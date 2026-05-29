Serdar Ortaç arşivin tozlu raflarından çıkardı: Yıl 1995... Ferdi Tayfur ile gençlik yıllarından kalan o kareyi paylaştı!

Ünlü sanatçı Beste Açar, annesi Nur Açar ile babası Kayahan'ın yıllar önce çekilen nikah fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı...

Beste Açar paylaşımına şu notu düşmüştü:

"1968 den... 8 Mart 1973, Ankara Orduevi.Babamın en yokluk zamanlarında ona daha büyük "Kayahan" efsanesi doğmadan yanında olan, yırtık ayakkabılarını sökük elbiselerini, sahne kostümlerini sabahlara kadar dikerek onu "senin harika bir sesin var,çok büyük bir sanatçı olacaksın" diye yüreklendirerek sahnelere gönderen cefakar annem. Boşandıklarında hala 39 yaşında, çok güzel bir kadınken tüm hayatını sadece babamla anılarına , bana ve torunlarına adamış güzel annem. Doğduğumdan beri bir an bile beni bırakmayan canım annem seni çok seviyorum... O en güzel en temiz, çıkarsız duyguların sahibi, onca haksızlığa tek bir kez sesini çıkartmayıp sadece Allah'a havale eden susan...