Servetinde 20 evi olduğu iddia edilmişti! Özcan Deniz'in avukatı açıklama yaptı: "Cezai süreç başlatılacak"
Ailesinde yaşadığı problemlerle magazin gündeminde sıkça yer alan Özcan Deniz'in servetiyle ilgili bir iddia ortaya atılmıştı. 20'ye yakın evi olduğu söylenen Özcan Deniz, avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 14.12.2025 10:38