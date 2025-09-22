Sergi açılışında ‘medeni’ buluşma! Sosyetik ismin eski sevgilisi ve yeni eşi bir araya geldi
İstanbul Bienali ile eş zamanlı açılan sergi, sanat kadar davetlileriyle de gündem oldu. Düzenlenen açılışta galerinin sahibi Murat Pilevneli'yle birlikte bir dönem birlikte olduğu Aslı Pamir ev sahipliği yaptı. Açılışa katılanlar arasında kısa süre önce evlendiği Senem Özgeren Pilevneli de bulunuyordu. Aynı davette Pilevneli'nin eski eşi ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın da sevgilisiyle katılması, açılışa damga vurdu.
Giriş Tarihi: 22.09.2025 06:57