Serkan Keskin'in oğlunun 40'ı çıktı! "Babalık hissiyatı da geldi"

Keskin 40 günlük bebeği Güneş için "Her şey çok güzel. 40'ı çıktı. Büyüyor, iyiyiz. Eşim Meriç (Aral) de çok iyi. Babalık hissiyatı da geldi. Güzel bir şey ya, anne kadar hızlı bağ kurulmasa da babayla da özel bir bağ oluyor" dedi.