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Şener Şen'in sır gibi sakladığı gizlediği kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı

Yeşilçam'ın efsane ismi Ali Şen'in oğlu Şener Şen'in kız kardeşinin de çok ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Şener Şen'in sır gibi sakladığı gizlediği kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı.

Giriş Tarihi: 28.11.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 08:06
Şener Şen’in sır gibi sakladığı gizlediği kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı

Komediden, dramaya Yeşilçam'da 300'e yakın filmde rol alan sanatçı Ali Şen'in oğlu olan usta oyuncu Şener Şen hakkındaki gerçekle hayranlarını bir kez daha şaşırttı! Meğer kız kardeşi de uzun yıllardır izlediğimiz ünlü bir oyuncuymuş...

Şener Şen’in sır gibi sakladığı gizlediği kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı

Yeşilçam'ın cimri adamı olarak tanıdığımız Ali Şen'in oğlunun usta oyuncu Şener Şen olduğunu bilmeyen yoktur. Peki kardeşinin de sevilen bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Şener Şen’in sır gibi sakladığı gizlediği kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı

Şener Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi sevilen dizilerden aşina olduğumuz İnci Şen.

Şener Şen’in sır gibi sakladığı gizlediği kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı

Şener Şen ile İnci Şen'in kardeş olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Şener Şen’in sır gibi sakladığı gizlediği kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı

İnci Şen, verdiği bir röportajda ağabeyi Şener Şen'in torpili olmadığını açıklamıştı.

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