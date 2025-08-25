Trend Galeri Trend Magazin Servet konağın başına bela oldu!

Servet konağın başına bela oldu!

atv'nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir'e ait olan hüzünlü komedi dizisi Aile Saadeti, yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek.

Giriş Tarihi: 25.08.2025 07:15
Saadet Konağı'nda heyecan ve belirsizlik dolu günler yaşanır.

Murat, geçirdiği kriz sonrası gözünü hastanede açar.

Kleopatra'nın hazinesini çeyiz sandığında saklayan aile üyeleri, sevinçlerini paylaşırlarken altınları nasıl paraya çevireceklerini planlamaya başlarlar.

Fakat işin içine tarihi eser kaçakçılığı riski ve hazinenin peşinde olduğu söylenen gölge kişiler girmesi herkesi tedirgin eder.

Avukat Fikri'nin ani ölümü herkesi derinden sarsar.

Fikri'nin intihar ettiğine inanmayan Tekin, gerçeği ortaya çıkarmak için Fikri'nin geride bıraktığı kaseti izlemeye başlar.

Bir yandan da Ada ile arasını düzeltmeye çalışırken geçmişle de hesaplaşmaya başlar.

Aile içinde kimin gölge olabileceğine dair şüpheler ortaya çıkar.

Gözler Selim ve Ada'ya çevrilir. Öte yandan Selim ve Maya arasındaki ilişki ilerlerken Maya, Selim'e kendini kanıtlama fırsatı sunar.

Gönül ve Murat arasında ise duygusal yakınlaşma ilerler. Altınları eritip satma planı yapılırken atölye sahibi onların planlarını öğrenir ve aileye bir teklifte bulunur.

Hazine artık sadece bir servet değil konak için neredeyse bir beladır.

Aile Saadet, yeni bölümüyle bu akşam atv'de!