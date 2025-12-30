Serdar Ortaç "Ben yürüttüm" dedi, "Annemin parası yok" diyen çocuğun sözü yürek burktu... İşte 2025 yılında hafızalarda kalan laflar!

-Fransa'daki bir kilisenin kapısında şöyle yazıyor: "Bu kiliseye girdiğinizde muhtemelen Tanrı'nın sesini duyacaksınız ama ona telefonla ulaşamazsınız. Telefonunuzu kapattığınız için teşekkür ederiz. Eğer onu görmek isterseniz, aracınızı sürerken mesaj atabilirsiniz."