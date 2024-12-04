Trend Galeri Trend Magazin Şener Şen’in biricik partneriydi...Züğürt Ağa’nın güzeller güzeli Kiraz bakın şimdi ne halde…İşte 56 yaşındaki Nilgün Nazlı'nın son hali...

Şener Şen’in biricik partneriydi...Züğürt Ağa’nın güzeller güzeli Kiraz bakın şimdi ne halde…İşte 56 yaşındaki Nilgün Nazlı'nın son hali...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Züğürt Ağa'da Kiraz karakterine hayat veren Nilgün Nazlı, bakın şimdi ne halde…İşte duru güzelliği ve oyunculuk performansıyla izleyicileri etkilemeyi başaran 56 yaşındaki Nilgün Nazlı'nın son hali...

Giriş Tarihi: 04.12.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 09:11
Şener Şen’in biricik partneriydi...Züğürt Ağa’nın güzeller güzeli Kiraz bakın şimdi ne halde…İşte 56 yaşındaki Nilgün Nazlı’nın son hali...

Şener Şen ve Erdal Özyağcılar gibi Türk sinemasının iki usta isminin başrolde yer aldığı 1985 yapımı Züğürt Ağa filminde 'Kiraz' karakterine hayat veren Nilgün Nazlı şimdi ne yapıyor?

Şener Şen’in biricik partneriydi...Züğürt Ağa’nın güzeller güzeli Kiraz bakın şimdi ne halde…İşte 56 yaşındaki Nilgün Nazlı’nın son hali...

Filmin yeniden ekranlara gelmesiyle oyuncular merak konusu oldu, bu isimlerden biri de Züğürt Ağa'nın Kiraz'ı...

Şener Şen’in biricik partneriydi...Züğürt Ağa’nın güzeller güzeli Kiraz bakın şimdi ne halde…İşte 56 yaşındaki Nilgün Nazlı’nın son hali...

Züğürt Ağa filminin Haraptar Köyü sahnelerinin çekimleri Şanlıurfa'ya bağlı Sultantepe köyünde gerçekleşmişti. Başrolünde usta oyuncu Şener Şen'in yer aldığı Züğürt Ağa'da, bir yandan izleyenler kahkahalara boğulurken, filmin dramatik sahneleri de oldukça fazladır. Züğürt Ağa'nın replikleri yıllardır dillere pelesenk olmuştur.

Şener Şen’in biricik partneriydi...Züğürt Ağa’nın güzeller güzeli Kiraz bakın şimdi ne halde…İşte 56 yaşındaki Nilgün Nazlı’nın son hali...

Filmde Şener Şen Haraptar köyünün ağasıdır. Köye sonradan çalışmak için gelen kurnaz Kekeç Salman, kuraklık sebebiyle yeterince ürün elde edemeyen köy halkını örgütleyerek Ağa'nın mallarını çalmalarını ve bu malları satarak İstanbul'a göçmelerini sağlar. Elinde avucunda pek az şey kalan ve marabalarını kaybeden Ağa da köyden kente göçerek aslen iyi yürekli kişiliği ve ailesi ile İstanbul'da yeni bir yaşam kurmaya çalışacaktır.

Şener Şen’in biricik partneriydi...Züğürt Ağa’nın güzeller güzeli Kiraz bakın şimdi ne halde…İşte 56 yaşındaki Nilgün Nazlı’nın son hali...

Züğürt Ağa filminde saflığı, güzelliği ve vicdanı izleyiciye o kadar güzel aktarmıştı ki Nilgün Nazlı "Ağam ben sana vurulmuşem" repliği ile hafızalara kazındı. Şimdilerde 55 yaşında olan Nilgün Nazlı Yeşilçam'da çok az filmde oynamasına rağmen oynadığı karakterlerle özellikle Züğürt Ağa filmindeki Kiraz karakteri ile unutulmaz oyuncularından oldu.

SON DAKİKA SON DAKİKA