‘Seni öldüreceğim’ mesajlarıyla tehdit ediliyordu! Ece Seçkin son gelişmeyi duyurdu: İşte verilen karar...

Ece Seçkin'in dört yıldır süren kabusu nihayet son buldu! Ünlü şarkıcı, kendisi ve eşi pilot Çağrı Terlemez'i ölümle tehdit eden kişiye dair son gelişmeyi duyurdu! Seçkin'in açıklamaları, hem hayranlarını hem de magazin gündemini adeta şoke etti.

Giriş Tarihi: 10.09.2025 08:28 Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 08:31
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, bugün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla magazin gündeminde yer aldı. Ünlü şarkıcı, kendisine ve çevresine gelen ölüm tehditlerini ilk kez açıkladı.

TEHDİTLERE FARKLI NUMARALARDAN DEVAM ETMİŞ!

Ünlü şarkıcı, şahsın eşi Çağrı Terlemez'in iş çıkışını bekleyip ölüm tehditleri gönderdiğini açıkladı. Uzaklaştırma kararı olan şahıs, bu süreçte dahi farklı numaralardan tehditlerine devam etti.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM, BURNUNUN DİBİNDEYİM"

Seçkin yaptığı paylaşımda Adalet Bakanlığı'ndan yardım isteyerek, "İMDAT! Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini "kocam" zanneden şizofreni hastası şahıs, bu akşam eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime "seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" içerikli mesajlar atmıştır.

"BİZİ ÖLDÜRMEYİ HEDEFLEDİĞİNİ AÇIKÇA ORTAYA KOYMAKTADIR"

İstanbul dışında yaşayan bu şahıs defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen km'lerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir. Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir.
Şahıs şu anda karakoldadır, fakat kanun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır, ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir.

"4 YILDIR HASTALIĞI NEDENİYLE..."

4 yıldır hastalığı nedeniyle kendimizce önlem aldığımız bu durum artık bizim için katlanılmaz bir hâl almıştır.
Bu kişinin, serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem de toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir. Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin. Saygılarımla, Ece Seçkin" ifadelerini kullandı.

İŞTE ŞAHSIN O GÖRÜNTÜSÜ!

Tehdit eden şahsın, gözaltına alındığı görüntüler de magazin gündeminde yer aldı.

İŞTE ALINAN SON KARAR!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve eşi pilot Çağrı Terlemez'i uzun süredir tehdit eden kişi, sonunda yakalandı. Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşini ve kendisini hedef alan şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Şarkıcı, avukatının açıklamasını alıntılayarak sürecin hukuki olarak takip edildiğini ve gerekli işlemlerin yapıldığını belirtti.

Paylaşımda, kolluk kuvvetlerinin başından itibaren süreci yakından takip ettiği vurgulandı. Avukat açıklamasında, "Şahıs ivedilikle yakalanmış ve hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. İfadesi alınmıştır. Müvekkillerimizin güvenliği ve hukukun öngördüğü yaptırımların uygulanması adına gerekli tüm çalışmalar sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

İŞTE MAGAZİN GÜNDEMİNDE YER ALAN DİĞER TACİZ İDDİALARI...

Son günlerde magazin dünyası ardı ardına gelen şiddet ve taciz ifşaları ile çalkalanırken, ünlü sunucu Ece Erken de sessizliğini bozdu.

Yıllarca ekranlarda neşeli tavırlarıyla tanınan Erken, canlı yayında yaptığı açıklamayla hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri şaşkına çevirdi. Ünlü sunucu, geçmişte yaptığı üç evliliğinde de şiddete uğradığını ve uzun süre bunun "normal" olduğunu düşündüğünü söyledi.

"ŞİDDETİN OLAĞAN OLDUĞUNU ZANNEDİYORDUM"

Ece Erken, katıldığı canlı yayında partnerinin "Sen hiç şiddet gördün mü?" sorusuna samimi bir yanıt verdi. Erken, "Ben 40 yaşıma kadar çok fazla şiddet gördüm. Fiziksel şiddetin hayatın olağan bir parçası olduğunu sanıyordum. Bu düşünceyi ailemden görerek büyüdüm ve evliliklerimde de yaşadım" diyerek içini döktü.

Ünlü sunucu, "Hamileyken karnıma tekme yedim. Uçakta darp edildim. Bildiğiniz dayak yedim. Şiddeti kabullenmek o kadar yanlış ki... Kimse bize istemediğimiz bir şeyi yaptıramaz, kimse bize dokunamaz. Bu asla normalleştirilmemeli" ifadeleriyle yaşadığı zorlu süreçleri anlattı.

ÜÇ EVLİLİK VE ACI TECRÜBELER

Magazin gündeminden düşmeyen açıklamaları ve özel hayatıyla sık sık konuşulan Ece Erken, bugüne dek üç kez evlilik yaptı.

  • İlk evlilik: 1 Eylül 2008'de iş insanı Tuncer Öztarhan ile nikah masasına oturdu, ancak evlilikleri 2009'da sona erdi.
  • İkinci evlilik: 2014 yılında iş insanı Serkan Uçar ile evlenen Erken, 2015'te oğlu Eymen'i dünyaya getirdi. Ancak çift, aynı yıl yollarını ayırdı.
  • Üçüncü evlilik: Yıllar sonra Beşiktaş JK eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan ünlü sunucu, 28 Haziran 2021'de üçüncü kez nikah masasına oturdu. Ancak bu evlilik kısa sürede trajik bir sonla bitti. Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Ece Erken, yaptığı açıklamalarda hem ilk eşinden hem de rahmetli eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan şiddet gördüğünü de ilk kez itiraf etmiş oldu.

"KADINLAR ŞİDDETİ NORMALLEŞTİRMEMELİ"

Ünlü sunucu, yaşadığı travmaları anlatırken özellikle kadınlara seslendi:
"Ben yıllarca şiddeti kabullendim, sanki olması gereken bir şeymiş gibi düşündüm. Oysa hiçbir kadın şiddeti hak etmez. Şiddeti gören kadınlar asla susmamalı. Bunu normalleştirmek en büyük hata."

Ece Erken'in bu açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı buldu. Pek çok kullanıcı, ünlü sunucunun cesur itirafını takdir ederken, şiddete karşı verilen bu mesajın önemine dikkat çekti.

MAGAZİN DÜNYASINDA YANKI UYANDIRDI

Son dönemde birbiri ardına gelen şiddet ve taciz itirafları, magazin dünyasında adeta bir domino etkisi yarattı. Ece Erken'in de yaşadıklarını açıkça paylaşması, birçok kişiye ilham oldu. Erken'in açıklamaları, sadece magazin gündeminde değil, toplumsal farkındalık açısından da büyük önem taşıyor.

Ünlü sunucu, şimdilerde televizyon ekranlarında sunuculuğa devam ederken, yaşadığı acı dolu geçmişin izlerini samimiyetle paylaşarak kadınlara güçlü bir mesaj vermiş oldu.

MESUT SÜRE DE TACİZ İDDİALARIYLA GÜNDEMİ SARSAN İSİMLER ARASINA GİRDİ

"Umarım Annem Dinlemez" isimli Podcast'in içerik üreticisi Tuluğ Özlü, komedyen Mesut Süre tarafından taciz edildiğini iddia eden bir kadının söylediklerini paylaştı.

Yıllar önce üniversitedeyken yemek yemek için gittiği Süre'nin evinde tacize uğradığını söyleyen kadın paylaşımında, "Kolumdan tutup koltuğa yatırdı.Karşı koymak için tüm gücümü kullandım. Derhal evden çıktım ve bir daha kendisiyle görüşmedim." dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özlü, bir staj programı için çay bahçesinde görüştüğü Süre'nin yemek yeme bahanesiyle evine davet ettiğini, burada ünlü komedyenin tacizine uğradığını iddia etti.

"BEYEFENDİ KOMEDYEN DİYE ANILIYOR"

Özlü, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitedeyken bir dergi çıkarıyorduk. Bu dergide alternatif komedi üzerine 'az ünlü' komedyenlerle bir söyleşi yapmak istedik. Bu vasıtayla o dönem radyo programcılığı yapan ve küçük kulüplerde sahne alan Mesut Süre ile tanıştık. Bir süre sonra Mesut Süre bir staj programıyla ilgili görüşmek üzere benimle iletişime geçti. Bu görüşmeyi Beşiktaş'ta bir çay bahçesinde yaptık.

"KOLUMDAN TUTUP KOLTUĞA YATIRDI"

Daha sonra acıktığını söyledi, 'Yemek yiyelim' dedi. Kabul ettim. 'Dışarıda para harcamayalım evde çok güzel yemek var bizde yiyelim' dedi. Yine kabul ettim. (Henüz Türkiye'nin bu kadar korkunç olmadığı dönemlerdi, bir sakınca görmemiştim. Bu açıklamayı yapma gereği duymak bile beni yaralıyor.) Mesut Süre'nin Beşiktaş'taki evine gittik, yemeğimizi yedik. Artık gitme vakti geldiğinde beni kolumdan tutup koltuğa yatırdı.

"ÖPMEYE ÇALIŞTI"

Öpmeye çalıştı. Bu arada ben 1.60 boyunda biriyim. Mesut Süre bildiğim kadarıyla 2 metrenin üzerinde. Güçlükle altından çıkabildim. Karşı koymak için tüm gücümü kullandım. Derhal evden çıktım ve bir daha kendisiyle görüşmedim.

Kendisi çok seviliyor. Cinsiyetçilik yapmayan, beyefendi komedyen diye anılıyor. Ayrıca ben şahsın evindeydim. Muhtemelen ya iftira attığım ya kuyruk salladığım söylenecek.

"O YEMEĞİ UNUTAMIYORUM"

İspatlayabileceğim bir durum da yok. Şahsın beni davet ettiği eski mesajlarını da aradım ancak olayın üzerinden 13 sene gibi bir süre geçtiği için herhangi bir mesaj yok. Tek gösterebileceğim şey, dergideki makale. Ve tek verebileceğim detay yediğimiz yemeğin ıspanak olması. O yemeği unutamıyorum."

İlişki Testi programının yapımcı şirketi İda iletişim, Süre ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

YAPIM EKİBİNDEN AÇIKLAMA: ŞOK İÇİNDEYİZ, MAHCUBUZ

Yapımcı Şirket sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Mesut Süre ile bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz. Mahcubuz. Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız. Yaşadıklarınızı İlişki Testi'nden duyurmaya söz veriyoruz" dedi.

Öte yandan sanat dünyasında başlayan taciz ve şiddet ifşalarına sosyete de katıldı. Sosyetenin en ünlü isimlerinden Cefi- Yasemin Kamhi çiftinin kızı Lara Kamhi, Bodrum'da ünlü bir otelin sahibi olan ve sosyetede çok tanınan Volkan Büyükhanlı'dan şiddet gördüğünü açıkladı.

OLAYI DETAYLARIYLA BÖYLE ANLATTI:

"19 yıl önceydi, yaşım 19. Ablamın sevgilisinin yakın arkadaşı benden hoşlanıyor, ilişki başlıyor. Birlikte geçen birkaç ay içinde bu kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğreniyorum, ayrılıyorum.

Yalvar yakar yeminler ediyor bir daha asla elimi sürmeyeceğim diye ve ikinci bir şans veriyorum. Bir gün bana birlikte çalıştığım kişi 'seni dinlemek güneşe bakmak' diye mesaj atıyor.

Bu mesajı önce o görüyor, telefonu kafama atıyor sonra telefonu kırıp kapıları kapatıp panjurları indirip 4 saat şiddet uyguluyor. Defalarca boğazımı sıkıp öldürmeye çalışıyor.

Nasıl oluyorsa ikna ediyor ve kaçıyorum. Sonuç deforme bir surat, kırık kol, beyin travması, çıkık çene..."

Sonunda o kişinin kim olduğunu açıkladı. "Herkesin sorduğu 'Bu pisliğin adı ne ve işletmesi hangisi?' sorularına cevap veriyorum. İsmi Volkan Büyükhanlı."

Ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında magazin gündemine bomba gibi oturan bir taciz suçlaması geldi.