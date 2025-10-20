Trend Galeri Trend Magazin Serkan Keskin'in oğlunun 40'ı çıktı! "Babalık hissiyatı da geldi"

Serkan Keskin'in 40 günlük oğlu Güneş, babalık heyecanını doruklara çıkardı. Keskin, hem mutluluğunu hem de minik oğluyla kurduğu özel bağı anlattı.

Giriş Tarihi: 20.10.2025 08:54
Serkan Keskin, önceki gün Kuruçeşme'deki bir benzin istasyonunda görüntülendi.

Keskin 40 günlük bebeği Güneş için "Her şey çok güzel. 40'ı çıktı. Büyüyor, iyiyiz. Eşim Meriç (Aral) de çok iyi. Babalık hissiyatı da geldi. Güzel bir şey ya, anne kadar hızlı bağ kurulmasa da babayla da özel bir bağ oluyor" dedi.

Keskin, basın mensuplarının "Kime benziyor?" sorusuna ise, "Kimisi bana benzetiyor. Kimisi de Meriç'e" diye cevap verdi.

Oyuncu Meriç Aral, 'Medcezir' dizisinde 'Hande' karakterini canlandırarak hafızlara kazınmıştı. Kariyeri ile dikkatleri çeken Meriç Aral, geçen sene Eylül ayında 5 yıllık aşkı ve meslektaşı Serkan Keskin ile nikah masasına oturmuştu.

Yakın çevrelerinin katıldığı görkemli düğünleriyle magazin gündeminde yer alan çift ortaya atılan bir iddiayla ilgi odağı olmuştu. Oynadığı diziden ayrılma kararı alan Meriç Aral'ın, hamile olduğu iddia edilmişti.

Hamile iddialarını doğrulayan Aral, bebeğinin cinsiyetinin de erkek olduğunu açıklamıştı.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Ünlü çiftten mutlu haber geldi.

OĞULLARINA KAVUŞTULAR

Ünlü çiftin oğulları dünyaya geldi.

İSMİNİ NE KOYDULAR?

Ünlü çift oğullarına 'Güneş' adını verdi.

"HEMEN YANINA GİTMEK İSTİYORUM"

Ünlü oyuncu Serkan Keskin, "İnanılmaz hiç tarif edemeyeceğim, daha önce hiç bilmediğim bir duygu, yaşamadığım bir mutluluk. Sezaryan doğum olmak zorunda kaldı. Acayip bir şey. Şu an bile buraya geldim ama hemen yanına gitmek istiyorum" diye konuşmuştu.

Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Hastanede ilk kez baba olmanın heyecanını yaşayan ve gazetecilere röportaj veren Serkan Keskin, bugün yine gittiği bir mekanda gazeteciler tarafından görüntülendi.

BABA OLMAYI ANLATTI

Gazeteciler ünlü oyuncuya baba olmanın nasıl bir his olduğunu sordu.

"18 GÜN SONRA İLK DEFA..."

Ünlü oyuncu Serkan Keskin, "18 gün sonra ilk defa yemek yemeğe çıktım. Çok güzel bir duygu. Hemen de eve gitmek istiyorum. Bebeğin altını değiştirmeyi öğrendim, zaten başka çaren yok. Yardımlaşıyoruz. Birimizin uyuması, birimizin de bakması lazım. Anneye yardım olsun diye her şeyi yapmaya çalışıyorum. Gece nöbetleri mama annede olduğu için annede" ifadelerini kullandı.

