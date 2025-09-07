Trend Galeri Trend Magazin Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibiyle ün kazanmıştı! 48 yaşındaki İlknur Soydaş'ın son hali şoke etti: "Hala 18'liksin"

Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibiyle ün kazanmıştı! 48 yaşındaki İlknur Soydaş'ın son hali şoke etti: "Hala 18'liksin"

'Karabiberim' şarkısıyla 90'lı yılları kasıp kavuran Serdar Ortaç, klibiyle de bir o kadar dillere dolanmıştı. Klipte göbeğinden üzüm yediği İlknur Soydaş'ın yıllar sonraki hali ortaya çıktı! 48 yaşındaki Soydaş sevenlerinden çok sayıda, "Hala 18'liksin' yorumları aldı...

Giriş Tarihi: 07.09.2025 11:20 Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 11:22
Serdar Ortaç’ın ’Karabiberim’ klibiyle ün kazanmıştı! 48 yaşındaki İlknur Soydaş’ın son hali şoke etti: Hala 18’liksin

İlknur Soydaş, Serdar Ortaç'ın Karabiber adlı şarkısının klibinde göbeğinden zeytin yedirerek 90'lara damga vurmuştu. Klibin ardından eski manken ve oyuncu İlknur Soydaş, adeta sırra kadem basmıştı.

Serdar Ortaç’ın ’Karabiberim’ klibiyle ün kazanmıştı! 48 yaşındaki İlknur Soydaş’ın son hali şoke etti: Hala 18’liksin

Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel İlknur Soydaş, nam-ı diğer 'Karabiberim' iş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra camiadan elini eteğini çekmişti.

Serdar Ortaç’ın ’Karabiberim’ klibiyle ün kazanmıştı! 48 yaşındaki İlknur Soydaş’ın son hali şoke etti: Hala 18’liksin

Şimdilerde 48 yaşında olan İlknur Soydaş, geçirdiği estetik operasyonlarla oldukça değişti.

Serdar Ortaç’ın ’Karabiberim’ klibiyle ün kazanmıştı! 48 yaşındaki İlknur Soydaş’ın son hali şoke etti: Hala 18’liksin

Yıllar sonra ortaya çıkan İlknur Soydaş güzelliği ile de adeta genç kızlara taş çıkardı.

Serdar Ortaç’ın ’Karabiberim’ klibiyle ün kazanmıştı! 48 yaşındaki İlknur Soydaş’ın son hali şoke etti: Hala 18’liksin

Instagram halleri dikkat çeken İlknur Soydaş'ın düzgün fiziği övgüler topluyor.

Serdar Ortaç’ın ’Karabiberim’ klibiyle ün kazanmıştı! 48 yaşındaki İlknur Soydaş’ın son hali şoke etti: Hala 18’liksin

Soydaş için "Hala 18'liksin" yorumları yapıldı.

Serdar Ortaç’ın ’Karabiberim’ klibiyle ün kazanmıştı! 48 yaşındaki İlknur Soydaş’ın son hali şoke etti: Hala 18’liksin

Günlük hayatından paylaşımlarda bulunan İlknur Soydaş'a beğeni ve yorum yağıyor.

Serdar Ortaç’ın ’Karabiberim’ klibiyle ün kazanmıştı! 48 yaşındaki İlknur Soydaş’ın son hali şoke etti: Hala 18’liksin

İlknur Soydaş geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile 'Karabiber' lakabına şu sözlerle isyan etmişti:

Serdar Ortaç’ın ’Karabiberim’ klibiyle ün kazanmıştı! 48 yaşındaki İlknur Soydaş’ın son hali şoke etti: Hala 18’liksin

"Ben Karabiberim şarkısının klibiyle var olmadım Birçok dizi ve filmde oynadım. Ama sürekli Karabiber olarak anılıyorum."

Serdar Ortaç’ın ’Karabiberim’ klibiyle ün kazanmıştı! 48 yaşındaki İlknur Soydaş’ın son hali şoke etti: Hala 18’liksin

"Resmen üzerime yapıştı. Yanlış anlaşılmasın 'Karabiberim' klibinde oynadığım için rahatsız değilim ama başka bir sürü projem var... Bu arada setleri çok özledim."

Serdar Ortaç’ın ’Karabiberim’ klibiyle ün kazanmıştı! 48 yaşındaki İlknur Soydaş’ın son hali şoke etti: Hala 18’liksin

Klipte zeytin sahnesiyle çok konuşulan İlknur Soydaş, yıllar sonra gelen bir itirafta bulundu.

Serdar Ortaç’ın ’Karabiberim’ klibiyle ün kazanmıştı! 48 yaşındaki İlknur Soydaş’ın son hali şoke etti: Hala 18’liksin

Soydaş, Serdar Ortaç'ı çok sevdiği için klipten para almadığını söyledi.

Serdar Ortaç’ın ’Karabiberim’ klibiyle ün kazanmıştı! 48 yaşındaki İlknur Soydaş’ın son hali şoke etti: Hala 18’liksin

Soydaş, Serdar Ortaç'a olan sevgisini "Ben Serdar'ı çok severim. 'Karabiber' klibinden para almadım" açıklamasıyla dile getirdi.

Serdar Ortaç’ın ’Karabiberim’ klibiyle ün kazanmıştı! 48 yaşındaki İlknur Soydaş’ın son hali şoke etti: Hala 18’liksin
Serdar Ortaç’ın ’Karabiberim’ klibiyle ün kazanmıştı! 48 yaşındaki İlknur Soydaş’ın son hali şoke etti: Hala 18’liksin