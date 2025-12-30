Trend
Serdar Ortaç "Ben yürüttüm" dedi, "Annemin parası yok" diyen çocuğun sözü yürek burktu... İşte 2025 yılında hafızalarda kalan laflar!
Kimi zaman bir pankartta, kimi zaman bir canlı yayında söylenen tek bir cümle gündemin seyrini değiştirdi. 2025 yılı boyunca ekranlardan sokaklara, stüdyolardan sosyal medyaya uzanan bu sözler kimi güldürdü, kimi düşündürdü, kimi de yürek burktu. Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ, yılın hafızalara kazınan laflarını sizler için derledi!
Giriş Tarihi: 30.12.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:47