Serdar Ortaç "Ben yürüttüm" dedi, "Annemin parası yok" diyen çocuğun sözü yürek burktu... İşte 2025 yılında hafızalarda kalan laflar!

Kimi zaman bir pankartta, kimi zaman bir canlı yayında söylenen tek bir cümle gündemin seyrini değiştirdi. 2025 yılı boyunca ekranlardan sokaklara, stüdyolardan sosyal medyaya uzanan bu sözler kimi güldürdü, kimi düşündürdü, kimi de yürek burktu. Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ, yılın hafızalara kazınan laflarını sizler için derledi!

Giriş Tarihi: 30.12.2025 11:45 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:47
Bazen bir canlı yayında kurulan cümle, bazen gündelik hayatta söylenen kısa bir söz günün en çok konuşulan anına dönüştü.

2025 yılı boyunca ekranlardan sokaklara, sosyal medyadan stüdyolara kadar uzanan bu ifadeler dikkat çekti.

İşte yıl boyunca hafızalarda kalan o sözler…

-Ankara'daki down sendromlu çocuğun alınmadığı oyun merkezinde bir çocuk pankart açtı: "Oynatmadığınız arkadaşım özel çocuk. Asıl hasta sizsiniz."

-Serdar Ortaç, şarkılarının birbirine benzediği eleştirisini Haber Global'de şöyle yanıtladı: "Benzemezse başka bir yerden yürütmüşümdür."

-Esra Erol'daki ilginç diyalog: Kocasını terk edip başka bir adama kaçan kadın, ondan da ayrılmış ve pişman olmuş. Esra soruyor: "Buraya neden geldin?" Kadının cevabı: "Rezil olmak için..."

-Yanan evden güçlükle kurtarılan çocuk: "Ne olur beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok!.."

-Kanal D Haber'deki spor mağazası sahibinin sözleri: "Beyzbol sopası alan çok ama topunu alan yok..."

-Fransa'daki bir kilisenin kapısında şöyle yazıyor: "Bu kiliseye girdiğinizde muhtemelen Tanrı'nın sesini duyacaksınız ama ona telefonla ulaşamazsınız. Telefonunuzu kapattığınız için teşekkür ederiz. Eğer onu görmek isterseniz, aracınızı sürerken mesaj atabilirsiniz."

-"Benim adıma sizden para, kontör filan isteyen olursa verin lütfen. Beni elin dolandırıcısına mahcup etmeyin." (Sosyal medyadan)