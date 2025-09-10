Trend
Galeri
Trend Magazin
‘Seni öldüreceğim’ mesajlarıyla tehdit ediliyordu! Ece Seçkin son gelişmeyi duyurdu: İşte verilen karar...
‘Seni öldüreceğim’ mesajlarıyla tehdit ediliyordu! Ece Seçkin son gelişmeyi duyurdu: İşte verilen karar...
Ece Seçkin'in dört yıldır süren kabusu nihayet son buldu! Ünlü şarkıcı, kendisi ve eşi pilot Çağrı Terlemez'i ölümle tehdit eden kişiye dair son gelişmeyi duyurdu! Seçkin'in açıklamaları, hem hayranlarını hem de magazin gündemini adeta şoke etti.
Giriş Tarihi: 10.09.2025 08:28
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 08:31