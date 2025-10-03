Trend
Galeri
Trend Magazin
Şener Şen ve Kemal Sunal’ın unutulmaz rol arkadaşıydı… Yeşilçam’ın usta ismi Necati Bilgiç’in yıllar sonraki hayatı herkesi duygulandırdı! Şimdi huzurevinde yaşamını sürdürüyor
Şener Şen ve Kemal Sunal’ın unutulmaz rol arkadaşıydı… Yeşilçam’ın usta ismi Necati Bilgiç’in yıllar sonraki hayatı herkesi duygulandırdı! Şimdi huzurevinde yaşamını sürdürüyor
Şener Şen ve Kemal Sunal'la aynı seti paylaşan usta oyuncu Necati Bilgiç, yıllar sonra yeniden gündemde… 72 yaşındaki sanatçının bir süredir şizofreni tedavisi gördüğü ve yaşamını huzurevinde sürdürdüğü ortaya çıktı. Türk tiyatro ve sinemasına iz bırakan Bilgiç'in son hali görenleri hüzne boğdu.
Giriş Tarihi: 03.10.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 03.10.2025 15:50