitmiş. Kızı ile bir başına kalan Yıldız Tilbe, pazarlamacılıktan tezgahtarlığa, dikiş atölyelerinden çocuk bakıcılığına birçok işi yapmış. Tilbe, son olarak tutkusu olan şarkı söylemeyi seçerek bir pavyonda şarkı söylemeye başlamış. 1990 yılında mikrofonu eline ilk aldığı dönem, çalıştığı pavyona giren ünlü isim başarı yolculuğunda ona bir el olmuş. 'O BURADA' Akşam tam sahneye çıkmak üzereyken biri Yıldız Tilbe'nin yanına gelip ona çok heyecanlanacağı o haberi veriyor: 'Sezen Aksu burada' Yıldız Tilbe'nin de hayranı olduğu Sezen Aksu, Tilbe'nin sesini dinleyip ona vokalisti olmasını teklif etmiş. Şarkılarıyla gönüllerde taht kuran ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'yi bugünlere getiren o tanışma, hayatının dönüm noktalarından biri olmuş. Sezen Aksu'nun konserlerinde ve albümlerinde vokallik yapan Tilbe daha sonra Aksu ile yollarını ayırmış ve İstanbul'da kendi yolunu çizmeye başlamış. Sonraki yıllarda 'Dillere Destan', 'Vazgeçtim', 'Delikanlım' gibi hit şarkılar yaparak, Türk müzik sektörünün önemli ismi haline gelmiştir. AFRA SARAÇOĞLU Genç yaşına rağmen birçok projede yer alan başarılı oyuncu;mesleğinin yanı sıra güzelliği, ve aşk hayatıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri. Son zamanlarda kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile uzun süre beraber olan Saraçoğlu, herkesin evliliğe gideceğini düşündüğü ilişkisini bitirip beraber rol aldığı oyuncu arkadaşı Mert Ramazan Demir ile bir ilişkiye başlamıştı. Sık sık gündeme gelen ünlü oyuncunun hayatındaki neredeyse tüm olaylar detaylarıyla merak ediliyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncunun rol aldığı yapımlar da ilgi görüyorken nasıl ünlendiğine dair detaylar da merak konusu haline geliyor. 2016 yılında henüz daha üniversite öğrencisiyken parlayan Saraçoğlu'nun ünlenmesine giden yolu annesi inşa etmiş. ÖZCAN DENİZ'E DM ATMIŞ! Saraçoğlu'nun annesi, kızının ilk reklam çekiminin başarısız geçtiğini fark edince, duruma el atarak Özcan Deniz'e Instagram üzerinden mesaj atmış. Annesinin Deniz'e sosyal medya üzerinden gönderdiği bu fotoğraf, Saraçoğlu'nun şöhret adımlarına zemin hazırladı. Fotoğraf sayesinde 2016 yılında yayınlanacak olan bir filmin setine çağrılan ve deneme çekimleri yaptırılan Afra Saraçoğlu, daha sonrasında rolü alarak televizyon dünyasına bir giriş yaptı. Her projede hem gösterdiği performans hem de ekranlara yansıyan duru güzelliğiyle beğenileri toplayan ünlü oyuncu, yalnız dizi ve filmlerin değil aynı zamanda markaların da gözdesi haline geldi. OYUNCULUK İÇİN EĞİTİMİNE ARA VERDİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren Saraçoğlu'nun deneme çekimindeki performansı başarılı bulununca filmde rol aldı. Daha sonrasında oyunculuk kariyerine devam etmek için üniversite eğitimine ara veren Saraçoğlu, başarılı projelere imza atmaya devam ediyor. FAHRİYE EVCEN 1986 yılında Almanya'nın Solingen kentinde dünyaya gelen Fahriye Evcen, çocukluğunu Almanya'da geçirdi. Almanya Düsseldorf Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim görürken, ailesiyle birlikte Türkiye'ye tatile geldiği bir dönemde hayatının dönüm noktasını yaşayacağını asla tahmin etmiyordu. Tatil sırasında Oya Aydoğan'ın sunduğu bir televizyon programına seyirci olarak katılan Evcen, güzelliği ve zarafetiyle Aydoğan'ın dikkatini çekti. Türk sinemasının ve magazin dünyasının sevilen isimlerinden biri olan merhum Oya Aydoğan, genç Fahriye Evcen'i görünce sahneye davet etti ve onunla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Bu sohbet, sadece ekran başındaki izleyicilerin değil, yapımcıların da ilgisini çekti. Aydoğan, Evcen'in sahip olduğu potansiyeli fark ederek onu dönemin önemli yapımcılarından İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı. İşte bu tanışma, Fahriye Evcen'in kariyerinde yepyeni bir kapının aralanmasına neden oldu. İbrahim Mertoğlu'nun desteğiyle televizyon dünyasına ilk adımını atan Evcen, 'Asla Unutma' adlı dizide yardımcı bir rolle ekrana geldi. Ardından 'Hasret' dizisinde oynayarak kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Fakat asıl çıkışını, 2006 yılında yayın hayatına başlayan ve dört sezon boyunca ekranlara damga vuran 'Yaprak Dökümü' dizisindeki 'Necla Tekin' karakteriyle yaptı. Bu dizi sadece Evcen'in oyunculuk kariyerini değil, onu Türkiye'nin tanıdığı bir yıldız haline getirdi. Oyunculuğa adım attıktan sonra Almanya'daki eğitimini yarıda bırakan Evcen, Türkiye'ye annesiyle birlikte yerleşti. Sonrasında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olarak akademik hayatını da Türkiye'de tamamladı. Bu yönüyle sadece ekranlarda değil, eğitim hayatında da başarısını sürdüren bir isim oldu. Fahriye Evcen'in keşfedilme hikâyesi, hayatta hiçbir tesadüfün boşuna olmadığını bir kez daha kanıtlıyor. Tatil için geldiği Türkiye'de, şans eseri bir televizyon programına katılması, bugün dev yapımlarda başrol oynayan bir yıldız doğmasına vesile oldu. Oya Aydoğan'ın dikkatli bakışı ve cesur adımıyla başlayan bu serüven, Türk televizyonlarının ve sinemasının parlayan yıldızlarından birinin doğuşuna tanıklık etti. Ve bugün, milyonların sevgilisi olan Fahriye Evcen, o gün başlayan yolculuğuna başarılarla dolu adımlarla devam ediyor.