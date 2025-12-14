Trend Galeri Trend Magazin Servetinde 20 evi olduğu iddia edilmişti! Özcan Deniz'in avukatı açıklama yaptı: "Cezai süreç başlatılacak"

Servetinde 20 evi olduğu iddia edilmişti! Özcan Deniz'in avukatı açıklama yaptı: "Cezai süreç başlatılacak"

Ailesinde yaşadığı problemlerle magazin gündeminde sıkça yer alan Özcan Deniz'in servetiyle ilgili bir iddia ortaya atılmıştı. 20'ye yakın evi olduğu söylenen Özcan Deniz, avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bir emlakçının ev turu sırasında, Özcan Deniz'in 20'ye yakın gayrimenkule sahip olduğunu söylemesi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Bu sözleri yalanlayan ünlü şarkıcı, sosyal medyada yayılan videolarla ilgili hukuki süreç başlattı.

Deniz'in avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, iddiaların gerçek dışı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkil sayın Özcan Deniz hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya platformları ve basın organlarında paylaşılan videolarda, müvekkilin isim ve şöhreti kullanılarak gerçeğe aykırı, yanıltıcı ve kişilik haklarını ihlal edici açıklamalarda bulunulduğu tespit edilmiştir. Bu açıklamalar üzerinden bazı kişilerce haksız şekilde maddi menfaat elde etme amacı güdüldüğü de açıkça anlaşılmaktadır. Söz konusu videolarda yer alan kişiler, müvekkilin bir dönem ilgili konutta ikamet etmiş olmasını gerekçe ederek, müvekkilin ismini kullanmak suretiyle aynı sitedeki daireleri sosyal medya fenomenlerine ve kamuoyunca tanınan kişilere kiralama veya satma yönünde girişimlerde bulunmaktadır.

Bu durum, müvekkilin adının ve itibarının ticari kazanç sağlamak amacıyla kötüye kullanılmasına açık bir örnek teşkil etmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zorunluluğu çerçevesinde aşağıdaki hususların açıklanması gereği hasıl olmuştur: Videolarda yer alan; "Müvekkilin bir siteyi tamamıyla satın aldığı, 20'ye yakın taşınmazın sahibi olduğu veya bu nedenle konuttan ayrıldığı" yönündeki beyanlar tamamen müvekkil Özcan Deniz'in marka değeri kullanılarak üçüncü kişilerin haksız kazanç elde edilmesi ve bu yolla zenginleşme gayesi taşımaktadır. Daha önce kamuoyuna da yansıdığı üzere, müvekkilin üzerine kayıtlı 1 adet evi, 1 adet arsası olup, aile üyeleriyle de çeşitli taşınmazların mülkiyeti konusunda hukuki ihtilaflar yaşamaktadır. Hatta müvekkilin güncel banka hesaplarında dahi blokeler bulunmakta olup, bunlarla ilgili de hukuki süreçler devam etmektedir. Müvekkilin ilgili konuttan ayrılma sebebi, iddia edildiği gibi bir mülkiyet ilişkisi, siteye yönelik bir tasarruf ya da başka bir ekonomik gerekçe olmayıp; ev sahibinin hukuka aykırı eylemleri nedeniyle konutun terk edilmek zorunda kalınmasıdır.

Müvekkilin ismi ve ünü kullanılarak kamuoyunda algı oluşturma ve haksız menfaat sağlama amacı güden bu içerikler gerek kişilik haklarının ihlali gerekse Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde suç niteliği taşıyan eylemler kapsamındadır. Söz konusu iddialar kesinlikle tekzip edilmekte, gerçeğe aykırı tüm beyanlar reddedilmektedir. Bu doğrultuda, müvekkilin adını kullanarak haksız çıkar sağlayan, yanlış bilgilendirme yoluyla kamuoyunu yanıltan ve kişiler haklarına saldırıda bulunan kişiler hakkında tüm hukukî ve cezaî süreçler ivedilikle başlatılacak olup, sürecin takipçisi olunacaktır."

Özcan Deniz aynı zamanda Günaydın'ın manşetlerde geniş yer bulan haberini kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı hakkında çıkan servet olaylarından sonra diğer ünlü isimlerin de mal varlığı bir o kadar merak edildi. Peki ünlüler dünyasını servetiyle ele geçiren bir diğer kişi kim dersiniz?

WİLMA ELLES

Almanya doğumlu Wilma Elles, geçtiğimiz yıllarda Türk vatandaşlığına geçmişti. Dördüncü çocuğunu dünyaya getiren Elles, bir yandan da arı gibi çalışıyor.

Ünlü oyuncu, kazandığını gayrimenkule yatırıyor. Alibeyköy, Eyüpsultan, Silahtarağa, Pazariçi, İslambey ve Pier Loti mahallelerinden 10'un üzerinde daire satın alan oyuncu, bunları kiraya veriyor.

Sanatçı, "Dört çocuk yapıp çalışmak zor olmuyor mu?" sorusuna ise şu ilginç yanıtı veriyor: "Biraz zor olsa da hem çocuklarıma hem işime yetişiyorum. Hatta 4 çocukla hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum."

YARDIM İŞLERİNDE HEP ÖNDE!
Wilma Elles, aynı zamanda sanat dünyasının en hayırsever isimlerinden biri. Ünlü oyuncu, sosyal yardım projelerini asla geri çevirmiyor. Oyuncu son olarak 'Dileğini Tut, Deneyimini Yaşa' sloganıyla gerçekleşen organizasyona dördüncü çocuğu Leon Mirza'yla birlikte katıldı.

Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi.

Üniversite hayatına 9 Eylül Üniversite Tiyatro Bölümü ile başlayan Düzyatan, mezun olduktan sonra 2001 yılında Ruhsar dizisiyle kamera karşısına geçti.

BİRÇOK BAŞARILI PROJEDE ROL ALDI

Kariyerinde yıllar içerisinde inanılmaz bir yükselişe imza atan Düzyatan, birçok başarılı projede usta isimlerle birlikte rol aldı.

Başarılı oyuncu Düzyatan, kariyeri dışında ses tonu, yaptırdığı estetik dokunuşlar ve sosyal medya hesaplarıyla da sıkça gündeme geliyor.

Başarılı oyuncu, Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı ve cemiyet hayatının gözde isimlerinden biri olan Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında görkemli bir evlilik yapmıştı.

"TORUNU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Bu evlilikten Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu olan Düzyatan, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla ön plana çıkarken "Neslişah ile ilk tanıştığımda Hülya Koçyiğitler'in torunu olduğunu bilmiyordum" diyerek herkesi epey şaşırtmıştı.

Tarih dizilerinin sevilen yüzü olan Düzyatan, hem ülke çapında hem de yurt dışında oldukça popüler biri haline geldi.

SERVETİ ŞOKE ETTİ

Uzun zamandır oyunculuk yapan ve birçok başarılı projeye imza atan Düzyatan'ın sahip olduğu serveti ise adeta dudak uçuklattı.

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan yıldızların başında gelen isimlerden biri olan Engin Altan Düzyatan, özellikle rol aldığı projelerle tam bir dünya starına dönüştü.

SERVETİ 50 MİLYON DOLARA YAKIN!

Oyunculuğunun yanı sıra birçok markanın reklam yüzü olan Düzyatan, bölüm başı aldığı ücretlerle ve reklam gelirleriyle birlikte 48 milyon dolara yakın mal varlığına sahip olduğu biliniyor.

Yıldız oyuncu, servetine rağmen mütevazı bir hayat sürdürmeyi tercih ediyor.

Lüks harcamalar yapmaktan geri duran başarılı oyuncu, "Tam olarak kaç paran var?" sorusuna "Tam dersen bilmiyorum. Ama Neslişah biliyor" diyerek hem hanımcılığı savundu hem de para işleriyle uğraşmayı sevmediğinin altını çizdi.

2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturan Emrah, evliliğini iki çocukla taçlandırmıştı. Aynı yıl oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih etti.

Çocukları Elyesa ve Eleysa'ya olan sevgisini ise sık sık dile getiren Emrah'ın evlilik dışı dünyaya gelen oğlu Tayfun Erdoğan'ı kabul etmemesi de çok uzun süre konuşulmuştu.