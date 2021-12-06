Serdar Ortaç o iddialara tepki gösterdi ‘Chloe ile artık diyaloğum yok’

Serdar Ortaç, tüm gelirinin borçlarına gittiğini ve kendisine sadece geçinebilecek kadar bir tutar kaldığını dile getirdi. Serdar Ortaç, "Tek başıma bir adamım. Zaten iki lokma bir şey yiyorum. Paraya doydum. Hepinizin hayatı boyunca bir arada göremeyeceği parayı, ben bir günde kazandım. Ama hâlâ eşek gibi çalışıyorum" dedi.
Serdar Ortaç, konser verdiği Yeni Gazino'da eski eşi Chloe Loughnan'ın evine icra göndermesiyle ilgili "Gelişmeleri basından takip ediyorum.
Diyaloğumuz yok. Evime haciz koydurdu, daha ne diyeyim" diye konuştu.
Serdar Ortaç, borçlarının silindiği haberlerine de açıklık getirdi: "Hayır, böyle bir şey yok.
Evim vardı, ipotek ettirdim. Ahmet'e, Mehmet'e ne muamele yapılıyorsa bana da o yapıldı.
Kim kimin borcunu siliyor bu devirde? Benim ne ayrıcalığım var ki? Borcum azaldı ama eşek gibi çalışıyorum. Borçla uyumaktan çok sıkıldım."