Trend Galeri Trend Magazin Ece Seçkin’in tacizcisine adli kontrol kararı! Şahsın ilginç ifadesine SABAH ulaştı: “Onların güvenliğini sağlıyordum”

Ece Seçkin’in tacizcisine adli kontrol kararı! Şahsın ilginç ifadesine SABAH ulaştı: “Onların güvenliğini sağlıyordum”

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin kendisi ve eşi pilot Çağrı Terlemez'i tehdit eden Ali Uğur S.'yi sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Polis ekipleri şahsı Bakırköy'de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıs savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık ise karara itiraz etti. Öte yandan şahsın ifadesine ise SABAH ulaştı. Şüpheli Ali Uğur S., ilginç ifadesinde Ece Seçkin ve eşinin güvenliğini sağladığını söyledi. Öte yandan herhangi bir rahatsızlığının olmadığını ve şizofreni raporunu bir miras davası sebebiyle aldığını ifade etti.

HUZEYFE ATICI
Giriş Tarihi: 10.09.2025 14:28 Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 14:43
Ece Seçkin’in tacizcisine adli kontrol kararı! Şahsın ilginç ifadesine SABAH ulaştı: Onların güvenliğini sağlıyordum

İstanbul Emniyeti; şarkıcı Ece Seçkin ve eşinin şikayeti üzerine harekete geçti.

Ece Seçkin’in tacizcisine adli kontrol kararı! Şahsın ilginç ifadesine SABAH ulaştı: Onların güvenliğini sağlıyordum

Şarkıcı Ece Seçkin, eşini ve kendisini sürekli taciz eden ve tehdit ettiğini öne sürdüğü takıntılı bir takipçisinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ece Seçkin’in tacizcisine adli kontrol kararı! Şahsın ilginç ifadesine SABAH ulaştı: Onların güvenliğini sağlıyordum

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM, BURNUNUN DİBİNDEYİM"

Ece Seçkin yaptığı paylaşımda "Yaklaşık dört yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini "Kocam" zanneden şizofreni hastası şahıs, eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime "Seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" içerikli mesajlar atmıştır. İstanbul dışında yaşayan bu şahıs defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen kilometrelerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kabusa çevirmiştir. Gelinen nokta artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir. Şahıs şuan karakoldadır, fakat konunun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır, ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir. Dört yıldır hastalığı nedeniyle kendimizce önlem aldığımız bu durum artık bizim için katlanılmaz bir hal almıştır. Bu kişinin, serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir. Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin" yazdı.

Ece Seçkin’in tacizcisine adli kontrol kararı! Şahsın ilginç ifadesine SABAH ulaştı: Onların güvenliğini sağlıyordum

"KASTEN YARALAMA" SABIKASI VAR
SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; uzaklaştırma kararları bulunan ve tehditlerini sürdüren takıntılı hayran A.U.S. (43), Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez'in şikayeti üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ece Seçkin’in tacizcisine adli kontrol kararı! Şahsın ilginç ifadesine SABAH ulaştı: Onların güvenliğini sağlıyordum

"Kasten Yaralama" suçundan sabıkalı olan A.U.S. yasal işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Ece Seçkin’in tacizcisine adli kontrol kararı! Şahsın ilginç ifadesine SABAH ulaştı: Onların güvenliğini sağlıyordum

"ONLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYORUM"
Öte yandan şüphelinin soruşturma kapsamında alınan ifadesine SABAH ulaştı. 4 yıldır Ece Seçkin ve eşine kabusu yaşatan Ali Uğur S., şoke eden ifadesinde şunları söyledi: "Şahısları sosyal medya üzerinden tanırım. Kendilerine çok defa mesaj attım. Takip ettim. Ben bu şahısların ikisinin de güvenliklerini sağlıyorum. Hasta olduğum konusunda söylenenler de yalan. Hasta değilim. Bu raporu bir miras için aldım"

Ece Seçkin’in tacizcisine adli kontrol kararı! Şahsın ilginç ifadesine SABAH ulaştı: Onların güvenliğini sağlıyordum

BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ
Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şahıs savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği Ali Uğur S.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti.