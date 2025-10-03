Trend Galeri Trend Magazin Şener Şen ve Kemal Sunal’ın unutulmaz rol arkadaşıydı… Yeşilçam’ın usta ismi Necati Bilgiç’in yıllar sonraki hayatı herkesi duygulandırdı! Şimdi huzurevinde yaşamını sürdürüyor

Şener Şen ve Kemal Sunal'la aynı seti paylaşan usta oyuncu Necati Bilgiç, yıllar sonra yeniden gündemde… 72 yaşındaki sanatçının bir süredir şizofreni tedavisi gördüğü ve yaşamını huzurevinde sürdürdüğü ortaya çıktı. Türk tiyatro ve sinemasına iz bırakan Bilgiç'in son hali görenleri hüzne boğdu.

Giriş Tarihi: 03.10.2025 14:36 Güncelleme Tarihi: 03.10.2025 15:50
Arabesk, Bıçkın, Davacı, Milyarder, Karanfilli Naciye, Çirkinlerde Sever ve Çiçek Taksi gibi bir çok yapıma katkı sunmuştu Necati Bilgiç... Türk sinemasının unutulmaz yardımcı isimlerinden biri olan Necati Bilgiç, yıllar sonra ortaya çıktı. 72 yaşındaki Necati Bilgiç, Bursa'da bulunan bir huzurevinde yaşamını sürdürüyor.

Necati Bilgiç, Ekim 1953'te Bursa'da dünyaya geldi. Oyunculuğa ilgisi çocuk yaşlarda başladı. Orta ve lise eğitiminden sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. Yıldız Kenter'den ders aldı. Necati Bilgiç, oyunculuğa ilk olarak Dormen Tiyatrosu'nda başladı. Sonra konservatuardan arkadaşı Uğur Yücel ile birlikte Tef Kabare Tiyatrosu'na geçti. Necati Bilgiç-Uğur Yücel ikilisi yaklaşık 4 yıl gazinolarda komedyenlik yaptı.

1975 ile 1984 yılları arasında, Kenter, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholleri'nde sahneye çıkan Necati Bilgiç, artık bir televizyon yıldızıydı. "Yarı Şaka Yarı Ciddi" programında Şair Temel karakteriyle ünlendi. Necati Bilgiç, Yeşilçam'a Şener Şen'in Namuslu filmiyle girdi. Bunu Karanfilli Naciye ve yine Şener Şen'in Aşık Oldum filmi izledi. Kemal Sunal'ın Davacı filminde Dursun adlı önemli bir karakteri, Şener Şen'in Milyarder filminde dişçiyi canlandırdı. Sonra Kemal Sunal'ın Bıçkın filminde ikinci adamı oynadı. Ardından Şener Şen'in Arabesk filmi geldi.

1995'te ünlü Çiçek Taksi dizisinde yine Karadenizli bir tiplemeyi, "Niyazi"yi başarıyla canlandırdı. Sonraki yıllarda Konu Komşu, Şen Kahkahalar, Kuzenlerim gibi dizilerde yer alan usta oyuncu, 2012'de Ata Demirer'in Berlin Kaplanı filminin kadrosuna dahil oldu. Bu rolüyle 17. Sadri Alışık Ödülleri'nde, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. 2016'da açık kalp ameliyatı geçirdi. Kısa süre sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Usta oyuncuya şizofreni teşhisi konuldu.

İŞTE ÜNLÜ OYUNCU NECATİ BİLGİÇ'İN SON HALİ...

