Sen misin 1.5 milyar isteyen! Ömer Sarıgül'den Revna Sarıgül'e boşanma çalımı: "2 günün var arabayı getir!"

Sosyetenin konuştuğu milyarlık boşanmada sular durulmuyor! Bülent Cankurt'un haberine göre; Ömer Sarıgül, boşanma aşamasındaki eşi Revna Sarıgül'e öyle bir çalım attı ki duyanlar inanamadı. İhtarname ile geri istenen lüks cip ve 'şirket aracı' bahanesiyle Revna Hanım'ı yaya bırakan o şok edici krizin perde arkası...

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 06.01.2026 06:16 Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 06:18
Revna Sarıgül'ün 2019'da evlendiği Ömer Sarıgül'e, aldatıldığını iddia ederek boşanma davası açtığını herkes benim haberimle öğrenmişti.

Revna Sarıgül'ün, 1,5 milyar lira tazminat ve 3 milyon 300 bin lira nafaka istediği, Ömer Sarıgül'ün de 10 milyon lira tazminat, 400 bin lira nafaka teklif ettiği haberini de sizinle paylaşıp bu boşanma sürecinin çok çekişmeli geçeceğini eklemiştim.

Dediğim gibi de oluyor. Şimdi de öğrendim ki, Ömer Sarıgül, henüz boşanmadığı eşinin altından arabasını alıyormuş.

Ömer Bey, Revna Hanım'ın yıllardır kullandığı cipi istemiş. Çünkü cip Ömer Bey'in şirketinin üzerineymiş.

Revna Hanım vermek istememiş ve Ömer Bey de, şirketine ihtarname çektirmiş. Revna Hanım, iki gün içinde cipi vermezse hukuki işlem başlatılacakmış.

Fakat işin garibi, Revna Hanım evlendiğinde kendi arabası varmış ama eşi Ömer Bey, arabasını satıp yerine ona sıfır bir cip almış.

Ancak cipi, eşinin değil şirketinin üzerine yaptığı için Revna Hanım hem kendi arabasından hem de yerine alınan cipten olmuş. Bakalım daha neler göreceğiz? İki çocukları olan RevnaÖmer Sarıgül çiftinin birbirinin gözünü oymadan boşanamaya niyeti yok galiba...


SONUNDA AŞKINI İLAN ETTİ
Dünya rekorunun sahibi olan serbest dalış milli sporcumuz Şahika Ercümen ile ünlü mimar Haldun Kilit'in yeni bir aşka yelken açtığını kasımda ilk bu köşede okumuştunuz.

İlişkilerini gizli yaşamak isteyen aşıklar, o dönem tatil için gittikleri Kahire'de bile, Art D'Égypte'deki Mert Ege Köse'nin anıtsal heykelinde ayrı ayrı poz vermişti.

Şimdiye kadar yanında erkek sinek bile görmediğimiz Şahika Ercümen, sonunda ilişkisini ifşa etti!

Hoş, yine yan yana fotoğraflarını paylaşmadı ama el ele fotoğraflarıyla ilişkilerini dosta-düşmana duyurdu.

Mutlulukları daim olsun...