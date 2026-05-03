Serkan Kaya Funda Arar'ı yere göğe sığdıramadı! "Sahnelere her zaman o yakışır"

Ünlü şarkıcı Serkan Kaya'nın sahne aldığı geceye katılan ünlü sanatçı Funda Arar, hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Kaya, meslektaşını yere göğe sığdıramayarak iltifat yağmuruna tuttu...

Giriş Tarihi: 03.05.2026 07:32
Önceki akşam Funda Arar, eşi Febyo Taşel ile Serkan Kaya'nın sahne aldığı geceye katıldı.

Serkan Kaya, sahnede Funda Arar'ı "Pırıl pırıl bir ses, onlarca şarkısı meşhur olmuştur. Sahnelere her zaman o yakışır" sözleriyle anons ederek sahneye davet etti.

Geceye damga vuran Arar, 'Seni Yazdım Kalbime'yi seslendirdikten sonra 'Yak Gel' şarkısında ikili birlikte düet yaptı.

Funda Arar da geçtiğimiz günlerde KKTC'deki bir otelde sevenleriyle buluşmuştu. 60'lardan esinlenerek hazırlanan siyah elbisesi ve aksesuarlarıyla dikkat çeken Arar, yaklaşık 2 saat kaldığı sahnede sevilen eserlerini seslendirmişti.

'ALBÜM ZAMANI GELDİ'
Konser öncesi habercilerle bir araya gelen Arar, yeni albüm hazırlığında olduğunu söyledi. Arar, "9-10 şarkı olacak. Ben daha önce hep single tarzında gittim. Çok talep var, zaten istiyordum artık, albüm zamanı geldi bana göre de. Albümün tadı da başka oluyor... Aranjeleri eşim Febyo yapıyor. Sağlam şarkılar geliyor" demişti.

Funda Arar, hayatın her alanına giren yapay zeka hakkında ise şunları söyledi: "Yapay zeka bana korkutucu geliyor. Çünkü bazı şeylerin ele alınması lazım. Yasalarla birtakım düzenlemeler gerekli. Bazı şeyler iyiye gitmiyor. Bazı meslekler tamamen kaybolabilir. Bu da kötü sonuçlar doğurur." Öte yandan Arar, şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğa da göz kırptı. Komedi bir film ya da dizide rol almak istediğini dile getiren Arar, "Komedi çok isterim. Bayılıyorum. Bana uygun olursa, yapabileceğime inanırsam olabilir" diye konuşmuştu.

"Yak Gel", "Senden Öğrendim", "Rum Havası" ve "Al Sevgilim" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Funda Arar, yıllardır sahnelerde sergilediği başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da hayranlarından beğeni toplayan isimler arasında.

Türk pop müziğinin güçlü ve sevilen sesi Funda Arar, son olarak magazin gündemine bomba gibi düşen bir açıklamaya imza atmıştı. Sanat dünyasının asil duruşuyla takdir toplayan ismi, dijital dünyanın vitrin hayatlarına karşı sessizliğini bozdu. Sosyal medya platformlarındaki tekdüzeleşen içeriklerden dert yanan Arar, adeta isyan bayrağını çekti.

Samimi açıklamasında, "Sosyal medyadan bıkkınlık geldi. Hep aynı şeyler," diyerek genel bir yorgunluğu dile getiren ünlü sanatçı, sözlerini sakınmadı.

İnsanların sürekli konum ve yemek paylaşmasını eleştiren Arar, "Buradayım, şuradayım, bunu yedim, şunu içtim… Eee tamam ne yapalım yani?" sözleriyle tepkisini net bir şekilde ortaya koydu.

Sanal dünyanın yapaylığından ve içerik kirliliğinden sıkıldığını vurgulayan Funda Arar'ın bu dobra çıkışı, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Arar, bu sözleriyle gösteriş odaklı paylaşımlardan bunalan pek çok takipçisinin de tercümanı olmuş gibi görünüyor.

AJDA PEKKAN'A HAYRANLIĞINI DİLE GETİRMİŞTİ

Funda Arar, kendisi için Ajda Pekkan'ın çok özel bir isim olduğunu açıkladı:

"Hiçbirimiz Ajda Pekkan olamayız. O başka bir şey. Allah ona sağlıklı uzun ömürler versin. O bizim idolümüz. Bu yaşta, bu enerji. Bence yaşı da yok Ajda Hanım'ın. Her zaman güzel, bakımlı ve genç."

RAKAMLAR YANLIŞ
ARAR, sanatçıların Kıbrıs konserlerinden astronomik rakam aldığına dair iddiaları ise reddetti: "Piyasada konuşulan rakamlar doğru değil. Ayrıca ödenen paralar sadece sanatçıya gitmiyor.

Ses, ışık, sahne, tesisat, orkestra, konaklama, yol ücreti, lojistik ve transfer gibi bir sürü gider kalemi var. Sanki konser ücretlerini sadece sanatçı alıyormuş gibi bir algı var, bu çok yanlış!"

Öte yandan Arar, 2004 yılında müzisyen Febyo Taşel ile evlenmişti. 21 yıldır süren mutlu evliliğiyle örnek gösterilen ünlü sanatçı, evliliğe dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Daha önce Arar, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken "Koç burcu olarak çok romantik sayılmam, eşim benden daha romantik" diyen sanatçı, bu kez ilişkilerin zorluklarına dikkat çekmişti.

Arar bu sefer de uzun soluklu evliliğin püf noktalarını anlattı.

Funda Arar, "Hızlı tüketim çağındayız, aşklar da uzun ömürlü sürmüyor. Evlenenler hemen boşanıyor, kimse birbirini çekmek istemiyor. Halbuki evlilik emek ister. O kararı verdiysen bu emeği vermen ve anlayış göstermen lazım. Çocukla beraber idaresi daha da zorlaşıyor. Bizim de zaman zaman aile saadetimizin bozulduğu oluyor ama idare etmezsen hiçbir evlilik yürümez. Hayat toz pembe değil ki evlilikler toz pembe olsun. Fikir ayrılıkları, tartışmalar muhakkak olacaktır. Ama her seferinde 'toparladım gidiyorum' denirse hiçbir evlilik yürümez. Önemli olan tatlı tatlı barışabilmek" dedi.

Sözleriyle gerçekçi bir bakış açısı sunan Funda Arar, hem sahnedeki başarıları hem de özel hayatındaki istikrarlı duruşuyla hayranlarından tam not aldı.

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken bir diğer çift de Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül. İkili ilk kez 2013 yılında yayınlanan "Fatih Harbiye" dizisinin setinde bir araya geldi. Dizide partner olan çiftin kamera arkasındaki uyumu kısa sürede gerçek hayata da yansıdı.

Kadir Doğulu, Neslihan'ı ilk gördüğü anda "çarpıldığını" dile getirirken, Atagül ise eşine dair ilk izlenimlerini, "Merhameti, vicdanı, set ekibiyle kurduğu uyum ve disiplini beni çok etkilemişti" sözleriyle anlatıyor. Ancak ikisinin de kabul ettiği gibi, bu aşkın ilk adımını atan taraf Neslihan oldu.

HER ŞEY BİR MASAJLA BAŞLADI!

Doğulu, o günleri "Etrafında pervane gibi dolanıyordum, sonra kendimi toparladım ve uzaktan gözlemlemeye başladım. Bir gün çok yorgundum, koltukta oturuyordum, Neslihan omzuma ve boynuma masaj yaptı. İşte o an tamamen bitmiştim" diyerek hatırlıyor. Atagül ise bu anı "Aslında ilk ben tavladım" diyerek doğruluyor.

Tanışmalarının ardından ilişkileri hızla ciddileşen çift, 2016 yılında görkemli bir düğünle evlenerek hayatlarını birleştirdi. O günden bu yana hem özel yaşamlarında hem de iş hayatlarında birbirlerine verdikleri destekle örnek bir çift olarak anılıyorlar.

Bugün hâlâ aşklarını ilk günkü heyecanla sürdüren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun hikâyesi, bir dizide başlayan ve gerçeğe dönüşen bir masal olarak hafızalarda yer ediyor.

SETTE BAŞLAYAN BİR DİĞER AŞK: ÖZGE GÜREL VE SERKAN ÇAYOĞLU

Türk televizyonunun en gözde çiftlerinden Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, aşklarını 2022 yılında İtalya'da yaptıkları romantik düğünle ölümsüzleştirmişti. Ancak bu masalsı evliliğin başlangıcı çok daha eskiye, 2014 yılına uzanıyor. İkilinin yolları, o dönem milyonları ekran başına kilitleyen Kiraz Mevsimi dizisinin setinde kesişmişti.

Yıllar geçse de birbirlerine duydukları sevgi hiç eksilmedi. Çift, verdikleri röportajda aşklarının perde arkasını anlattı.