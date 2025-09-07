Trend
Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibiyle ün kazanmıştı! 48 yaşındaki İlknur Soydaş'ın son hali şoke etti: "Hala 18'liksin"
'Karabiberim' şarkısıyla 90'lı yılları kasıp kavuran Serdar Ortaç, klibiyle de bir o kadar dillere dolanmıştı. Klipte göbeğinden üzüm yediği İlknur Soydaş'ın yıllar sonraki hali ortaya çıktı! 48 yaşındaki Soydaş sevenlerinden çok sayıda, "Hala 18'liksin' yorumları aldı...
Giriş Tarihi: 07.09.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 11:22