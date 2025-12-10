Trend
Serdar Ortaç telefon dolandırıcılarının hedefinde! "Kendi sesimle beni dolandırmaya çalıştılar"
Serdar Ortaç, bu kez sahne şovlarıyla değil, yaşadığı inanılmaz bir dolandırıcılık girişimiyle gündeme geldi! Ünlü şarkıcı, galada kahkahalar eşliğinde anlattığı olayda, telefonun ucundaki kişinin kendi sesiyle kendisini aradığını açıkladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.12.2025 06:47
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 06:49