Serdar Ortaç ile 31 yıl önce çektiği kliple hafızalara kazınmıştı...İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı! "Bana hala ‘Karabiberim’ diyorlar"

Oyuncu İlknur Soydaş, uzun bir aradan sonra Nişantaşı'nda görüntülendi. Serdar Ortaç ile 31 yıl önce çektiği 'Karabiberim' klibiyle hafızalara kazınan Soydaş, o dönemin hâlâ unutulmaz olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 15.11.2025 09:07 Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 09:09
İlknur Soydaş, Serdar Ortaç'ın Karabiber adlı şarkısının klibinde göbeğinden zeytin yedirerek 90'lara damga vurmuştu. Klibin ardından eski manken ve oyuncu İlknur Soydaş, adeta sırra kadem basmıştı.

Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel İlknur Soydaş, nam-ı diğer 'Karabiberim' iş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra camiadan elini eteğini çekmişti.

Oyuncu İlknur Soydaş, uzun bir aradan sonra Nişantaşı'nda görüntülendi.

Sokakta karşılaştığı insanların kendisine hâlâ 'Karabiberim' diye seslendiğini belirten oyuncu, şöyle devam etti:

"Serdar olsun, ben olayım, gurur duyuyorum. İnsanlar beni ailesinden biri olarak benimsedi. Bu benim hoşuma gidiyor."

Şimdilerde 48 yaşında olan İlknur Soydaş, geçirdiği estetik operasyonlarla oldukça değişti.

Yıllar sonra ortaya çıkan İlknur Soydaş güzelliği ile de adeta genç kızlara taş çıkardı.

Instagram halleri dikkat çeken İlknur Soydaş'ın düzgün fiziği övgüler topluyor.

Soydaş için "Hala 18'liksin" yorumları yapıldı.

Günlük hayatından paylaşımlarda bulunan İlknur Soydaş'a beğeni ve yorum yağıyor.

İlknur Soydaş geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile 'Karabiber' lakabına şu sözlerle isyan etmişti:

"Ben Karabiberim şarkısının klibiyle var olmadım Birçok dizi ve filmde oynadım. Ama sürekli Karabiber olarak anılıyorum."

"Resmen üzerime yapıştı. Yanlış anlaşılmasın 'Karabiberim' klibinde oynadığım için rahatsız değilim ama başka bir sürü projem var... Bu arada setleri çok özledim."

Klipte zeytin sahnesiyle çok konuşulan İlknur Soydaş, yıllar sonra gelen bir itirafta bulundu.

Soydaş, Serdar Ortaç'ı çok sevdiği için klipten para almadığını söyledi.

Soydaş, Serdar Ortaç'a olan sevgisini "Ben Serdar'ı çok severim. 'Karabiber' klibinden para almadım" açıklamasıyla dile getirdi.

