Serdar Ortaç ile 31 yıl önce çektiği kliple hafızalara kazınmıştı...İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı! "Bana hala ‘Karabiberim’ diyorlar"

Oyuncu İlknur Soydaş, uzun bir aradan sonra Nişantaşı'nda görüntülendi.

Sokakta karşılaştığı insanların kendisine hâlâ 'Karabiberim' diye seslendiğini belirten oyuncu, şöyle devam etti:

"Serdar olsun, ben olayım, gurur duyuyorum. İnsanlar beni ailesinden biri olarak benimsedi. Bu benim hoşuma gidiyor."