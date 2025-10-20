Serkan Keskin'in oğlunun 40'ı çıktı! "Babalık hissiyatı da geldi"

Serkan Keskin, önceki gün Kuruçeşme'deki bir benzin istasyonunda görüntülendi. Keskin 40 günlük bebeği Güneş için 'Her şey çok güzel. 40'ı çıktı. Büyüyor, iyiyiz. Eşim Meriç (Aral) de çok iyi. Babalık hissiyatı da geldi. Güzel bir şey ya, anne kadar hızlı bağ kurulmasa da babayla da özel bir bağ oluyor' dedi. Keskin, basın mensuplarının 'Kime benziyor?' sorusuna ise, 'Kimisi bana benzetiyor. Kimisi de Meriç'e' diye cevap verdi. Oyuncu Meriç Aral, 'Medcezir' dizisinde 'Hande' karakterini canlandırarak hafızlara kazınmıştı. Kariyeri ile dikkatleri çeken Meriç Aral, geçen sene Eylül ayında 5 yıllık aşkı ve meslektaşı Serkan Keskin ile nikah masasına oturmuştu. Yakın çevrelerinin katıldığı görkemli düğünleriyle magazin gündeminde yer alan çift ortaya atılan bir iddiayla ilgi odağı olmuştu. Oynadığı diziden ayrılma kararı alan Meriç Aral'ın, hamile olduğu iddia edilmişti. Hamile iddialarını doğrulayan Aral, bebeğinin cinsiyetinin de erkek olduğunu açıklamıştı. MÜJDELİ HABER GELDİ Ünlü çiftten mutlu haber geldi. OĞULLARINA KAVUŞTULAR Ünlü çiftin oğulları dünyaya geldi. İSMİNİ NE KOYDULAR? Ünlü çift oğullarına 'Güneş' adını verdi. 'HEMEN YANINA GİTMEK İSTİYORUM' Ünlü oyuncu Serkan Keskin, 'İnanılmaz hiç tarif edemeyeceğim, daha önce hiç bilmediğim bir duygu, yaşamadığım bir mutluluk. Sezaryan doğum olmak zorunda kaldı. Acayip bir şey. Şu an bile buraya geldim ama hemen yanına gitmek istiyorum' diye konuşmuştu. Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi! GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI Hastanede ilk kez baba olmanın heyecanını yaşayan ve gazetecilere röportaj veren Serkan Keskin, bugün yine gittiği bir mekanda gazeteciler tarafından görüntülendi. BABA OLMAYI ANLATTI Gazeteciler ünlü oyuncuya baba olmanın nasıl bir his olduğunu sordu. '18 GÜN SONRA İLK DEFA...' Ünlü oyuncu Serkan Keskin, '18 gün sonra ilk defa yemek yemeğe çıktım. Çok güzel bir duygu. Hemen de eve gitmek istiyorum. Bebeğin altını değiştirmeyi öğrendim, zaten başka çaren yok. Yardımlaşıyoruz. Birimizin uyuması, birimizin de bakması lazım. Anneye yardım olsun diye her şeyi yapmaya çalışıyorum. Gece nöbetleri mama annede olduğu için annede' ifadelerini kullandı. İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri... CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK SİNEM KOBAL- KENAN İMİRZALIOĞLU ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN İDO TATLISES-YASEMİN ŞEFKATLİ BEREN SAAT- KENAN DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU İPEK FİLİZ YAZICI- UFUK BEYDEMİR TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ FEDON VE EŞİ