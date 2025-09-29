Trend
Servetiyle ne yapacağını şaşırdı! Bülent Ersoy 'ideal mirasçı' kriterlerini açıkladı: "Yakışıklı olursa olur"
Türk sanat müziğinin 'Diva'sı Bülent Ersoy, konserinde gündem yaratacak açıklamalara imza attı. Servetinin çokluğu ile bilinen sanatçı, 'ideal mirasçı' kriterlerini paylaştı. Usta sanatçının açıklamaları magazin dünyasında yankı uyandırdı.
Giriş Tarihi: 29.09.2025 08:59