Ece Seçkin’in tacizcisine adli kontrol kararı! Şahsın ilginç ifadesine SABAH ulaştı: “Onların güvenliğini sağlıyordum”
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin kendisi ve eşi pilot Çağrı Terlemez'i tehdit eden Ali Uğur S.'yi sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Polis ekipleri şahsı Bakırköy'de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıs savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık ise karara itiraz etti. Öte yandan şahsın ifadesine ise SABAH ulaştı. Şüpheli Ali Uğur S., ilginç ifadesinde Ece Seçkin ve eşinin güvenliğini sağladığını söyledi. Öte yandan herhangi bir rahatsızlığının olmadığını ve şizofreni raporunu bir miras davası sebebiyle aldığını ifade etti.
Giriş Tarihi: 10.09.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 14:43