Serdar Ortaç arşivin tozlu raflarından çıkardı: Yıl 1995... Ferdi Tayfur ile gençlik yıllarından kalan o kareyi paylaştı!

Pop müziğin sevilen ismi Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından takipçilerini adeta zaman tüneline soktu. Ünlü sanatçının kendi arşivinden çıkardığı ve rahmetli usta sanatçı Ferdi Tayfur ile yan yana olduğu 1995 yılına ait o gençlik karesi nostalji rüzgarları estirdi.

Giriş Tarihi: 29.05.2026 16:49
Türk pop müziğinin 90'lı yıllardan bu yana en üretken ve popüler isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları ve buna bağlı olarak gelişen zorlu süreçlerle sık sık magazin gündeminde kendisine yer buluyor.

Yaşadığı MS hastalığı ve hareket kısıtlılığı sebebiyle zor günler geçiren ünlü sanatçı, bu süreçte hayranlarıyla olan bağını koparmamak adına sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanıyor.

Zaman zaman gerçekleştirdiği samimi canlı yayınlar ve sitemkar açıklamalarıyla dikkat çeken Ortaç, bu defa takipçilerini hüzünlü ve bir o kadar da kıymetli bir geçmişe götürdü.

Serdar Ortaç, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden ve tüm Türkiye'yi yasa boğan arabesk müziğin efsane ismi, usta sanatçı Ferdi Tayfur ile yıllar önce çekilen bir fotoğrafını gün yüzüne çıkardı.

Tam anlamıyla bir zaman tüneli niteliği taşıyan ve tam 31 yıl öncesine, uzanan o tarihi karede, Serdar Ortaç'ın henüz kariyerinin ilk yıllarındaki gençlik hali dikkat çekti. Müzik dünyasının iki farklı kutbunu ve iki dev ismini bir araya getiren bu özel paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Ünlü sanatçı Beste Açar, annesi Nur Açar ile babası Kayahan'ın yıllar önce çekilen nikah fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı...

Beste Açar paylaşımına şu notu düşmüştü:

"1968 den... 8 Mart 1973, Ankara Orduevi.Babamın en yokluk zamanlarında ona daha büyük "Kayahan" efsanesi doğmadan yanında olan, yırtık ayakkabılarını sökük elbiselerini, sahne kostümlerini sabahlara kadar dikerek onu "senin harika bir sesin var,çok büyük bir sanatçı olacaksın" diye yüreklendirerek sahnelere gönderen cefakar annem. Boşandıklarında hala 39 yaşında, çok güzel bir kadınken tüm hayatını sadece babamla anılarına , bana ve torunlarına adamış güzel annem. Doğduğumdan beri bir an bile beni bırakmayan canım annem seni çok seviyorum... O en güzel en temiz, çıkarsız duyguların sahibi, onca haksızlığa tek bir kez sesini çıkartmayıp sadece Allah'a havale eden susan...

"BİR AŞK HİKAYESİ"Nİ SANA YAZDI

Babam daha yeni tanınmaya başladığında, evde öyle son dönemlerindeki gibi bir sürü çalışan yok, elleri ile geceler boyu herkese yemek sofraları kuran ve bugün onlardan bile vefasızlık görse de görmezden gelen melek annem... Sen benim üzülmemem için hep 'boşver kızım , hasta olacaksın bu kötü insanlar yüzünden' desen de ben bu sahtekarların, kaçsa da uçsa da peşini bırakmayacağım... Siz gerçektiniz ve bunu babam da bildiği için zaten ayrılığınızdan yıllar yıllar sonra o muhteşem "Bir Aşk Hikayesi"ni sana yazdı.. İyi ki benim annemsin. "

İBRAHİM BÜYÜKAK DA YILLAR ÖNCESİNE AİT BİR FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile şöhreti yakalayan ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile 2018 yılında dünyaevine girmişti. İbrahim Büyükak ve psikolog eşi Nurdan Büyükak, oğulları Aslan Oktay'ın doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Sosyal medyada zaman zaman aile hayatından samimi kareler paylaşan Büyükak, bu kez takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Ünlü oyuncu, eşiyle 2000 yılında çekilen bir fotoğrafı paylaşarak gönderisine "Önce ve sonra… 2000 yılından bu yana" notunu düştü.

Nurdan Beşen Büyükak ise eşinin bu duygusal paylaşımına kayıtsız kalmayarak "Ağlarım" yorumu yaptı.

Çiftin yıllara yayılan aşk hikayesi, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görerek beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

HAKAN PEKER'İN NOSTALJİK PAYLAŞIMI DA ÇOK KONUŞULMUŞTU...

"20 YAŞINDAYIM"

Şimdilerde 65 yaşında olan ünlü şarkıcı, yıllar öncesine ait nostaljik bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü.

Paylaşımın sahibi, bugün 65 yaşında olan ve müzik kariyerinde neredeyse yarım asrı geride bırakan Hakan Peker çıktı.

Ünlü sanatçı, enişteleri ve dayısıyla birlikte yer aldığı kareyi "20 yaşındayım" notuyla yayınladı.

MİNE TUGAY'DAN GEÇMİŞ YOLCULUK

Gülbeyaz'dan 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'ne, 'Öyle Bir Geçer Zaman ki'den fenomen dizi 'Medcezir'e kadar pek çok başarılı yapımda canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan güzel oyuncu Mine Tugay, bu kez kendi geçmişine bir yolculuk yaptı.

Bugün 47 yaşında olan ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle her daim adından söz ettiren Mine Tugay, Instagram hesabından "Anılar" notuyla bir fotoğrafını paylaştı.

Ünlü oyuncunun tozlu raflardan çıkarıp takipçilerinin beğenisine sunduğu o gençlik karesi, kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Sosyal medya kullanıcılarından gelen,"Gülüşün hiç değişmemiş" ve "Zaman senin için durmuş" yorumları, Mine Tugay'ın o meşhur gülüşünün yıllar geçse de aynı kaldığını bir kez daha kanıtladı.

ZAMANDA YOLCULUĞA ÇIKAN DİĞER İSİM: GUPSE ÖZAY!

Oyuncu Barış Arduç'la mutlu bir evlilik sürdüren ve kızı Jan Asya ile keyifli bir aile hayatı olan Gupse Özay, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu, takipçilerini yıllar öncesine götürerek lise dönemine ait bir fotoğrafını paylaştı.

"HEY GİDİ KÜÇÜK GUPSE"

Ünlü oyuncu doğallığıyla dikkat çeken karesine, "Hey gidi.. Küçük Gupse. 2002 mezunları grubunu açıp bizi 4 gündür ortaokul ve lise fotoğraflarıyla nostaljiye boğan dostlara selam" notunu düştü.

Gupse Özay kısa sürede binlerce beğeni gelirken, sosyal medyada "Doğal güzellik" yorumları yağdı.

HANDE KATİPOĞLU

2010-2012 yılları arasında atv ekranlarının vazgeçilmez fenomen dizisi olan 'Yahşi Cazibe', konusuyla izleyicileri ekrana kilitlemişti.

Hakan Yılmaz, Aslıhan Gürbüz, Gökçe Özyol ve Hande Katipoğlu'nun başrol olduğu dizi, final yapmasının ardından ise hala kalplerdeki yerini korumaya devam ediyor.

Deli dolu ve eğlenceli karakteri ile zaman zaman izleyiciyi kızdıran kimi zaman da sevdiren Hande Katipoğlu, gönüllerde farklı bir yer edinmişti.

43 yaşındaki güzel oyuncu şimdilerde ise sosyal medya hesabı üzerinden aktiflik göstererek takipçileriyle iletişim kuruyor.

Hande Katipoğlu son olarak 17 yaşındaki halini sevenlerinin beğenisine sundu.