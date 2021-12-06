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Serdar Ortaç o iddialara tepki gösterdi ‘Chloe ile artık diyaloğum yok’

Serdar Ortaç, tüm gelirinin borçlarına gittiğini ve kendisine sadece geçinebilecek kadar bir tutar kaldığını dile getirdi. Serdar Ortaç, "Tek başıma bir adamım. Zaten iki lokma bir şey yiyorum. Paraya doydum. Hepinizin hayatı boyunca bir arada göremeyeceği parayı, ben bir günde kazandım. Ama hâlâ eşek gibi çalışıyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 06.12.2021 07:42 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 07:59
Serdar Ortaç o iddialara tepki gösterdi ‘Chloe ile artık diyaloğum yok’

Serdar Ortaç, konser verdiği Yeni Gazino'da eski eşi Chloe Loughnan'ın evine icra göndermesiyle ilgili "Gelişmeleri basından takip ediyorum.

Serdar Ortaç o iddialara tepki gösterdi ‘Chloe ile artık diyaloğum yok’

Diyaloğumuz yok. Evime haciz koydurdu, daha ne diyeyim" diye konuştu.

Serdar Ortaç o iddialara tepki gösterdi ‘Chloe ile artık diyaloğum yok’

Serdar Ortaç, borçlarının silindiği haberlerine de açıklık getirdi: "Hayır, böyle bir şey yok.

Serdar Ortaç o iddialara tepki gösterdi ‘Chloe ile artık diyaloğum yok’

Evim vardı, ipotek ettirdim. Ahmet'e, Mehmet'e ne muamele yapılıyorsa bana da o yapıldı.

Serdar Ortaç o iddialara tepki gösterdi ‘Chloe ile artık diyaloğum yok’

Kim kimin borcunu siliyor bu devirde? Benim ne ayrıcalığım var ki? Borcum azaldı ama eşek gibi çalışıyorum. Borçla uyumaktan çok sıkıldım."

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