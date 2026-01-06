Trend
Galeri
Trend Magazin
Sen misin 1.5 milyar isteyen! Ömer Sarıgül'den Revna Sarıgül'e boşanma çalımı: "2 günün var arabayı getir!"
Sen misin 1.5 milyar isteyen! Ömer Sarıgül'den Revna Sarıgül'e boşanma çalımı: "2 günün var arabayı getir!"
Sosyetenin konuştuğu milyarlık boşanmada sular durulmuyor! Bülent Cankurt'un haberine göre; Ömer Sarıgül, boşanma aşamasındaki eşi Revna Sarıgül'e öyle bir çalım attı ki duyanlar inanamadı. İhtarname ile geri istenen lüks cip ve 'şirket aracı' bahanesiyle Revna Hanım'ı yaya bırakan o şok edici krizin perde arkası...
Giriş Tarihi: 06.01.2026 06:16
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 06:18