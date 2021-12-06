Trend Galeri Trend Magazin Serdar Ortaç o iddialara tepki gösterdi ‘Chloe ile artık diyaloğum yok’

Serdar Ortaç o iddialara tepki gösterdi ‘Chloe ile artık diyaloğum yok’

Serdar Ortaç, tüm gelirinin borçlarına gittiğini ve kendisine sadece geçinebilecek kadar bir tutar kaldığını dile getirdi. Serdar Ortaç, "Tek başıma bir adamım. Zaten iki lokma bir şey yiyorum. Paraya doydum. Hepinizin hayatı boyunca bir arada göremeyeceği parayı, ben bir günde kazandım. Ama hâlâ eşek gibi çalışıyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 06.12.2021 07:42 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 07:59 PAYLAŞ