Sergi açılışında ‘medeni’ buluşma! Sosyetik ismin eski sevgilisi ve yeni eşi bir araya geldi

Davette, Pilevneli'nin eski sevgilisi ile yeni eşinin bir araya gelmesini konuşulurken içeri ünlü oyuncu Tuba Ünsal girdi. Murat Pilevneli'nin 2010 ile 2012 arasında evli kaldığı ve çocuğunun annesi olan eski eşi Tuba Ünsal'ın da davetlilerin arasına katılmasıyla sergi açılışı iyice ilginç hale geldi. Daha da ilginci, Tuba Ünsal'ın davete, sevgilisi Emir Ulusoy ile gelmesiydi! Dolayısıyla davette, sanattan çok eski sevgili, eski eş ve yeni eşin bir araya gelmesi konuşuldu. Birçok konuk "İşte medeniyet bu" derken bazıları da bu durumu şaşkınlıkla izledi!