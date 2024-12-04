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Şener Şen’in biricik partneriydi...Züğürt Ağa’nın güzeller güzeli Kiraz bakın şimdi ne halde…İşte 56 yaşındaki Nilgün Nazlı'nın son hali...
Şener Şen’in biricik partneriydi...Züğürt Ağa’nın güzeller güzeli Kiraz bakın şimdi ne halde…İşte 56 yaşındaki Nilgün Nazlı'nın son hali...
Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Züğürt Ağa'da Kiraz karakterine hayat veren Nilgün Nazlı, bakın şimdi ne halde…İşte duru güzelliği ve oyunculuk performansıyla izleyicileri etkilemeyi başaran 56 yaşındaki Nilgün Nazlı'nın son hali...
Giriş Tarihi: 04.12.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 09:11