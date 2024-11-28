Şener Şen’in sır gibi sakladığı gizlediği kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı

Komediden, dramaya Yeşilçam'da 300'e yakın filmde rol alan sanatçı Ali Şen'in oğlu olan usta oyuncu Şener Şen hakkındaki gerçekle hayranlarını bir kez daha şaşırttı! Meğer kız kardeşi de uzun yıllardır izlediğimiz ünlü bir oyuncuymuş... Yeşilçam'ın cimri adamı olarak tanıdığımız Ali Şen'in oğlunun usta oyuncu Şener Şen olduğunu bilmeyen yoktur. Peki kardeşinin de sevilen bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Şener Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi sevilen dizilerden aşina olduğumuz İnci Şen. Şener Şen ile İnci Şen'in kardeş olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. İnci Şen, verdiği bir röportajda ağabeyi Şener Şen'in torpili olmadığını açıklamıştı. İNCİ ŞEN KİMDİR? İnci Şen, 1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Usta oyuncu Şener Şen'in kız kardeşidir. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur. Gönül Yarası, Pardon, Ormancı, Çözde Al Mustafa Ali, Geceler Yarim Oldu, Gizli Tünel, Memleket Hikayeleri, Ayakta Kal, Fadik İntikam Peşinde, İhtiras, Ayrılık, Sırlar Dünyası, Bir İstanbul Masalı, Keloğlan, Melekler Adası, Beşinci Boyut, Yaşanmış Şehir Hikayeleri, Yeşeren Düşler, Gurbet Yolcuları, Kaçak Gelin, Dizine Dursun, Kader Çizgisi, Makber, İnsan Aldandı, Tövbeler Tövbesi, Vuslat Yolu, Maral, Filinta ve İki Yalancı gibi dizlerde yer alan İnci Şen son olarak Atv ekranlarında yer alan Hercai dizisinde Nigar karakterine hayat vermişti. Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci Dinçer Çekmez - Metin Çekmez Feri Cansel - Zümrüt Cansel Hayati Hamzaoğlu- Deniz Hamzaoğlu Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman Metin Özülkü - Cansu Taşkın Bilal İnci - Elif İnci Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel İntizar - Yıldız Tilbe İzzet Altınmeşe - Fırat Altınmeşe Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu Tanju Gürsu - Temel Gürsu Mahmut Tuncer - Gizem Tuncer Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil Mahmut Cevher - Yonca Cevher Yenel Feridun Şavlı - Faruk Şavlı Baykal Saran - Beyhan Saran Hayri Esen - Itır Esen Savaş Başar - Kemal Başar Kel Aliço - Nuri Alço Selim Naşit Özcan - Naşit Özcan Gazanfer Özcan - Fulya Özcan Fatma Aliye Topuz - Suna Selen Tayfun Çorağan - Güzin Çorağan Aysel Gürel - Müjde Ar - Mehtap Ar İbrahim Tatlıses- Serdar Tatlı Saadettin Erbil - Mehmet Ali Erbil Günay Girik - Fatma Girik Hülya Gülşen Irmak - Çağla Irmak Atilla Özdemiroğlu - Yaprak Özdemiroğlu Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu Muharrem Gürses - Atilla Arcan Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar Tanju Korel - Hülya Darcan - Bergüzar Korel Cihan Ünal - Türkân Şoray - Yağmur Ünal Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy Necdet Tosun - Erdal Tosun - Gürdal Tosun Metin Serezli - Nevra Serezli - Murat Serezli Altan Gördüm - Vahide Perçin - Alize Gördüm Sönmez Atasoy - Fadik Sevin Atasoy Rıza Külegeç - Ayşe Erbulak - Dağhan Külegeç Dursun Salkım - Yeşim Salkım Esra Akkaya - Sarp Akkaya - Kaya Akkaya Açelya Elmas - Naz Elmas Kemal Sunal - Ali Sunal - Ezo Sunal Zeynep Değirmencioğlu - Ömer Dönmez Avni Dilligil - Belkıs Dilligil - Çiçek Dilligil