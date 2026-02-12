Şener Şen’le efsaneleşen Züğürt Ağa’nın Kiraz’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle gündem oldu

Türk sinemasının klasikleri arasında yer alan Züğürt Ağa, unutulmaz sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla sinemaseverlerin hafızasında yaşamaya devam ediyor. Filmde canlandırdığı 'Kiraz' karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Nilgün Nazlı, dönemin en popüler isimlerinden biri olarak öne çıkmıştı. "Ağam ben sana vurulmuşem" repliğiyle akıllara kazınan o ikonik sahnede Şener Şen ile kamera karşısına geçen Nazlı, yıllar sonra sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Geçen zamanla değişen görünümü ise takipçilerini adeta şaşkına çevirdi.